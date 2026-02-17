Mundo

Detuvieron a nueve personas más por el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon

La investigación, conducida por la Fiscalía local, apunta a homicidio voluntario y agresión agravada

Quentin Deranque, activista de extrema derecha de 23 años, murió tras ser brutalmente agredido en Lyon

El asesinato de un joven activista de extrema derecha en Lyon derivó en la detención de nueve personas, entre ellas un asistente parlamentario de La Francia Insumisa (LFI), según confirmaron fuentes judiciales y policiales.

Quentin Deranque, de 23 años, falleció tras recibir golpes y patadas en la cabeza durante disturbios registrados en las inmediaciones del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, donde se realizaba una conferencia organizada por la eurodiputada Rima Hassan, de LFI.

La conferencia de Hassan estaba dirigida a debatir temas de actualidad política en Francia (Reuters)

El episodio ocurrió después de una manifestación convocada por el colectivo ultraderechista Némesis, que se define como feminista y antiinmigración, frente al centro académico.

Testigos reportaron que un grupo de encapuchados agredió a las manifestantes, lo que motivó la intervención de jóvenes de extrema derecha, entre ellos Deranque, quien resultó gravemente herido y murió dos días después en el hospital.

La investigación judicial, encabezada por el fiscal Thierry Dran, apunta a un presunto delito de homicidio voluntario y agresión agravada.

Se encuentran detenidos siete hombres y dos mujeres: seis sospechosos de participar directamente en la agresión y tres señalados por su presunta colaboración logística.

La policía detuvo a nueve personas vinculadas al asesinato de Quentin Deranque

Entre los arrestados sobresale Jacques-Elie Favrot, asistente parlamentario de Raphaël Arnault, diputado de LFI, quien fue cesado de inmediato, según anunció Arnault en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran a una docena de personas golpeando a tres individuos tendidos en el suelo; testigos aseguraron a la agencia que se utilizaron barras de hierro durante el enfrentamiento.

Némesis responsabilizó a La Jeune Garde, un grupo antifascista cofundado por Arnault y disuelto en junio, aunque el colectivo negó cualquier implicación y manifestó su pesar por la muerte de Deranque.

El impacto político fue inmediato. Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, repudió el ataque y afirmó que quienes participaron “se han deshonrado actuando con aparente intención letal”, además de llamar a evitar la justicia por mano propia.

Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, condenó el ataque que terminó con la vida de Deranque (Reuters)

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu reclamó una “limpieza rápida” en las filas de LFI, sin prejuzgar la investigación, mientras que el líder socialista Olivier Faure exigió que LFI no mantenga ambigüedades frente a movimientos violentos.

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, exigió una “limpieza rápida” en las filas de LFI (Reuters)

El asesinato de Deranque intensificó la presión sobre LFI y su dirigencia, en un contexto político de fuerte polarización y proximidad de los comicios municipales y presidenciales.

Marine Le Pen, referente del Reagrupamiento Nacional (RN), condenó el crimen y atribuyó responsabilidad política a Mélenchon por “haber abierto las puertas de la Asamblea Nacional a presuntos asesinos”, mientras que Jordan Bardella, presidente del RN, reiteró la acusación de responsabilidad moral y política contra el líder izquierdista.

Marine Le Pen y Jordan Bardella, líderes del RN, responsabilizaron políticamente a Mélenchon por el asesinato (Reuters)

El Parlamento francés guardó un minuto de silencio en memoria de Deranque y la presidenta de la Asamblea, Yael Braun-Pivet, ordenó la expulsión de uno de los asistentes de Arnault tras ser señalado en testimonios vinculados al caso.

Yael Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, ordenó la expulsión de un asistente parlamentario implicado (Reuters)

(Con información de AFP, Europa Press, BBC y Reuters)

Temas Relacionados

FranciaLyonAsesinatoQuentin Deranque

