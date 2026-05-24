Jonathan Gjoshe, el futbolista que sobrevivió a siete puñaladas en un tren y lucha por volver a jugar

El futbolista Jonathan Gjoshe sufrió siete puñaladas durante un viaje en tren que transformó radicalmente su vida personal y profesional (Captura de video)

La vida de Jonathan Gjoshe cambió de manera irreversible tras ser apuñalado siete veces en un tren que atravesaba Cambridgeshire. El ataque lo obligó a reconstruir su carrera futbolística y su cotidianidad, mientras enfrenta la incertidumbre profesional y mantiene la esperanza de volver a competir al más alto nivel.

El ataque en el tren y la reacción inmediata

El 1 de noviembre del año pasado, Jonathan Gjoshe, de 23 años, viajaba hacia Londres tras disputar un partido cuando fue agredido inesperadamente por un desconocido. “No estaba haciendo nada especial, solo viajaba en el tren. De repente, alguien se abalanzó sobre mi hombro y me apuñaló”, relató a BBC Sport.

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A pesar del dolor y el shock, logró saltar sobre una mesa y huir por el pasillo, alertando a los pasajeros: “Hay un tipo con un cuchillo, corran, me han apuñalado”. Algunos creyeron que era una broma por la cercanía de Halloween, pero Gjoshe insistió y activó la alarma de emergencia mientras estaba empapado en sangre.

La rápida reacción de Jonathan Gjoshe y la asistencia inmediata de una pasajera resultaron decisivas para salvar su vida tras el ataque con arma blanca (Captura de video)

La intervención de la policía y la asistencia de una pasajera permitieron que los paramédicos lo atendieran tras detener el tren en Huntingdon. “Tras la cirugía, los médicos me contaron que las heridas atravesaron el músculo y rozaron un nervio. Tuve mucha suerte”, explicó el futbolista, quien debió ser trasladado varias veces de sala en el hospital ante el interés de los medios, según detalló a BBC Sport.

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Recuperación física y secuelas emocionales

Gjoshe inició una rehabilitación que duró meses y solo pudo regresar a los entrenamientos en marzo. “Fue un alivio recuperar el movimiento, cada día sentía que mi brazo mejoraba”, explicó.

El proceso no solo fue físico: el episodio dejó una huella emocional profunda. “Desde el incidente no he viajado más en tren. No quiero hacerlo, nunca se sabe. Es mejor ir sobre seguro”, confesó. La ansiedad y el temor a no poder continuar como deportista se sumaron al desafío diario de volver a confiar en su entorno.

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La recuperación de Jonathan Gjoshe incluyó meses de rehabilitación física y la superación de profundas secuelas emocionales tras el ataque (Instagram: @jonathan_gjoshe)

El respaldo de familiares, amigos y seguidores fue clave para sobrellevar la incertidumbre. Gjoshe destacó que la contención de quienes permanecieron a su lado durante la recuperación resultó fundamental para mantener la motivación y avanzar en su proceso personal y profesional.

El club, la desvinculación y el apoyo de los aficionados

Jonathan Gjoshe se incorporó al Scunthorpe United en septiembre, tras haber sido elegido Jugador Joven del Año en el Corinthian Casuals y convencer al entrenador Andy Butler durante la pretemporada. Debutó ante el Leeds United sub-21 y luego fue cedido al Bottesford Town para sumar minutos. Tras el ataque, su progresión quedó interrumpida y su futuro en el club se volvió incierto.

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El respaldo emocional de familiares, amigos y seguidores fue clave en la recuperación de Jonathan Gjoshe y su motivación para seguir adelante en el fútbol (Instagram: @jonathan_gjoshe)

Los hinchas del Scunthorpe United organizó un fondo de ayuda que recaudó £4.500, gesto que el futbolista valoró especialmente: “El apoyo de la afición y del club significó mucho para mí”, manifestó a BBC Sport.

Sin embargo, en mayo, el club decidió no renovarle el contrato. “Me perdí media temporada… No me dieron la oportunidad que quería. Esperaba un año más para demostrar mi valía, pero no fue así. Es bastante frustrante”, lamentó Gjoshe.

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Referentes, proceso judicial y perspectivas

Entre los referentes que lo impulsaron a seguir, destaca a Nigel James, exentrenador y figura clave en su formación: “Es como de la familia. Me llena de orgullo ver cómo ha progresado tras esta tragedia. Creo sinceramente que llegarán nuevas oportunidades: todo depende de que alguien confíe en él y él las aproveche”.

La causa judicial por el ataque a Jonathan Gjoshe involucra a Anthony Williams, acusado de 10 cargos de intento de asesinato y con juicio previsto para octubre (Captura de video)

En el plano judicial, la causa sigue su curso. Anthony Williams, de 32 años, fue acusado formalmente de 10 cargos de intento de asesinato y se espera que el juicio tenga lugar en octubre, en relación con el ataque que dejó a 11 personas heridas.

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A pesar de las adversidades, Jonathan Gjoshe entrena de forma independiente en Londres y mantiene la esperanza de regresar al fútbol profesional (Captura de video)

A pesar de los obstáculos, Gjoshe reside en Londres, se entrena de manera independiente y mantiene la determinación de regresar al fútbol profesional. Señala que su objetivo es mantenerse en forma y aprovechar cualquier oportunidad que surja para continuar su desarrollo deportivo.

Su caso refleja los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia al intentar reconstruir sus vidas y carreras, así como la importancia del apoyo colectivo en la recuperación y el retorno a la actividad profesional.

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