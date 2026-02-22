Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE contra Rusia por una disputa sobre un gasoducto de Ucrania

Imagen del oleoducto Druzhba entre Hungría y Rusia en la refinería del Danubio del grupo húngaro MOL en Szazhalombatta, Hungría. 18 de mayo de 2022. REUTERS/Bernadett Szabo/

Hungría bloqueará el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, dijo el domingo el ministro de Asuntos Exteriores, en la última medida destinada a presionar a Ucrania para que reanude el flujo de petróleo ruso a través de un oleoducto que abastece a las refinerías húngaras.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se han interrumpido desde el 27 de enero, cuando Kiev dijo que un ataque con drones rusos había dañado las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania.

Eslovaquia y Hungría dicen que Ucrania es la responsable de la prolongada interrupción.

La UE está preparando actualmente su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Aunque las negociaciones siguen en curso, muchos países miembros desearían acordar el paquete a tiempo para el martes, cuando se cumple el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El ministro húngaro de Relaciones Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de gabinete en Budapest, Hungría, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Boglarka Bodnar/MTI vía AP)

“En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, en la plataforma X.

“Hasta que Ucrania reanude el tránsito de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se aprueben decisiones importantes para Kiev”, afirmó Szijjártó en la publicación.

Se agrava la disputa

La cuestión ha provocado una de las disputas más acaloradas hasta la fecha entre Ucrania y sus vecinos Hungría y Eslovaquia. Ambos países son miembros de la UE y de la OTAN, pero sus líderes se han opuesto al consenso mayoritariamente proucraniano en Europa para cultivar relaciones cordiales con Moscú.

El viernes, Szijjártó afirmó que Hungría bloquearía un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) destinado a Ucrania para financiar su defensa contra Rusia hasta que se reanudaran los envíos por Druzhba. La UE necesita modificar su ley presupuestaria para desbloquear el préstamo, una medida que requiere el respaldo unánime.

Hungría y Eslovaquia también han amenazado con cortar el suministro eléctrico a Ucrania por este motivo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el sábado lo que calificó de “ultimátums y chantajes” por parte de los Gobiernos húngaro y eslovaco.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Ucrania rechazó y condenó las amenazas de los gobiernos respecto al suministro de energía. “Los ultimátums deberían ir dirigidos al Kremlin, y no a Kiev”, sostuvo el comunicado.

Kiev instó a ambos países a cooperar de manera constructiva y actuar con responsabilidad. En ese sentido, insistió en dejar de lado “las amenazas infundadas e irresponsables provenientes de Budapest y Bratislava en los últimos días”.

Las autoridades ucranianas subrayaron que estas acciones, además de beneficiar a Rusia, perjudican a las propias empresas energéticas de Hungría y Eslovaquia que mantienen relaciones comerciales con Ucrania. El comunicado recordó el papel de Ucrania como “socio energético fiable” de la Unión Europea y país de tránsito de recursos energéticos.

El Ministerio de Exteriores no descartó la posibilidad de activar el Mecanismo de Alerta Temprana previsto en el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.

La advertencia ucraniana surge después de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, diera un ultimátum al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky: o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia antes del lunes, o ese mismo día se cortará el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania.

(Con información de Reuters)