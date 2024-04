Bryan Torres se pronuncia por supuesto embarazo de Samahara Lobatón: “Ya los invito al Baby Shower”

Bryan Torres es la actual pareja de Samahara Lobatón, con quien inició un romance hace algunos meses y quien ha sido protagonista de más de un escándalo. La pareja no ha logrado consolidarse, pero pese a ello sigue unida y demostraba en redes sociales un amor incondicional, mientras que fuera de cámaras muchas veces evidenciaban lo contrario.

Es así que en medio de sus altos y bajos, se filtró una información que confirmaría que Samahara Lobatón estaba esperando un segundo hijo, esta vez junto a su pareja Bryan Torres. La hija de Melissa Klug habría mantenido esto en privado, pero al exponerlo en su WhatsApp fue que llegó a manos de Instarándula y despertó ciertas sospechas.

Aunque en un inicio, la propia protagonista se encargó de hablar del tema y asegurar que si tenía entre sus planes ser madre nuevamente, esta no era una noticia confirmada. Por ello, mencionó que cuando suceda será ella misma la encargada de hacerlo público para evitar las especulaciones.

Al respecto, América Hoy conversó con Bryan Torres y le preguntaron sobre este tema. El salsero se mostró un poco escueto y recordó la pérdida que tuvo su pareja anteriormente, por lo que prefiere mantener cuidado con este tema en esta ocasión.

Bryan Torres se pronuncia por supuesto embarazo de Samahara Lobatón.

“Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal”, expresó al inicio. Por ello, recalcó en que respeten su espacio. “Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio, ¿no? y nada más”, agregó el examigo de Jefferson Farfán.

En otro momento, se refirió a las palabras de Abel Lobatón, quien aseguró sentirse muy feliz si llega un nieto más a su vida, por lo que Torres aseguró que ha preferido no hablar de este tema y mantenerlo en completo privado. “Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando super reservado. No quiero que esto se exponga”, acotó.

Finalmente, no negó ni confirmó este embarazo, pero mencionó que la llegada de un bebé siempre hace ilusión a la familia por lo que esperaría que cuando llegue esté bien de salud y no hablar mucho de este tema con la prensa. Sin embargo, sorprendió al mencionar que ‘invitaría al baby shower’.

“Yo creo que todos en el mundo, cuando pasan por estos momentos, lo que más desean es tener un bebé sano. Ya hemos pasado algo riesgoso y no queremos que se exponga tanto. Ya los invito al baby shower”, expresó al final.

Bryan Torres se pronuncia por supuesto embarazo de Samahara Lobatón.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre su supuesto embarazo?

Luego de que Magaly Medina difundiera las imágenes de la supuesta ecografía de Samahara Lobatón, la joven influencer se pronunció con Samuel de Instarándula y aseguró que a la gente le gusta el chisme y esa era la razón por la que estaban pendientes de lo que le podía o no pasar.

“Jajajaja a mí mientras menos hablen, mejor. La gente bien chismosa. El chisme los alimenta”, escribió la hija de Melissa Klug.

Por otro lado, expresó que ahora está enfocada en su hija mayor, por lo que su trabajo a tiempo completo es ser madre. Aseguró que sí tenía entre sus planes la maternidad otra vez, pero cuando se dé será ella quien lo haga público.

Samahara Lobatón anuncia embarazo y comparte ecografía. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo amo y adoro a mi hija. Mi rol como madre es mi mejor trabajo. No es novedad que estaba en mis planes tener mi segundo hijo, realmente es algo que veníamos buscando bastante luego que tuve un embarazo ectópico. Créeme que cuando tenga que decirlo lo voy a decir a los cuatro vientos, no solo por WhatsApp. Se pasan”, dijo.