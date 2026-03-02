Mundo

Israel eliminó a los líderes del Ministerio de Inteligencia iraní en el ataque inicial contra Teherán

Las FDI dijeron haber abatido al viceministro para Asuntos de Israel y al jefe de la División de Espionaje, además de otros altos funcionarios del principal organismo de inteligencia del régimen. La Fuerza Aérea también atacó la sede del ministerio en la capital iraní

Llamas en la refinería de
Llamas en la refinería de Teherán tras un misil israelí (archivo). En la actual ofensiva, más de 130 ciudades iraníes han sido atacadas y al menos 555 personas han muerto. (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este lunes la eliminación de los máximos responsables del Ministerio de Inteligencia iraní durante el ataque inicial de la Operación “Rugido del León”, el nombre que Tel Aviv asignó a su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo Ali Khamenei y de decenas de altos funcionarios del régimen.

Entre los abatidos se encuentran Sayed Yahya Hamidi, viceministro de Inteligencia para Asuntos de Israel, y Jalal Pour Hossein, jefe de la División de Espionaje del organismo. Las FDI describieron a Hamidi como el principal articulador de complots terroristas contra ciudadanos judíos, actores occidentales y opositores al régimen iraní tanto dentro como fuera del país. Junto a ellos, el comunicado militar israelí señaló que “varios otros altos funcionarios” vinculados a la promoción del terrorismo internacional y a la represión de protestas internas también fueron eliminados. La Fuerza Aérea israelí atacó además la sede central del ministerio en Teherán.

El Ministerio de Inteligencia iraní es el organismo central de espionaje del régimen, con las capacidades técnicas más avanzadas del país y reporte directo al líder supremo. Ha estado sujeto a sanciones estadounidenses durante años por su historial de actividades terroristas y la operación de redes de espionaje a escala global. Según el ejército israelí, el organismo también cumple una función represiva interna: sus agentes han proporcionado información que permitió la violenta supresión de protestas a lo largo de los años, incluyendo las más recientes movilizaciones ciudadanas en Irán.

La relevancia estratégica de los blancos elegidos quedó subrayada por documentos que las FDI aseguran haber hallado durante la guerra en la Franja de Gaza. Según el ejército israelí, esos papeles revelan intentos reiterados de establecer una operación de inteligencia conjunta entre Hezbollah, Hamas y la Guardia Revolucionaria en el Líbano, coordinada directamente por miembros del Ministerio de Inteligencia iraní. El hallazgo, dijeron las FDI, confirmó la centralidad del ministerio en la arquitectura terrorista del régimen.

El ataque se enmarca en una ofensiva más amplia que, según el Ministerio iraní de Salud, ha dejado al menos 555 muertos en Irán y ha afectado a más de 130 ciudades del país. Los bombardeos estadounidenses e israelíes han apuntado a instalaciones de misiles balísticos, la armada iraní —Trump afirmó en redes sociales que nueve buques de guerra fueron hundidos— y, según denunció el embajador iraní ante el OIEA, Reza Najafi, también el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, aunque ni Israel ni Estados Unidos confirmaron ese punto.

Uno de los buques destruidos
Uno de los buques destruidos por EEUU es la corbeta Jamaran (X)

Israel ha declarado que sus objetivos incluyen el “liderazgo y la infraestructura nuclear” iraní, sin precisar blancos concretos. La descabezada del Ministerio de Inteligencia encaja en esa lógica: privar al régimen, ya sacudido por la muerte de Khamenei, de su principal herramienta para planificar atentados en el exterior y monitorear la disidencia interna.

“La obstrucción de la alta dirección del Ministerio provocó un grave daño a la capacidad del régimen de promover complots terroristas”, sostuvo el comunicado de las FDI, que también advirtió que las operaciones continuarán hasta alcanzar todos sus objetivos. En Teherán, las calles permanecían en su mayoría desiertas mientras los residentes buscaban refugio ante los bombardeos continuos y la Guardia Paramilitar Basij desplegaba retenes en toda la ciudad.

