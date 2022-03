Cómo preparar un pastel de manzana en sartén - receta rápida y sencilla

Pastel de manzana preparación. Foto: Acomer.pe

La receta del día. Esta vez se trata del postre, un pastel de manzana en sartén. Así es, como lo estás leyendo, a sartén ya que no es necesario hornearlo para tener listo como aperitivo en cualquier momento del día.

Solo dos porciones en un tiempo de preparación de 15 minutos y tiempo de cocción de 45 minutos. Una receta de Acomer.pe que debes tener en cuenta sus ingredientes y método de preparación. Sigue el paso a paso y no olvides ningún elemento para que salga bien con el fin de comerlo solo, en familia, con amigos o tu pareja.

INGREDIENTES

- Azúcar Rubia - 200 gramos

- Mantequilla - 75 gramos

- Manzana Israel en cubos - 1 kilo

- Huevos - 6 unidades

- Mantequilla derretida - 150 gramos

- Harina sin preparar - 300 gramos

- Polvo de Hornear - 10 gramos

- Canela en polvo - 1 cucharada

- Azúcar en polvo - Al gusto

PREPARACIÓN

Para el pastel de manzana:

- En una sartén caliente agregar 100 gramos, 50 gramos de mantequilla (derretir totalmente), agregar 1 kilo de manzana israel en cubos a la sartén, integrar y cocinar a fuego lento hasta que la manzanas queden blanditas. Reservar y dejar enfriar.

- En un recipiente agregar 6 huevos (claras y yemas). Batir a máxima velocidad hasta que se duplique su volumen, agregar en forma de lluvia 100 gramos de azúcar rubia y agregar 150 gramos de mantequilla derretida.

- Agregar 300 gramos de harina sin preparar en dos partes y tamizar. Integrar con movimientos envolventes y agregar la segunda mitad de harina restante, agregar 10 gramos de polvo de hornear tamizada y una cucharada de canela en polvo e integrar.

- Agregar manzana cocida fría y mezclar con la masa.

- En una sartén agregar una cucharada de mantequilla y derretir. Volcar la masa y distribuir uniformemente, tapar o cubrir con papel aluminio y cocinar a fuego lento por 40 minutos. Agregar azúcar en polvo al gusto y servir caliente.

VIDEO EXPLICATIVO

Como Preparar Pastel De Manzana En Sartén sin horno. Video: Acomer.pe

BENEFICIOS DE LA MANZANA

Activa el cerebro

Según un estudio de la Universidad de Massachusetts Lowell, el zumo de la manzana puede aumentar la producción de acetilcolina, un neurotransmisor que mejora la memoria.

Blanquea los dientes

Un trozo de manzana después de comer protege la boca del desarrollo de bacterias nocivas gracias a las propiedades de sus nutrientes. Según la Asociación de Odontología Holística, puede llegar a prevenir el desarrollo de caries o gingivitis.

Vitaminas C y A

Es una gran fuente de vitaminas C y A, así como potasio. Una manzana mediana contiene 8 mg de vitamina C. La vitamina C en las manzanas se encuentra justo debajo de la piel, así que no debes pelarla.

Regula el intestino

Tomar una manzana con piel nos ayuda a facilitar el movimiento intestinal. En cambio, si la consumimos pelada, la pectina de su pulpa hace más lento el tránsito intestinal, lo que sirve contra la diarrea. Además, los taninos que contiene, sobre todo si la pelas y esperas a que coja un color oscuro por efecto de la oxidación, son antiinflamatorios y actúan directamente contra la causa de la diarrea.

Adecuada en casos de diabetes

Otro de los beneficios de la manzana es que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre debido a su alto contenido en fibra, que retarda la absorción de carbohidratos, lo que evita los picos de insulina, tal y como concluye la Asociación Americana de Diabetes, que recomienda la ingesta de al menos una manzana al día.

