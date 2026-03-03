Mundo

Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

Un grupo de especialistas ucranianos en neutralizar aeronaves no tripuladas podría apoyar a naciones árabes tras recientes ataques, siempre y cuando se logre un acuerdo para suspender hostilidades en Ucrania

Guardar
Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. PRESIDENTE DE UCRANIA / Zuma Press / ContactoPhoto

Volodymyr Zelensky ofreció enviar a sus mejores expertos en el derribo de drones iraníes a Oriente Medio si los líderes de ese país convencen a Vladimir Putin de aceptar una tregua de un mes en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Cuatro años de invasión a gran escala por parte de Rusia han permitido a Kiev desarrollar una experiencia única en la interceptación de drones, muchos de ellos Shaheds de fabricación iraní que actualmente se despliegan contra países como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí, declaró el lunes el presidente ucraniano.

“Sugeriría lo siguiente: los líderes de Oriente Medio tienen excelentes relaciones con Rusia”, declaró Zelensky a Bloomberg News por teléfono desde Kiev. “Pueden pedir a Rusia que implemente un alto el fuego de un mes”.

Una vez establecida la tregua, “enviaremos a nuestros mejores operadores de interceptores de drones a los países de Oriente Medio”, añadió. El alto el fuego también podría ser de dos meses o dos semanas “para que podamos ayudar a los países de Oriente Medio a proteger a la población civil”.

Un dron iraní Shahed lanzado
Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Zelensky hizo su arriesgada oferta después de que ciudades de Oriente Medio, incluyendo Dubái, se convirtieran en blanco de los bombardeos iraníes de drones y misiles el fin de semana, en represalia por los ataques militares estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, y a otros altos funcionarios.

Rusia ha rechazado repetidamente los llamamientos del presidente estadounidense Donald Trump a un alto el fuego en Ucrania, mientras Washington buscaba negociar un acuerdo de paz, y no está claro por qué Putin aceptaría uno ahora.

El presidente ruso mantuvo una serie de llamadas telefónicas el lunes con los líderes de los países del Golfo afectados por los ataques iraníes, entre ellos Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que Moscú también estaba en contacto constante con los líderes iraníes.

“Sin duda, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar mantienen buenas relaciones, principalmente económicas, con Putin”, afirmó Zelensky. “Podemos ayudar a Israel de la misma manera”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS POOL

Armas para combatir

Zelensky dijo el sábado que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán crearon una oportunidad para que el pueblo iraní derrocara al “régimen terrorista” en Teherán, aliado de Rusia.

Pero una guerra prolongada con Irán también podría afectar la entrega de sistemas clave de defensa aérea que Kiev utiliza para repeler ataques rusos, incluidas las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos.

“Si hay hostilidades prolongadas en Oriente Medio, sin duda afectará a los suministros. Estoy seguro de ello”, dijo Zelensky.

El sistema europeo para comprar armas estadounidenses para Ucrania —también llamado PURL— sigue funcionando, añadió.

Sistemas de misiles Patriot del
Sistemas de misiles Patriot del 37.º Escuadrón de Misiles de Defensa Aérea. Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski vía REUTERS

Un retraso en el suministro de misiles estadounidenses en invierno hizo que la infraestructura civil de Ucrania fuera más vulnerable a una amplia campaña de ataques aéreos rusos que ha dañado gravemente las centrales eléctricas, dijo Zelensky en enero.

(con información de Bloomberg y AFP)

Temas Relacionados

Medio OrienteRusiaguerraUcraniadrones

Últimas Noticias

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

Fuertes pérdidas en las principales

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico

La entidad señaló que el edificio principal y la estructura subterránea no muestran deterioros adicionales, aunque reconoció la gravedad de la destrucción ocurrida previamente por ataques de Israel y Estados Unidos

La agencia atómica de la

Un misterioso río subterráneo, impactantes formaciones milenarias y la tradición local a cada paso: así es Sant Josep, el tesoro oculto del Mediterráneo

Visitar este enclave permite descubrir un universo geológico único y sumergirse en el legado cultural de la región, donde naturaleza y vida cotidiana se entrelazan en cada rincón del recorrido

Un misterioso río subterráneo, impactantes

Donald Trump aseguró que EEUU tiene un suministro casi ilimitado de armas de medio y alto rango frente al conflicto en Medio Oriente

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen tras los recientes bombardeos de Israel al régimen iraní en Teherán y su ofensiva en Beirut contra el grupo terrorista Hezbollah

Donald Trump aseguró que EEUU

Rusia y Ucrania planean conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos pese al conflicto en Medio Oriente

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky aclaró que aún no se han cancelado las conversaciones originalmente previstas para el 5 y 6 de marzo

Rusia y Ucrania planean conversaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los mejores planes

Estos son los mejores planes de marzo en Madrid, Barcelona y Sevilla para disfrutar de propuestas únicas

Samuel Durán, psicólogo: “Nuestra mente tiende a repetir patrones que ya conoce, incluso cuando generan malestar”

Placas del Mundial 2026 en CDMX: requisitos, costo y cómo será el trámite

El cáncer de mama crece entre las jóvenes: los diagnósticos aumentan un 29% en 30 años

Liderazgo femenino en educación: más allá de la conmemoración

INFOBAE AMÉRICA
La junta militar de Birmania

La junta militar de Birmania anuncia una amnistía para más de 7.000 presos

El OIEA afirma que Corea del Norte "sigue enriqueciendo uranio" y expresa su "grave preocupación"

Al menos dos muertos tras estrellarse un helicóptero al sur de Manila, Filipinas

Guardia Civil localiza en media hora a un niño de 3 años que salió de su casa de noche en Villaldemiro

Arrancan los funerales de los más de 160 muertos en un bombardeo a una escuela en plena ofensiva de EEUU e Israel

ENTRETENIMIENTO

El estreno de “Yiya” en

El estreno de “Yiya” en canal d aire: una mezcla de drama, crimen real y una producción acelerada como nunca se vio

Café al amanecer, planificación y disciplina: Daniel Radcliffe reveló los secretos de su transformación física

Aerosmith, letras prohibidas y polémica: el lado oculto de Permanent Vacation según Steven Tyler

El gesto de Cardi B que emocionó a sus seguidores: “No quiero que nadie salga herido”

El actor Bruce Campbell revela que tiene cáncer: “No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo”