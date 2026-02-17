Mundo

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

La cifra representa apenas una fracción de los más de 19.500 menores que Kiev reporta como trasladados ilegalmente a Rusia o territorios bajo control del Kremlin desde febrero de 2022

Guardar
Un niño en un tren
Un niño en un tren en Ucrania (Europa Press)

Ucrania alcanzó este martes un hito en sus esfuerzos de repatriación de menores: 2.000 niños han regresado a territorio bajo control de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Volodímir Zelensky anunció la cifra en sus redes sociales, aunque reconoció que miles de niños ucranianos permanecen en Rusia o en zonas ocupadas.

Cada uno de estos retornos ha sido posible gracias a los esfuerzos diarios de nuestra gente, de las organizaciones de la sociedad civil y de los socios internacionales”, escribió Zelensky. El presidente ucraniano destacó el papel de la iniciativa presidencial Bring Kids Back UA, lanzada en 2023 para coordinar acciones entre agencias gubernamentales, países aliados y organismos internacionales destinadas a reunir a los menores con sus familias.

La cifra de retornados contrasta con las dimensiones del problema. Las autoridades ucranianas estiman que más de 19.500 menores han sido deportados o trasladados forzosamente desde territorios ocupados por Rusia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en 2024 que al menos 200 niños, muchos residentes en instituciones estatales, fueron trasladados dentro de territorios ocupados o a la propia Federación Rusa durante el primer año de la invasión.

Los testimonios de casos recientes revelan las presiones que enfrentan estos menores. Entre los repatriados figuran niños sometidos a programas educativos rusos, amenazados con diagnósticos psiquiátricos falsos o cuyas familias sufrieron persecución por negarse a obtener pasaportes rusos. Algunos menores han sido víctimas de acoso por mantener su identidad ucraniana en escuelas controladas por las fuerzas de ocupación.

FOTO DE ARCHIVO: Los alumnos
FOTO DE ARCHIVO: Los alumnos asisten al primer día de clase en la escuela subterránea recién inaugurada que permite a los niños volver con seguridad a las clases presenciales, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en una zona remota del distrito de Osnovyansky, en Kharkiv (Ucrania), el 21 de abril de 2025 REUTERS/Marko Djurica/Foto de archivo

El derecho internacional considera estas deportaciones crímenes de guerra. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La CPI determinó que existen motivos razonables para considerar a ambos responsables de la deportación y traslado ilegales de niños desde zonas ocupadas de Ucrania.

La investigación de Yale Humanitarian Research Lab documentó en 2023 que al menos 2.442 niños ucranianos, de entre seis y 17 años, fueron trasladados a Bielorrusia desde el inicio de la invasión. Otros informes señalan que niños ucranianos han sido enviados a campamentos en territorios tan distantes como Corea del Norte, donde son sometidos a programas de reeducación y militarización.

Lvova-Belova ha reconocido públicamente su participación en el traslado de menores ucranianos. En septiembre de 2022, explicó cómo niños inicialmente hostiles hacia Rusia fueron sometidos a un proceso de “integración” hasta que su actitud “se convirtió en amor” hacia el país agresor. La funcionaria adoptó personalmente a un adolescente ucraniano de 15 años originario de Mariúpol.

El retorno de los menores deportados se ha convertido en una prioridad ucraniana dentro del proceso de negociación con Rusia que impulsa y media Estados Unidos. Sin embargo, el camino es complejo. Las autoridades rusas cambian frecuentemente los nombres y fechas de nacimiento de los niños trasladados, dificultando su localización. En los casos en que los padres han logrado ubicar a sus hijos, Rusia ha intentado persuadirlos de que consientan el traslado prometiéndoles mejores condiciones de vida.

Desde 2022, las fuerzas rusas han impuesto la ciudadanía rusa y el programa escolar del país ocupante en las regiones anexionadas, eliminando el uso del idioma ucraniano en la educación. Los niños son expuestos a formación patriótico-militar y propaganda de guerra, medidas que violan el derecho internacional humanitario, el cual obliga a la potencia ocupante a respetar la identidad nacional de los menores y preservar la continuidad de su educación y cultura.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que las hostilidades y la ocupación rusa han causado violaciones masivas de derechos humanos e infligido sufrimiento a millones de niños ucranianos. En diciembre de 2024, más de 3,6 millones de personas permanecían desplazadas dentro de Ucrania, incluyendo unos 737.000 niños.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Un cocodrilo de 4 metros devoró a una mujer que recolectaba almejas en Indonesia y el video desató terror en las redes

La tragedia movilizó a vecinos, autoridades y familiares en un operativo de rescate infructuoso. La víctima, de 35 años, había ingresado al río minutos antes de ser atacada

Un cocodrilo de 4 metros

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció que esta práctica pone en jaque la seguridad de sus operaciones. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont mostró cómo el rastreo civil de vuelos militares se vuelve clave en medio de la escalada de tensión con Irán en el Estrecho de Ormuz

El Pentágono en alerta por

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

El incidente ocurrió en la base de Sertolovo, a pocos kilómetros de la segunda ciudad de Rusia. Las autoridades investigan las causas, sin descartar un ataque de sabotaje en plena ofensiva de Ucrania

Una explosión derrumbó un edificio

UNICEF alertó sobre el drama infantil en Ucrania: millones de niños desplazados y obligados a vivir bajo tierra tras cuatro años de guerra

La organización alertó sobre el grave impacto en la salud mental y física de la infancia y la falta de espacios seguros

UNICEF alertó sobre el drama

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

Consignas contra el líder supremo marcaron la conmemoración de fallecidos, mientras las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad y organizaciones denuncian miles de muertos y detenidos en todo el país

Miles de iraníes desafían al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los estrenos de

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Prevén mudar al Tribunal del caso Cuadernos a Comodoro Py en el segundo semestre del año

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Una madre y su hija de 12 años, encontradas degolladas en su casa en Chilches (Castellón)

INFOBAE AMÉRICA
Bayer alcanza un acuerdo por

Bayer alcanza un acuerdo por 6.119 millones a 21 años para resolver los litigios sobre el herbicida 'Roundup'

Francia multa con 33,5 millones a la central de compras europea del distribuidor Leclerc

Putin visitará Kazajistán en mayo para una cumbre de antiguas repúblicas soviéticas

Ana Alonso: "Me quito el sombrero con Lindsey Vonn, ojalá de mayor yo fuera como ella"

Rubio reitera que EEUU no busca imponer a nadie un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Shandi Sullivan

La confesión de Shandi Sullivan que sacude ‘America’s Next Top Model’ y el silencio de Tyra Banks: “Estaba totalmente desmayada”

Solo dos actores sobreviven al clásico ‘Matar a un ruiseñor’ tras la muerte de Robert Duvall

Amigo de James Van Der Beek salió en defensa de su familia ante críticas por campaña de GoFundMe: “No tienen ni idea del dolor que han sufrido”

Murió Billy Steinberg, compositor de los éxitos “Like a Virgin” y “True Colors”

Gene Hackman, Dustin Hoffman y Robert Duvall: los amigos rebeldes que cambiaron el cine desde la marginalidad