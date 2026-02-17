Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Buques de guerra iraníes realizan maniobras en el Golfo Pérsico (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

Irán cerrará partes del estratégico Estrecho de Ormuz por medidas de seguridad durante los ejercicios militares de su Guardia Revolucionaria, informó la televisión estatal el martes.

“Partes del Estrecho de Ormuz permanecerán cerradas para respetar los principios de seguridad y navegación”, declaró un periodista de la televisión estatal desde un lugar cercano a los ejercicios, que comenzaron el lunes.

Añadió que el cierre parcial duraría “unas horas”.

El lunes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica inició una serie de ejercicios militares para prepararse ante posibles amenazas militares y de seguridad en el estrecho.

No se especificó la duración de los ejercicios.

Las maniobras tuvieron lugar después de que Estados Unidos desplegara una gran fuerza naval en el Golfo en un intento de presionar a Irán para que alcanzara un acuerdo sobre su programa nuclear.

Políticos iraníes de línea dura han amenazado repetidamente con bloquear el estrecho, especialmente en momentos de alta tensión con Estados Unidos, pero nunca se ha cerrado. Alrededor de una cuarta parte de todo el petróleo transportado por mar y una quinta parte del gas natural licuado del mundo transitan por el estrecho, según la Agencia Internacional de la Energía.

El comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, afirmó que la decisión de cerrar completamente el Estrecho de Ormuz depende de la decisión de los líderes del país.

Las maniobras, organizadas por la Guardia Revolucionaria, incluyen simulacros de cierre de la ruta marítima por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial, así como la movilización de embarcaciones rápidas y armamento avanzado.

Desde hace años, la teocracia iraní amenaza de forma recurrente con bloquear este paso como represalia frente a sanciones o presiones internacionales, una estrategia que ha sido interpretada por gobiernos occidentales como un factor permanente de inestabilidad para los mercados y la seguridad regional.

De acuerdo con la información difundida por el propio aparato estatal iraní, el ejercicio —denominado “Control inteligente del estrecho de Ormuz”— se extiende también al golfo Pérsico y al mar de Omán, y está centrado en la capacidad de “reacción rápida” frente a supuestas conspiraciones contra la seguridad del país.

La operación es supervisada por el comandante en jefe del cuerpo militar de élite, el general Mohamad Pakpur.

Para el régimen que encabeza Ali Khamenei, estas maniobras buscan enviar un mensaje de fuerza a sus rivales: la interrupción del flujo energético global sigue siendo una carta de presión política y militar.

Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que está dispuesto a cerrar Ormuz si percibe una agresión directa o un endurecimiento de las sanciones.

La realización de estos ejercicios coincide con la llegada de una poderosa flota estadounidense al golfo Pérsico. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y buques de escolta como advertencia al régimen.

Trump afirmó que “si no hay acuerdo, lo necesitaremos”, en referencia al portaviones, y reiteró que Estados Unidos mantendrá una “fuerza muy grande” en la zona para contener cualquier intento de desestabilización por parte de Irán.

El inicio de las maniobras también busca influir en el desarrollo de las negociaciones nucleares previstas en Ginebra, donde representantes iraníes y estadounidenses, con mediación de Omán, discutirán la posibilidad de limitar el enriquecimiento de uranio y aliviar sanciones.

Los iraníes han recalcado que el “enriquecimiento cero” y la limitación del programa de misiles balísticos no son opciones aceptables, dejando claro que el régimen no tiene intención de ceder en sus capacidades ofensivas.

(Con información de AFP)