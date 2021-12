Simples trucos para que la palta no se ponga negra

(iStock)

La palta o aguacate es una fruta muy popular debido a que puede ser usada como acompañamiento de diferentes comidas. Sin embargo, un problema recurrente de esta fruta es que se oxida o se ‘pone negra’ muy rápido. Si quieres conocer algunos trucos fáciles para que esto no suceda continúa leyendo.

Como se sabe, es normal que muchas frutas se tornen de color oscuro al pelarlas y picarlas. Esto sucede porque cuando se cortan o se les quita la cáscara, se daña su estructura celular, por lo que al entrar en contacto con el oxígeno reaccionan oscureciéndose, esto es como un sistema de defensa de la fruta que se conoce como oxidación.

A pesar de que su aspecto deja de ser atractivo, esto no significa que la fruta no se pueda consumir. Sin embargo, para que esto no ocurra se puede recurrir a ciertos trucos que evitarán o retrasarán el proceso natural de oxidación de la fruta.

LIMÓN

El tip más conocido es el de usar un poco de jugo de limón para evitar que una palta pelada se ponga negra. La forma de hacerlo es echar unas gotitas de limón o frotar directamente el limón por toda la superficie de la palta que esté expuesta al aire. Si deseas evitar que el guacamole se ponga negro, lo que tienes que hacer es rociarle zumo de limón a la preparación como si fuera un ingrediente más.

Por otro lado, si lo que buscas es que la palta dure verde por un par de días debes repetir el procedimiento del zumo de limón pero ahora envolverlo con papel film, procurando que quede muy bien adherido a la parte que podría ponerse negra. Luego de eso ponerlo en la refrigeradora hará que conserve su color verde por unos días. También se puede realizar el mismo procedimiento sin poner el limón y será efectivo siempre que la parte descubierta de la palta quede aislada.

AGUA FRÍA

Otra forma de evitar la oxidación de la palta, que es bastante usada en restaurantes es introducirlo en agua fría, ya que esto limitará el contacto de la parte expuesta con el oxígeno. Sin embargo, este método solo funciona mientras se está preparando algún platillo y se necesita que el ingrediente quede fresco hasta el final, más no funcionará si se necesita que la palta se quedé verde por un tiempo prolongado, ya que mientras más tiempo pase más se acercará el momento de su descomposición.

Este tip también se puede usar para frenar el proceso de oxidación de cualquier otra fruta o verdura mientras se está haciendo alguna comida con los ingredientes previamente preparados.

LA PEPA DE LA PALTA

Existe una teoría conocida para evitar que el guacamole se oxide, que se volvió bastante popular en TikTok, que señala que si se pone la palta al centro de la preparación, esto hace que no se ponga negro. Sin embargo, esta no sería del todo cierta, ya que solo basta con observar que al partir la palta a la mitad, la parte que se queda con la pepa después de un tiempo también se empieza a oscurecer.

No obstante, tarda un poco más de tiempo y solo se obscurece la parte más superficial, por lo que es fácil de retirar. Por lo que si se trata de algo que se va a consumir al momento como el guacamole, podría ser útil.

CEBOLLA

Si bien este truco si altera el sabor de la palta, como el del limón, lo mejor es hacerlo cuando la receta que estamos haciendo contiene cebolla, como en el caso del guacamole o alguna ensalada. La cebolla es el mejor método para preservar a la palta de la oxidación. Esto se debe a que la cebolla es un conservante natural gracias a los flavonoides que posee. Incluso se cree que puede sustituir a los conservantes artificiales.

Si no deseas mezclar completamente la palta con la cebolla, pero si estás dispuesto a que le pueda alterar el sabor, lo que tienes que hacer es cortar una cebolla morada o roja (tienen mayor cantidad de flavonoides) estilo juliana y colocarla en un recipiente, encima de eso poner la palta sin que la pulpa toque la cebolla, esto evitará que la palta se torne negra. Si deseas que esto dure por un par de días lo puedes guardar en la refrigeradora.

