Zelensky, a cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”

El mandatario ucraniano pidió por una paz sólida, digna y duradera al cumplirse 4 años del conflicto. A su vez, aseguró que “‘el segundo mejor ejército del mundo’ (Rusia) lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky observa mientras pronuncia un discurso (REUTERS/Liesa Johannssen)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró este martes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “no logró sus objetivos” de guerra ni “quebró a los ucranianos”, al cumplirse cuatro años desde el inicio de la invasión rusa.

Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos. No ganó esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y para que se haga justicia”, afirmó Zelensky en un mensaje en video.

Ucrania conmemora la fecha acompañada por muestras de solidaridad de sus principales aliados, sin que se vislumbre una salida inmediata para el conflicto, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El mandatario sostuvo que el país está decidido a hacer “todo” lo necesario para alcanzar una paz sólida y duradera.

“Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, afirmó el líder de Kiev sobre los ataques rusos a objetivos civiles.

Y agregó: “Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera”,

La guerra causó cientos de miles de víctimas desde el 24 de febrero de 2022, cuando el Kremlin ordenó la entrada de tropas en territorio ucraniano, apostando por una victoria rápida que no se concretó ante la resistencia local. El impacto global del conflicto incluyó un aumento en el gasto militar de varios países europeos, que se preparan ante la posibilidad de una confrontación directa con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos el año pasado no han conseguido frenar los combates, que devastaron ciudades y provocaron el éxodo de millones de ucranianos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este martes a Kiev y declaró: “subraya nuestro compromiso duradero con la justa lucha de Ucrania”. “Envío mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor: No cejaremos hasta que se restablezca la paz. Una paz en los términos de Ucrania”. Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, participarán en una videoconferencia con los países de la “Coalición de Voluntarios”, integrada por Alemania, Francia y el Reino Unido.

Rusia controla actualmente alrededor del 20% del territorio ucraniano y mantiene ataques diarios contra zonas civiles e infraestructuras, lo que ha generado la peor crisis energética desde el inicio de la guerra, agravada por el invierno.

Los aliados occidentales de Kiev impusieron sanciones a Moscú, que reorientó sus exportaciones petroleras hacia Asia. Pese a las sanciones, las fuerzas rusas avanzaron lentamente en los últimos meses, principalmente en la región del Donbás, escenario de intensos combates que Moscú busca anexar.

La ocupación Rusia al sureste
La ocupación Rusia al sureste de Ucrania (Diseño Infobae)

Las negociaciones, bajo la mediación de Estados Unidos, continúan. Zelensky exige garantías de seguridad de Washington antes de cualquier acuerdo con Rusia. Moscú, por su parte, rechaza el despliegue de fuerzas europeas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego. El presidente ruso ha advertido que recurrirá a la fuerza si fracasa la diplomacia.

Cuatro años de conflicto han dejado a Ucrania devastada. Un informe del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU estima en USD 558.000 millones el costo de la reconstrucción para la próxima década. Rusia justificó la invasión como un intento de frenar la incorporación de Ucrania a la OTAN, que considera una amenaza para su seguridad.

El lunes, durante una ceremonia oficial, Putin reiteró que las tropas rusas defienden las “fronteras” del país y buscan garantizar la “paridad estratégica” y el “futuro” de Rusia.

Ucrania considera el conflicto como un resurgimiento del imperialismo ruso orientado a someter a su población. En una entrevista con la BBC, Zelensky afirmó: “Rusia quiere imponer al mundo un modo de vida diferente y cambiar las vidas que los pueblos han elegido para sí mismos”.

(Con información de AFP)

