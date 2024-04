Juan Manuel Vargas recordó que rechazó importante oferta de Juan Sebastián Verón para firmar por Universitario: “Me ganó el hinchaje”

El 'Loco' contó cuando dejó de lado una oferta de Estudiantes de La Plata de parte de la 'Brujita'. (Video: Enfocados)

Juan Manuel Vargas fue uno de los jugadores más importantes que el Perú vio nacer en los últimos 30 años. Y es que desde que emigró al extranjero el 2005 desde Universitario de Deportes, hizo una larga carrera pasando por clubes de Argentina y Europa, codéandose en la élite con jugadores de talla mundial. Sin embargo, antes de volver a la ‘U’ el 2017, recibió una importante oferta de Juan Sebastián Verón, aunque la declinó debido a su hinchaje por el equipo de sus amores.

Esto sucedió hace siete años, cuando el ‘Loco’ militaba en Real Betis de España y tenía la posibilidad de extender su contrato, pero el dirigente que lo llevó, cambió de club. “En mi segundo año de contrato, Betis me dijo que quería seguir contando conmigo, pero tenía que rebajarme el sueldo. Luego me llama otro director deportivo. Eduardo Maciá fue el que me llevó, pero se fue a Valencia. Yo le dije ‘te vas a ir pero acuérdate de mí' (risas), y me dijo ‘tranquilo’”, comentó en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Al poco tiempo, el que fuera lateral izquierdo regresó al Perú para afrontar los partidos de la selección nacional y tuvo la mala fortuna de lesionarse. No obstante, en su retorno a España, decidió no renovar con el elenco de Sevilla.

“Me lesioné y vine con la selección contra Venezuela y Uruguay el 2016. Me rompí el abductor y no jugaba. Regreso a España y me decían que el técnico quería que juegue. Yo dije ‘a mí me paga y no me va a bajar el sueldo’. En agosto se cerró el libro de pases y mi representante me dijo para ver otra cosa afuera. Yo pensé ‘¿qué pasa si le cambio la vuelta a la situación para que otro técnico me considere?’. ‘No, mejor no’, me dijo. 11:59 rescindí el contrato, llegamos a un acuerdo y me fui a la playa”, señaló.

Juan Manuel Vargas disputó una temporada en Real Betis, donde anotó tres goles y brindó dos asistencias en 22 partidos. -créditos: Getty Images

Juan Manuel Vargas y la vez que rechazó a Juan Sebastián Verón

Ahí fue cuando Juan Manuel Vargas expresó que tuvo una conversación con Juan Sebastián Verón, quien afrontaba su última temporada como futbolista de Estudiantes de La Plata luego de algunos periodos turnando las canchas con las oficinas, y quería contar con el peruano en el plantel.

“Estaba en la playa y veo una llamada que decía que era el representante de Verón. ¡Fue un halago! Me preguntó si me podía llamar y le dije que ‘¡por favor, es un placer!’. Me llamó al día siguiente y me dijo que quería contar conmigo porque iba a agarrar la presidencia de Estudiantes”, precisó.

Empero, en la actualidad y ya retirado de la actividad profesional, el exjugador de Fiorentina reconoció que fue una decisión errónea dejar pasar esa oportunidad, alegando que su hinchaje por la ‘U’ inclinó la balanza.

“Fui huev... porque le dije que no era el momento de venir, quería seguir jugando por allá (Europa) y ver qué pasa. Hubo propuestas, pero llegué a Perú por Navidad y quise retomar la conversación pero no lo volví a llamar. Me quedé en Perú, pasaron los días, hubo ofertas de Suiza, pero al final me ganó el hinchaje y firmé por Universitario”, sostuvo.

Juan Sebastián Verón fichó a Javier Mascherano para Estudiantes de La Plata a finales del 2019. - créditos: Getty Images

¿Cómo le fue a Juan Manuel Vargas en Universitario?

Lamentablemente, la segunda etapa de Juan Manuel Vargas en Universitario no fue la esperada. Regresó como el hijo pródigo y en el 2017 consiguió anotar cuatro goles y brindar cuatro asistencias en 27 partidos.

No obstante, la convivencia con el técnico chileno, Nicolás Córdova, no fue la mejor y quedó relegado a un segundo plano. De todos modos, alcanzó a jugar en 22 oportunidades, con dos dianas y dos habilitaciones a su favor.