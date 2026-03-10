Ucrania asegura que avanzó en Dnipropetrovsk, mientras Moscú dice que obtuvo nuevos éxitos en el frente

Gente mira fragmentos de un dron ruso que golpeó un vecindario residencial durante un ataque aéreo en Kharkiv, Ucrania, la noche del lunes 9 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Funcionarios rusos y ucranianos están haciendo afirmaciones contradictorias sobre los éxitos en el campo de batalla en su guerra de 4 años. Ucrania dice que ha hecho retroceder a las fuerzas de Moscú en algunos lugares de la línea del frente, pero el Kremlin insiste en que la invasión rusa de su vecino está progresando

Al mismo tiempo, continúan los ataques aéreos casi diarios de Rusia sobre zonas civiles de Ucrania, con ataques con drones durante la noche en dos ciudades que hirieron al menos a 14 personas, incluidos dos niños, dijeron el martes los servicios de emergencia.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 122 de los 137 drones que Rusia lanzó durante la noche.

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos están en suspenso porque la atención de Washington está centrada en la guerra con Irán, que ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania en su esfuerzo por contener al ejército más grande de Rusia.

A pesar de la escasez de soldados, las fuerzas ucranianas han recuperado recientemente casi todo el territorio de la región industrial sudoriental de Dnipropetrovsk durante una contraofensiva, expulsando a las tropas rusas de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas), dijo el mayor general Oleksandr Komarenko en una entrevista publicada el martes por el medio de comunicación local RBC-Ucrania.

Un coche dañado cerca de un edificio de un hospital infantil en Donetsk, ciudad ucraniana controlada por Rusia (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Describió la situación general en la línea del frente como difícil pero bajo control, con los combates más duros continuando cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania y Oleksandrivka en el sur, donde dijo que las fuerzas rusas han concentrado su principal esfuerzo.

No hubo verificación independiente de su descripción de la situación militar.

Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo el lunes por la noche que los recientes contraataques ucranianos “están generando efectos tácticos, operativos y estratégicos que pueden perturbar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026”.

Mientras tanto, un asesor del Kremlin dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo al presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes por la noche, que las fuerzas rusas están “avanzando con bastante éxito” en Ucrania.

Un hombre se encuentra cerca de un edificio de un hospital infantil, dañado ayer por un bombardeo que las autoridades locales instaladas por Rusia llamaron un ataque militar ucraniano, mientras el hospital estaba en mantenimiento sin pacientes dentro, en el curso del conflicto militar entre Rusia y Ucrania en Donetsk, una ciudad de Ucrania controlada por Rusia, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Alexander Ermochenko

Ese progreso debería “alentar” a Kiev a “avanzar hacia una solución negociada del conflicto”, dijo Yuri Ushakov a los periodistas, a pesar de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha exigido repetidamente un acuerdo de paz duradero y los gobiernos europeos acusan a Putin de fingir interés en las conversaciones mientras el ejército ruso sigue golpeando a Ucrania.

El Kremlin espera que la guerra con Irán le traiga una ganancia financiera inesperada gracias al aumento de los precios del petróleo, distraiga la atención mundial de la guerra en Ucrania, desmantele los arsenales occidentales y obligue a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev.

Mientras tanto, Zelensky espera que al suministrar su tecnología de drones de última generación y probada en batalla a Estados Unidos y sus socios del Golfo para la guerra en Medio Oriente, Ucrania gane más influencia diplomática internacional contra Moscú.

También busca un suministro recíproco de misiles de defensa aérea avanzados de fabricación estadounidense que Ucrania necesita para contrarrestar los ataques de Rusia.

(con información de AP)