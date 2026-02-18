Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

Macedonia del Norte se presenta como destino emergente en los Balcanes, con paisajes naturales y turismo lejos de las multitudes (REUTERS)

Enclavada en el corazón de los Balcanes y rodeada de montañas, Macedonia del Norte se presenta como uno de los últimos destinos poco explorados de Europa del Sur. Con paisajes que abarcan desde laderas verdes eléctricas hasta picos nevados, este país ofrece la oportunidad de descubrir una cultura vibrante, una gastronomía memorable y una hospitalidad genuina, sin las multitudes que saturan otros puntos del continente.

Tradición, naturaleza y hospitalidad en cada rincón

El territorio de Macedonia del Norte es uno de los más montañosos del mundo. Esta particularidad geográfica ha moldeado la identidad nacional y ha permitido la preservación de tradiciones ancestrales. “Cuando entro a mi coche, sea hacia donde sea que quiera conducir, tengo una montaña delante y una montaña detrás”, explicó Frosina Pandurska-Dramikjanin, residente de Skopje, dedicada al desarrollo rural y empoderamiento comunitario, a CNN.

Con apenas dos millones de habitantes y un tamaño ligeramente superior al estado de Vermont, Macedonia del Norte todavía no ha experimentado las oleadas de turistas que copan el sur de Europa cada verano.

Su capital destaca como centro de ecoturismo y biodiversidad en Macedonia del Norte (Wikipedia)

Los actores del sector turístico se muestran cautelosos ante el turismo masivo, conscientes del riesgo que implicaría para la calidad de vida local. “Aproximadamente un millón de pasajeros transitan Macedonia durante el verano. No se detienen”, señaló a CNN Aleksandar Bogoevski, propietario de Sustainable Adventure Travels. Y agregó: “Creo que hay muchas otras cosas que pueden descubrirse”.

Uno de los mayores tesoros del país es el Lago Ohrid, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y rodeado de montañas. Sus aguas cristalinas albergan cerca de 1.200 especies de plantas y animales, convirtiéndolo en un imán para el ecoturismo.

A orillas del lago, el monasterio de Sveti Naum se erige desde el año 905 como uno de los principales puntos de interés. Más al norte, el Monasterio Bigorski da la bienvenida a los viajeros que exploran el cercano Parque Nacional Mavrovo, especialmente en otoño, cuando el paisaje arde en tonos rubí y topacio.

Monasterios como el Sveti Naum muestran la riqueza cultural y espiritual de Macedonia del Norte (Wikipedia)

El entorno rural macedonio está salpicado de pequeñas fincas familiares, donde la agricultura sigue siendo un modo de vida. Ana Labor, gestora de Spirit of Prespa, un emprendimiento de agroturismo en su huerto de manzanos, destaca la importancia de mantener grupos reducidos de visitantes para garantizar una auténtica hospitalidad local.

“No paso suficiente tiempo con ellos... porque no puedes atender a todos. Y cuando el grupo se va, no estoy satisfecha, porque no vieron la mejor versión de la granja”, relató Labor.

Gastronomía de sabores únicos

La cocina macedonia es tan diversa como su geografía. Aunque los platos varían entre regiones, existen elementos comunes: ingredientes frescos y producidos en pequeñas explotaciones, recetas con poca especiería para resaltar los sabores naturales y una fuerte tradición de compartir la mesa. “En Macedonia puedo visitar una región a cien kilómetros y no reconocer la mitad de los platos en la mesa”, explicó Labor.

El turismo rural y el agroturismo cobran importancia en Macedonia del Norte, con fincas familiares y experiencias auténticas para visitantes (Wikipedia)

El ajvar, una crema de pimientos rojos asados, es un símbolo de la cocina local; familias enteras dedican jornadas enteras a su preparación durante el otoño. Otro imprescindible es el rakija, un aguardiente de alta graduación elaborado principalmente con uvas, que suele acompañar ensaladas, carnes a la parrilla y panes recién horneados.

El país también presume de una rica tradición vinícola, con el sol de la región de Tikves favoreciendo algunas de las mejores cosechas de Europa Oriental. Los visitantes pueden degustar vinos robustos que maridan perfectamente con otras especialidades como el borek (pastel de masa phyllo relleno, popular en el desayuno), el kebapi (carne a la parrilla en forma de salchichas pequeñas), el pastirmalija (pan con carne de cerdo y huevo), y las sopas conocidas como corbas.

Quienes buscan una experiencia auténtica, encontrarán en las kafanas —tabernas tradicionales— el mejor escenario. Mesas repletas de platillos, música en vivo y un ambiente festivo son la norma. “Muchos países ya han perdido su entretenimiento popular de base”, afirmó Mitko Panov, director de cine macedonio. “¿En cuántos lugares en Estados Unidos puedes ir a un café, tener música en vivo y pedirle al músico que cante tu canción favorita para que pueda ganarse la vida?”.

Museo Arqueológico de la República de Macedonia del Norte, ubicado en Skopie (REUTERS)

Reconstrucción, cultura y una vida nocturna vibrante

La capital, Skopje, es un mosaico de historia y modernidad. Tras el devastador terremoto de 1963, la ciudad fue objeto de un ambicioso plan de reconstrucción que combinó el brutalismo yugoslavo con vestigios otomanos y un toque de neoclasicismo reciente.

El Antiguo Bazar, con sus callejones laberínticos, ofrece desde productos frescos hasta antigüedades y bares alternativos. Las cafeterías rebosan desde primera hora de la mañana, integrando costumbres balcánicas como el café turco con tendencias actuales como el matcha latte.

Skopje destaca por su oferta cultural, legada en parte por la herencia yugoslava de incentivos estatales a las artes. Festivales de jazz, cine y música, así como eventos callejeros, llenan el calendario anual. Para quienes desean explorar la naturaleza, la ciudad ofrece acceso inmediato a paisajes impresionantes: el funicular al Vodno Cross regala vistas panorámicas, mientras que el Cañón Matka es ideal para practicar kayak entre aguas color esmeralda y cavernas de estalactitas, señalan desde CNN.

Skopje combina historia y vida nocturna en un vibrante mosaico urbano (Wikipedia)

La diversidad natural que define a Macedonia del Norte también ha permitido la conservación de antiguas costumbres. En las montañas de Šar, aún se practica la trashumancia, una migración estacional de pastores y rebaños que resulta exótica para los visitantes y valiosa para quienes desean experimentar la autenticidad regional.

La suma de estos factores convierte a Macedonia del Norte en “una experiencia rural multidimensional con los paisajes naturales más hermosos que verás en un país tan pequeño”, aseguró Pandurska-Dramikjanin. La ausencia de multitudes, la riqueza culinaria y vinícola y la calidez de su gente hacen de este país balcánico un destino ideal para descubrir Europa desde una perspectiva diferente.