Mundo

Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE contra Rusia por una disputa sobre un gasoducto de Ucrania

Budapest condicionó su voto al restablecimiento del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, interrumpido desde el 27 de enero. También amenaza con vetar un préstamo europeo de 90.000 millones de euros destinado a financiar la defensa ucraniana

Guardar
Imagen del oleoducto Druzhba entre
Imagen del oleoducto Druzhba entre Hungría y Rusia en la refinería del Danubio del grupo húngaro MOL en Szazhalombatta, Hungría. 18 de mayo de 2022. REUTERS/Bernadett Szabo/

Hungría bloqueará el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores, en la última medida destinada a presionar a Ucrania para que reanude el flujo de petróleo ruso a través de un oleoducto que abastece a las refinerías húngaras.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se han interrumpido desde el 27 de enero, cuando Kiev dijo que un ataque con drones rusos había dañado las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania.

Eslovaquia y Hungría dicen que Ucrania es la responsable de la prolongada interrupción.

La UE está preparando actualmente su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Aunque las negociaciones siguen en curso, muchos países miembros desearían acordar el paquete a tiempo para el martes, cuando se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El ministro húngaro de Relaciones
El ministro húngaro de Relaciones Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de gabinete en Budapest, Hungría, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP)

“En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, en la plataforma X.

“Hasta que Ucrania reanude el tránsito de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se aprueben decisiones importantes para Kiev”, afirmó Szijjártó en la publicación.

Se agrava la disputa

La cuestión ha provocado una de las disputas más acaloradas hasta la fecha entre Ucrania y sus vecinos Hungría y Eslovaquia. Ambos países son miembros de la UE y de la OTAN, pero sus líderes se han opuesto al consenso mayoritariamente proucraniano en Europa para cultivar relaciones cordiales con Moscú.

El viernes, Szijjártó afirmó que Hungría bloquearía un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) destinado a Ucrania para financiar su defensa contra Rusia hasta que se reanudaran los envíos por Druzhba. La UE necesita modificar su ley presupuestaria para desbloquear el préstamo, una medida que requiere el respaldo unánime.

Hungría y Eslovaquia también han amenazado con cortar el suministro eléctrico a Ucrania por este motivo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el sábado lo que calificó de “ultimátums y chantajes” por parte de los Gobiernos húngaro y eslovaco.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Ucrania rechazó y condenó las amenazas de los gobiernos respecto al suministro de energía. “Los ultimátums deberían ir dirigidos al Kremlin, y no a Kiev”, sostuvo el comunicado.

Kiev instó a ambos países a cooperar de manera constructiva y actuar con responsabilidad. En ese sentido, insistió en dejar de lado “las amenazas infundadas e irresponsables provenientes de Budapest y Bratislava en los últimos días”.

Las autoridades ucranianas subrayaron que estas acciones, además de beneficiar a Rusia, perjudican a las propias empresas energéticas de Hungría y Eslovaquia que mantienen relaciones comerciales con Ucrania. El comunicado recordó el papel de Ucrania como “socio energético fiable” de la Unión Europea y país de tránsito de recursos energéticos.

El Ministerio de Exteriores no descartó la posibilidad de activar el Mecanismo de Alerta Temprana previsto en el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.

La advertencia ucraniana surge después de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, diera un ultimátum al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky: o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia antes del lunes, o ese mismo día se cortará el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

HungríaEslovaquiaOTANUERusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaSancionesUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El hallazgo de la pintura rupestre más antigua redefine la cronología del arte humano en Asia

Un equipo liderado por científicos australianos e indonesios identificó en una cueva de la isla asiática un artefacto que supera en antigüedad a registros previos y aporta nuevos datos a estudios sobre migraciones y cultura

El hallazgo de la pintura

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El bloque comunitario solicitó garantías de trato equitativo para sus empresas, enfatizando la necesidad de mantener la estabilidad y previsibilidad de los intercambios comerciales conforme a los compromisos internacionales vigentes

La Unión Europea pidió a

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

El mayor portaaviones del mundo cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar y se sumó al Abraham Lincoln en aguas mediterráneas, en el mayor despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en Oriente Medio desde 2003

El superportaaviones USS Gerald R.

Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El líder supremo Ali Khamenei designó a Ali Larijani como máximo responsable de la seguridad nacional para garantizar la supervivencia de la República Islámica en caso de ser asesinado en un conflicto armado

Las maniobras ocultas del régimen

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

A casi cuatro años desde el inicio de la guerra, el sumo pontífice recordó a las miles de víctimas y a las “familias destrozadas”

El papa León XIV dijo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muerte de “El Mencho”, Nemesio

Muerte de “El Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: caos en diversos estados | EN VIVO

¿Por qué hay objetos espaciales que se parecen a muñecos de nieve? Un nuevo estudio lo explica

Thiago Correa: las claves del caso que llevaron a juicio al policía que mató al nene mientras le disparaba a ladrones

Claudia Sheinbaum reacciona al abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG

Yina Calderón criticó a Celine, participante en ‘La casa de los famosos’ Telemundo: “Se despertaron”

INFOBAE AMÉRICA
Un incendio calcina dos coches

Un incendio calcina dos coches por completo en Ribeira (A Coruña) y deja afectado a un tercero

El Gobierno venezolano invita a Cruz Roja a acompañar el proceso de excarcelaciones de la Ley de Amnistía

Una comisión de la Santa Sede viajará en marzo a Canarias para trazar la "posible" visita de León XIV a las islas

La banca de inversión rechaza la reforma eléctrica de Italia y duda de su posible aplicación

Lagarde pide a EEUU que explique el alcance de los nuevos aranceles: "La gente quiere negocios, no litigios"

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried defendió su nuevo

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”