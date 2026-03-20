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La Unión Europea avaló que algunos países contribuyan a desbloquear el estrecho de Ormuz

La decisión responde a la escalada de tensiones y ataques que afectan una vía clave para el comercio global de crudo

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Aproximadamente el 20% del comercio
Aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo circula por el estrecho de Ormuz (Reuters)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron este jueves apoyar los esfuerzos internacionales para restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz, condicionando su participación a que existan las circunstancias necesarias.

La decisión, adoptada en la cumbre de Bruselas, responde a semanas de tensiones en una de las rutas marítimas más relevantes para el transporte mundial de crudo, afectada por bloqueos y ataques a buques comerciales y a infraestructura energética.

El acuerdo de los líderes de los Veintisiete respalda la disposición de ciertos Estados miembro a contribuir a la seguridad en el estrecho, con la condición de mantener la coordinación con socios regionales y de que se respeten el Derecho Internacional y las condiciones de seguridad.

Los países europeos y Japón
Los países europeos y Japón exigen el cese inmediato de los ataques en el estrecho de Ormuz (Europa Press)

La contribución europea dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de la existencia de condiciones favorables, tal como recoge el documento aprobado por unanimidad.

El Consejo Europeo reconoció el refuerzo anunciado por algunos países de la Unión Europea como parte de un esfuerzo diplomático y de coordinación para asegurar la libertad de navegación en la zona.

La declaración enfatiza la necesidad de una desescalada en la región y exige el respeto absoluto al marco legal internacional, sin hacer mención directa a Estados Unidos ni a Israel.

La Unión Europea respalda la
La Unión Europea respalda la disposición de algunos Estados miembro a intervenir en Ormuz (Reuters)

El respaldo europeo a estas iniciativas sigue al comunicado conjunto de cinco países del bloque, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, junto a Japón, en el que manifiestan su intención de participar en los esfuerzos para garantizar el acceso seguro al estrecho de Ormuz.

El comunicado condena el bloqueo impuesto por Irán y exige el cese inmediato de los ataques a buques y a infraestructuras energéticas.

El texto difundido por estos seis gobiernos no detalla el alcance exacto de la contribución ni compromete a un despliegue militar concreto, pero supone un cambio respecto a la reticencia manifestada en días previos a involucrarse.

La declaración denuncia las acciones iraníes contra embarcaciones comerciales desarmadas en el Golfo Pérsico, los bombardeos a instalaciones civiles de petróleo y gas, y el cierre de facto del paso estratégico realizado por fuerzas de Teherán.

Los países europeos condenaron los
Los países europeos condenaron los bombardeos contra instalaciones de petróleo y gas en la región (Reuters)

El comunicado de los países europeos y Japón subraya que estas operaciones vulneran la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU y exhorta a Irán a detener la colocación de minas, ataques con drones y misiles, y otras acciones dirigidas a bloquear el tráfico marítimo.

Además, advierte que la interrupción de la logística y el suministro de energía representa una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacionales.

El impacto económico derivado de la situación en el estrecho de Ormuz ha sido considerable. Aproximadamente el 20% del comercio global de crudo transita por esta vía. Desde el inicio del conflicto, el tráfico marítimo en la zona se redujo entre un 70% y un 90%.

El tráfico marítimo en Ormuz
El tráfico marítimo en Ormuz cayó entre un 70% y un 90% desde el inicio del conflicto

El Banco Central Europeo advirtió que, si el bloqueo persiste, la inflación en la eurozona podría alcanzar el 4,4% en 2026 y el precio del barril de petróleo subir hasta USD 145 en el segundo semestre del año.

(Con información de EFE)

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