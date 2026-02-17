Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

Multitudes corearon consignas contra el líder supremo de Irán durante eventos de conmemoración de manifestantes fallecidos, en una jornada marcada por la tensión y la vigilancia de las autoridades. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Multitudes corearon consignas contra el líder supremo de Irán durante eventos de conmemoración de manifestantes fallecidos, en una jornada marcada por la tensión y la vigilancia de las autoridades. Los actos tuvieron lugar al cumplirse 40 días desde el punto álgido de unas protestas que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, dejaron miles de muertos en todo el país.

El régimen iraní organizó ceremonias oficiales en Teherán y otras ciudades, en línea con la tradición chií de duelo, mientras se desplegaron efectivos de seguridad para controlar las aglomeraciones. Las autoridades reconocen más de 3.000 muertos y atribuyen los hechos a “actos terroristas”, aunque diversas fuentes independientes sostienen que el número real de víctimas es considerablemente mayor, con registros que superan los 7.000 fallecidos, la mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad.

Las protestas, originadas por el descontento ante el aumento del costo de vida, escalaron hasta convertirse en un desafío al sistema instaurado tras la revolución islámica de 1979. Aunque la represión redujo la presencia en las calles, en los últimos días residentes han retomado las consignas opositoras desde azoteas y viviendas, buscando evitar la represión directa.

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026. (Usuario de redes sociales via AP)

Videos analizados por la agencia de noticias AFP muestran reuniones en memoria de víctimas, especialmente en Abadán y Mashhad, donde se escucharon frases como “muerte a Khamenei” y expresiones a favor del antiguo monarca derrocado. En Abadán se registró pánico entre asistentes tras oírse disparos, aunque no se ha confirmado si se trató de munición real. En Mashhad, testigos corearon: “uno muerto, miles lo respaldan”, evidenciando la persistencia del malestar social.

En paralelo, las ceremonias oficiales en la Gran Mezquita Mosalla del Imam Khomeini en Teherán reunieron a seguidores del régimen, quienes portaron banderas nacionales y retratos de fallecidos, mientras entonaban cánticos nacionalistas y consignas como “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”. El presidente Masoud Pezeshkian acudió a un acto similar en el santuario del Imam Reza, en Mashhad.

Las autoridades insisten en responsabilizar a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios, acusando a ambos países de infiltrarse en las manifestaciones pacíficas y provocar violencia. Mandos como el jefe de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani, advirtieron que “quienes apoyaron a alborotadores y terroristas son criminales y afrontarán las consecuencias”, según la agencia Tasnim.

Organizaciones internacionales sostienen que las fuerzas de seguridad emplearon fuego real bajo el amparo de apagones de internet. El medio estadounidense HRANA ha documentado más de 53.500 detenciones y advierte sobre el riesgo de ejecuciones para manifestantes.

La jornada de movilizaciones coincidió con una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Ginebra, en un contexto de creciente tensión tras el despliegue estadounidense de un grupo de portaaviones en Oriente Medio, reacción directa a la represión ejercida por las autoridades iraníes.

