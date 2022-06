Cataratas en los perros: por qué operarlos es la única y mejor opción

Dr. Romero - Cataratas En Los Perros #Informe

De golpe mi perro se lleva todas las cosas por delante. De golpe tiene como un velo blanquecino. Lo llevo a mi veterinario de confianza y me dice “tu perro tiene cataratas” . La gran pregunta es “¿Vale la pena operarlo? ¿Existe en la Argentina esa posibilidad?” .

Debo contestártelo de la siguiente manera: existen excelentes especialistas en la Argentina, cirujanos oftalmológicos veterinarios que tienen más de un 95 por ciento de éxito en cuanto a la cirugía de cataratas.

La cirugía de cataratas es, de alguna manera, tener un velo no transparente que le impide a la luz llegar al viejo rollo de las máquinas fotográficas que es la retina. Entonces, claro, no va a ver nada porque no llega la luz a incidir en la retina porque tiene el cristalino, que es una lente que acomoda y desacomoda, hace como un jueguito, para acercarse o alejarse en cuanto a una imagen se refiere.

¿En qué consiste la cirugía?

¿Cuál es la diferencia entre un perro operado y un perro que no ve? La felicidad

Muy fácil. Imaginate que es como una especie de huevito que tiene una cáscara y que adentro del huevo se puso opalescente, se puso no transparente. Entonces, se hace una incisión de dos milímetros, acá sobre el ojo, se chupa todo el contenido y se le pone una lente intraocular. Sí, sí, hay lentes para perros que se colocan en la República Argentina. Después, el postoperatorio es muy simple porque la herida es de dos milímetros allí sobre el ojo, prácticamente imperceptible y tiene que colocarse algún colirio durante un tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre un perro operado y un perro que no ve? La felicidad. Se llama bienestar animal, se llama un perro que no está inseguro por la vida, se llama un perro que tiene la posibilidad de moverse libremente. No existen remedios naturales que curen las cataratas. Por el momento no existe ningún tratamiento eficaz para las cataratas fuera del quirúrgico.

Una catarata avanzada puede generar complicaciones dolorosas como la inflamación, luxación del cristalino, e incluso el glaucoma

Si no se trata y no se opera una catarata avanzada puede generar complicaciones dolorosas como la inflamación, luxación del cristalino, e incluso el glaucoma . Vas a notar la diferencia. Haceme caso: si tenés la posibilidad, la cirugía de cataratas en la República Argentina es posible, es viable, es sencilla y no es tan cara.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

