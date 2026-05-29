La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro

El Altura, un petrolero de bandera turca, atraviesa el Bósforo en Estambul, Turquía, el 16 de marzo de 2026 (REUTERS/Yoruk Isik)

La Armada de Ucrania denunció este viernes que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro, lo que provocó un incendio a bordo y dejó dos tripulantes heridos. El incidente involucró al carguero ANT, que navegaba desde un puerto de la región de Odesa rumbo a Turquía con mercancía a bordo.

Según el comunicado difundido por la Armada ucraniana en la plataforma Telegram, “durante la noche, el enemigo utilizó un dron para atacar al carguero ANT, que navegaba desde uno de los puertos de la región de Odesa hacia Turquía con un cargamento a bordo”.

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Las autoridades precisaron que “dos tripulantes heridos fueron evacuados rápidamente por embarcaciones de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania y trasladados a un centro médico”.

La información oficial detalla que la embarcación dañada navega bajo bandera de Vanuatu y pertenece a intereses turcos. El ataque en aguas del mar Negro se produce en un contexto de creciente tensión por los sistemáticos ataques de Rusia a los aliados de Kiev.

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Además, otro dron ruso impactó durante la madrugada de este viernes contra un edificio de departamentos en la ciudad de Galati, ubicada cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. El bombardeo provocó un incendio y dejó a dos personas con heridas leves, según informaron las autoridades locales.

El dron ha impactado contra un bloque de viviendas de la ciudad rumana de Galati (Europa Press)

“En la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación de Rusia reanudó sus ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania. Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano”, informó el Ministerio de Defensa de Rumania.

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El ataque, ocurrido en el décimo piso del bloque residencial, motivó la evacuación de unas 70 personas, según reportó la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumania en redes sociales. El organismo detalló que la carga explosiva del dron detonó por completo al chocar con el edificio.

Por lo tanto, los equipos de bomberos debieron acudir al lugar con rapidez y lograron extinguir el incendio, mientras los dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano. “No hubo víctimas mortales (...) Los residentes permanecen evacuados hasta que los técnicos finalicen las inspecciones, incluida la estructura del edificio”, declaró Raed Arafat, jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia (DSU), al portal digi24.ro.

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Previo al impacto, las autoridades emitieron una alerta de emergencia tras detectar drones próximos al espacio aéreo rumano. Dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 (hora local) desde la base militar de Fetesti, informó el Ministerio de Defensa de Rumanía, que añadió que los pilotos recibieron autorización para atacar objetivos durante toda la alerta.

Aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Rumania (AP/Andreea Alexandru/Archivo)

Un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana apoyó las operaciones en la zona, mientras un equipo de investigadores de explosivos se trasladó para realizar peritajes.

El Ministerio de Defensa rumano había informado previamente sobre un ataque nocturno con drones rusos dirigido a territorio ucraniano. La ciudad de Galati se encuentra a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

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Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania acusó este viernes a Rusia de una “escalada grave e irresponsable” por el incidente en los departamentos. “Este incidente representa una escalada grave e irresponsable por parte de la Federación Rusa”, reza el comunicado de la cartera, añadiendo que Bucarest había informado al secretario general de la OTAN y “solicitado medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones a Rumania”.

Cabe mencionar que ya fueron reportadas varias incursiones de drones rusos en Rumania desde el inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, pero es la primera vez que uno de estos aparatos se estrella contra un edificio residencial.

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(Con información de AFP y EFE)