Técnico de Colo Colo confesó que baja de Cecilio Waterman en Alianza Lima cambió sus planes y no tiene once titular confirmado para Copa Libertadores

Jorge Almirón reveló que la ausencia del delantero panamaño trastocó el planteamiento para el choque por Copa Libertadores. (Video: Colo Colo)

Alianza Lima tendrá un dura prueba el martes 23 de abril por la Copa Libertadores 2024. Será contra Colo Colo de Chile en condición de visitante en el marco de la jornada 3 del grupo A. Para los ‘blanquiazules’ significará una enorme oportunidad para robar puntos y así escalar en la tabla para soñar con la clasificación a los octavos de final, pese a que no contarán con uno de sus hombres importantes, Cecilio Waterman. En ese sentido, el técnico del ‘cacique’, Jorge Almirón confesó que la baja del delantero panameño cambia sus planes y no tiene once titular confirmado.

“Estamos comprometidos con el equipo para hacerlo bien y mañana sacar un buen resultado. Sabemos que ellos tienen bajas, nosotros estamos recuperando a algunos muchachos, pero van a llegar bien. Tenemos el equipo completo y veremos cómo ellos reemplazan a su delantero importante que tienen. Nos acomodaremos al rival para ver cómo nos para”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

Ahí fue cuando el exDT de Boca Juniors aseguró que tiene estudiado a los jugadores del elenco ‘íntimo’, además de su colega, Alejandro Restrepo, quien fue cuestionado en un principio pero en los últimos encuentros ha conseguido resultados positivos.

“Conozco las características de sus jugadores. Normalmente, analizamos al rival, más allá de que es importante lo de uno, también evaluamos el paso de cada equipo. Sabemos cómo viene, que está a la alza, el entrenador estuvo cuestionado en su momento, después empezó a ganar y ahora está muy bien, con mucha confianza”, señaló.

Alejandro Restrepo ha enrumbado el camino de Alianza Lima en la Liga 1, pero tiene una deuda en la Copa Libertadores. - créditos: Getty Images

En eso, Jorge Almirón se refirió a la ausencia de Cecilio Waterman en Alianza Lima por lesión y admitió que esta noticia causó que tenga que ver la manera de contrarrestar el ataque del cuadro peruano para impedir que se vea sorprendido.

“Su goleador se lastimó, veremos si cambia el esquema o no. Normalmente lo hace de esa manera, pero uno se puede llevar sorpresas y por eso todavía no definí el equipo para saber adaptarnos si ellos cambian la línea de cuatro o de cinco como lo vienen haciendo. También cambia la manera de atacar. Vamos a enfrentar a uno de los equipos grandes del continente; yo siempre me preparo para enfrentar al mejor, con mucho respeto y sabiendo que somos locales con la obligación y la gente que va a estar apoyándonos en todo momento. Esperemos un buen partido y sacar un buen resultado que es lo que de local te obliga a eso”, precisó.

Bajo esa premisa, Alejandro Restrepo podría utilizar a Hernán Barcos como acompañante de Kevin Serna. Cabe la posibilidad de que Gabriel Costa pueda ser empleado con el colombiano o que este último juegue como único delantero. Una chance remota es que Jeriel De Santis juegue con el exADT.

Lesión de Cecilio Waterman en Alianza Lima

Cecilio Waterman se adueñó de un puesto en el ataque de Alianza Lima junto a Kevin Serna. El técnico Alejandro Restrepo encontró la fórmula de la ofensiva con ambos futbolistas, dando que el colombiano nacionalizado peruano tiene un perfil de un jugador más rápido y regateador, mientras que el panameño es más luchador y con capacidades para realizar las diagonales.

Hasta el pasado jueves 18 de abril, llevaba cuatro goles y una asistencia en 13 presentaciones entre partidos por Liga 1 y Copa Libertadores. Sin embargo, colaboró con una diana en el choque con Sport Boys en el Estadio Nacional de Lima.

Lamentablemente, instantes posteriores a su anotación, sufrió una lesión en el muslo posterior izquierdo, diagnóstico arrojado por el parte médico del club ‘aliancista’, que también indicó que el deportista ya se encuentra en proceso de rehabilitación.

El delantero se lesionó segundos después de marcar el tercero de los 'blanquiazules'. (Video: Liga 1 Max)

Desde Alianza Lima no han confirmado el tiempo de baja del atacante centroamericano, aunque se estima que esté fuera de las canchas alrededor de tres semanas. De tal manera, se perderá con seguridad el choque en Chile, y podría no llegar a los duelos ante Cerro Porteño y Colo Colo, ambos en Lima. Además, de los de Liga 1 (Melgar, UTC y Sport Huancayo).