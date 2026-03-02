Mundo

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

El grupo libanés lanzó misiles en represalia por la muerte de Alí Khamenei. El ejército israelí replicó con bombardeos que dejaron 31 muertos y 149 heridos en el Líbano, aunque descartó por el momento una invasión terrestre

Humo sobre los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, el 2 de marzo de 2026. Israel descartó por el momento una invasión terrestre en el Líbano, aunque advirtió que la intensidad de los bombardeos aumentará. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron este lunes a Hezbollah que “está entrando en una pelea que no puede ganar”, después de que el grupo terrorista libanés disparara misiles contra territorio israelí por primera vez en más de un año. Israel respondió con ataques aéreos que mataron al menos a 31 personas e hirieron a otras 149 en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Cerca de dos tercios de los muertos se registraron en el sur del país.

Un portavoz de las FDI dijo en un video que el ejército había anticipado un ataque desde el Líbano como parte de sus preparativos para la operación en Irán, lo que permitió una respuesta inmediata. “Estábamos listos para esto”, afirmó. Al momento de emitir la declaración, agregó, aeronaves israelíes seguían atacando objetivos en Irán, incluidos búnkeres subterráneos en Teherán.

El mayor general Rafi Milo, jefe del Mando Norte de Israel, fue más directo. “Los ataques continúan. Su intensidad aumentará”, dijo.

Hezbollah dijo que actuó en represalia por el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el sábado pasado, y por lo que llamó “repetidas agresiones israelíes”. Israel dijo haber interceptado un proyectil. Varios más cayeron en zonas abiertas sin causar víctimas en territorio israelí.

Humo y polvo se elevan sobre el Líbano, visto desde territorio israelí, durante el intercambio de fuego entre Hezbollah e Israel el 2 de marzo de 2026. El grupo armado libanés no había reclamado ningún ataque contra Israel desde el alto el fuego de 2025. (REUTERS/Shir Torem)

Las FDI dijeron haber atacado centros de mando y control de Hezbollah, sitios de lanzamiento y lo que describieron como “terroristas de alto rango”. Israel declaró que el grupo había “unido su campaña” a la de Irán. En Beirut, periodistas de The Associated Press fueron despertados de madrugada por explosiones que sacudieron edificios y rompieron ventanas, con aviones de guerra volando a baja altura sobre la capital.

Pese a la escala de los bombardeos, Israel descartó una invasión terrestre en el corto plazo. “No hay nada sobre el terreno que justifique una invasión terrestre de forma inminente”, dijo a periodistas el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar. “En el corto plazo, la respuesta sería no”, agregó, sugiriendo que Tel Aviv apuesta por mantener la presión mediante operaciones aéreas.

Un auto destruido entre los escombros de un edificio residencial en Beirut, el 2 de marzo de 2026. Los ataques israelíes dejaron al menos 31 muertos y 149 heridos en el Líbano. (Social Media vía REUTERS)

El gobierno libanés convocó una reunión de emergencia tras el intercambio de fuego. Líbano libró una guerra devastadora contra Israel hace poco más de un año, y la reanudación de las hostilidades amenaza con revertir una frágil estabilidad en un país que aún no se ha recuperado de ese conflicto.

La entrada de Hezbollah en la guerra era una de las principales preocupaciones de los planificadores militares israelíes y estadounidenses antes de que ambos países suspendieran las negociaciones con Irán la semana pasada y lanzaran los ataques que mataron a Jamenei. El grupo, respaldado, financiado y armado por Teherán, no había reclamado ningún ataque contra Israel desde el alto el fuego de 2025. La decisión de romper ese silencio amplía significativamente el alcance de un conflicto que ya se ha extendido a Iraq, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita.

Humo sobre los suburbios del sur de Beirut tras ataques israelíes, el 2 de marzo de 2026. Cerca de dos tercios de los muertos en el Líbano se registraron en el sur del país. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Irán ha estado disparando misiles contra Israel y estados árabes en una contraofensiva desde el ataque del sábado. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que Washington “vengaría” la muerte de tres soldados americanos muertos en Kuwait y advirtió que probablemente habría más bajas. “Así son las cosas”, dijo. Las operaciones de combate, agregó, continuarían “a plena potencia” hasta alcanzar todos los objetivos.

La Organización Mundial de la Salud llamó este lunes a proteger a los civiles y las instalaciones sanitarias en Medio Oriente. “La protección de los civiles y la atención médica debe ser absoluta”, escribió en redes sociales Hanan Balkhy, directora regional de la OMS.

