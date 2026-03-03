Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. PRESIDENTE DE UCRANIA / Zuma Press / ContactoPhoto

Volodymyr Zelensky ofreció enviar a sus mejores expertos en el derribo de drones iraníes a Oriente Medio si los líderes de ese país convencen a Vladimir Putin de aceptar una tregua de un mes en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Cuatro años de invasión a gran escala por parte de Rusia han permitido a Kiev desarrollar una experiencia única en la interceptación de drones, muchos de ellos Shaheds de fabricación iraní que actualmente se despliegan contra países como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí, declaró el lunes el presidente ucraniano.

“Sugeriría lo siguiente: los líderes de Oriente Medio tienen excelentes relaciones con Rusia”, declaró Zelensky a Bloomberg News por teléfono desde Kiev. “Pueden pedir a Rusia que implemente un alto el fuego de un mes”.

Una vez establecida la tregua, “enviaremos a nuestros mejores operadores de interceptores de drones a los países de Oriente Medio”, añadió. El alto el fuego también podría ser de dos meses o dos semanas “para que podamos ayudar a los países de Oriente Medio a proteger a la población civil”.

Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Zelensky hizo su arriesgada oferta después de que ciudades de Oriente Medio, incluyendo Dubái, se convirtieran en blanco de los bombardeos iraníes de drones y misiles el fin de semana, en represalia por los ataques militares estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, y a otros altos funcionarios.

Rusia ha rechazado repetidamente los llamamientos del presidente estadounidense Donald Trump a un alto el fuego en Ucrania, mientras Washington buscaba negociar un acuerdo de paz, y no está claro por qué Putin aceptaría uno ahora.

El presidente ruso mantuvo una serie de llamadas telefónicas el lunes con los líderes de los países del Golfo afectados por los ataques iraníes, entre ellos Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que Moscú también estaba en contacto constante con los líderes iraníes.

“Sin duda, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar mantienen buenas relaciones, principalmente económicas, con Putin”, afirmó Zelensky. “Podemos ayudar a Israel de la misma manera”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS POOL

Armas para combatir

Zelensky dijo el sábado que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán crearon una oportunidad para que el pueblo iraní derrocara al “régimen terrorista” en Teherán, aliado de Rusia.

Pero una guerra prolongada con Irán también podría afectar la entrega de sistemas clave de defensa aérea que Kiev utiliza para repeler ataques rusos, incluidas las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos.

“Si hay hostilidades prolongadas en Oriente Medio, sin duda afectará a los suministros. Estoy seguro de ello”, dijo Zelensky.

El sistema europeo para comprar armas estadounidenses para Ucrania —también llamado PURL— sigue funcionando, añadió.

Sistemas de misiles Patriot del 37.º Escuadrón de Misiles de Defensa Aérea. Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski vía REUTERS

Un retraso en el suministro de misiles estadounidenses en invierno hizo que la infraestructura civil de Ucrania fuera más vulnerable a una amplia campaña de ataques aéreos rusos que ha dañado gravemente las centrales eléctricas, dijo Zelensky en enero.

(con información de Bloomberg y AFP)