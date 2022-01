Guardó por mucho tiempo sus ahorros en el mismo lugar que al oxidarse terminó por perderlo todo

Perdió sus ahorros en Malasia pero por las redes sociales supo que podía cambiar los billetes y monedas en el banco. Composición Infobae.

A veces guardamos nuestros ahorros en un lugar especial, un sitio donde nuestra memoria lo recuerda con facilidad para administrar los gatos y demás cuentas que pagar. Sin embargo, si ello perdura mucho tiempo —junto a unas condiciones ambientales plagada de contaminación— puede llegar a ser un error.

Eso le ocurrió a una mujer en Malasia por allá en febrero del 2021, quien no consideró la situación que vive su país y perdió todos sus ahorros. No recurrió a una cuenta bancaria y como consecuencia todos los billetes y monedas que juntó por varios años, terminaron en mal estado. Perdió cerca de 250 dólares.

Esta situación lo difundió una amiga suya en sus redes sociales que llegó a miles de comentarios en Facebook tras la noticia. Para suerte de ella, pudo conocer que dichos billetes y monedas podía cambiarlos en el banco. Una luz de esperanza apareció para recuperar todo lo que había conservado económicamente para futuras inversiones.

“Gracias a Dios, toda la alabanza se debe a Alá. Gracias a los que compartieron y me dijeron que se puede intercambiar y el banco lo acepta. Lo llevará al banco, que se alivie y se pueda reemplazar. Dijo que si sabía que sería así, nunca lo mantendría así ”, publicó la amiga en su cuenta de Facebook tras el apoyo que recibió en la red social.

A pesar de que data del 2021, la publicación sigue siendo viral y generando reacciones en la red social de Facebook. La moneda oficial en Malasia es la Ringgit malayo desde 1967. 1 Ringgit equivale a 0.92 sol peruano.

Además, recomendó a los usuarios en no guardar sus ahorros en latas o cualquier material metálico que con el tiempo pueda oxidarse y dañarse. También critico a su cercano por perezoso al no utilizar un método práctico para el ahorro.

Aunque la publicación es del 23 de febrero del 2021, actualizada dos días después, no ha dejado de obtener varias reacciones por este curioso hecho que a cualquier le puede ocurrir si se trata de mantener la estabilidad económica: e l post cuenta con más 1,3 mil reacciones; 3,5 mil comentarios; y 8,4 mil compartidas . Algunos critican el accionar u otros etiquetan a otras personas para compartir la noticia.

Entre los consejos que recibió fueron: primero no mezclar el papel con el cobre; segundo, hacerse de una bolsa hermética para que los billetes no reciban contacto con objetos que puedan perjudicarlos; y el tercero, no guardarlos en lugares donde pueda recibir humedad, más aún en situación de contaminación ambiental.

APLICATIVOS PARA GESTIONAR EL DINERO Y AHORRAR LOS GASTOS DEL MES

Llegar a fin de mes puede ser difícil para algunos, especialmente después de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, existen muchas aplicaciones que ayudan a realizar las cuentas económicas del hogar para controlar cada pequeño gasto y así no tener preocupaciones a la hora de querer disfrutar de una cena romántica o irse de viaje por vacaciones. Más aún ahora en los primeros días del año 2022.

A través de diversas herramientas y programas, los usuarios son más conscientes de dónde gastan su dinero. Como resultado, las personas pueden categorizar todos sus ingresos y gastos, y así tener una vista detallada de cómo se mueve su dinero. El objetivo es ser más conscientes de lo que se puede ahorrar. Por eso, Infobae Tecno presentó las 7 mejores aplicaciones para gestionar su dinero y ahorrar los gastos del mes.

