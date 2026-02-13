Mundo

Ucrania confirmó nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Rustem Umérov, enviado del presidente Volodimir Zelensky, informó las fechas y sede de los próximos encuentros

El negociador ucraniano Rustem Umérov
El negociador ucraniano Rustem Umérov junto a miembros de su delegación en la ronda de diálogos en Emiratos Árabes Unidos (Ministerio de Exterior de Emiratos Árabes Unidos/Handout vía REUTERS)

El negociador ucraniano Rustem Umérov confirmó el anuncio de Moscú sobre el próximo encuentro entre rusos, ucranianos y estadounidenses el 17 y 18 de febrero en Ginebra, dentro de los contactos trilaterales impulsados por Washington para buscar un acuerdo de paz.

En la delegación ucraniana participarán, junto a Umérov, el jefe de la oficina presidencial Kirilo Budánov, el jefe del Estado Mayor Andrí Gnátov, el líder del grupo parlamentario gubernamental David Arajamia, el viceministro de Exteriores Andrí Kislitsia y el segundo al mando de la inteligencia militar Vadim Skibitski.

Umérov, quien también se desempeña como secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, señaló que el presidente Volodimir Zelensky eligió a los integrantes de la delegación para asegurar la cobertura de los aspectos “militar, político y de seguridad” en las negociaciones.

“Trabajaremos para que haya decisiones sustanciales dentro del marco definido por el jefe del Estado”, escribió Umérov. Además, subrayó que el objetivo de Ucrania es alcanzar “una paz sólida y duradera”.

Durante este año, Ucrania, Rusia y Estados Unidos ya mantuvieron dos rondas de contactos trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos, similares a los que se celebrarán en Suiza.

Las tres partes coinciden en que el principal obstáculo para la paz es el reparto de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Rusia controla más de tres cuartas partes de esta zona y exige a Ucrania la entrega del territorio que sigue bajo control de Kiev, que rechaza ceder lo que aún no ha perdido en el conflicto armado.

Imagen de las conversaciones trilaterales
Imagen de las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi (Europa Press)

Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania

En otro orden, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, recibió este viernes el primer dron ucraniano fabricado en Alemania, entregado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. El dispositivo es resultado de un proyecto conjunto entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Pistorius informó desde Gauting (Baviera), en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que estos equipos pasarán directamente al Ejército ucraniano. “La capacidad por el momento es de 10.000 unidades por año, pero el único límite hacia arriba es la capacidad de la empresa”, declaró el ministro.

Volodimir Zelensky recibió en Alemania
Volodimir Zelensky recibió en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano (Alexandra BEIER/AFP)

El funcionario resaltó la rapidez del proceso, “a la velocidad de la luz”, desde la firma del memorando de cooperación en defensa con Ucrania en octubre pasado.

Los drones producidos pueden emplearse en combate, reconocimiento o tareas logísticas. Pistorius también señaló que, además de Ucrania, Alemania y Europa se benefician del aprendizaje y los datos obtenidos por el país invadido.

Zelensky agradeció el respaldo de Alemania y calificó el proyecto como el más amplio y veloz establecido hasta el momento con países europeos. Remarcó el objetivo de su gobierno de alcanzar el fin del conflicto con Rusia, “pero de manera justa y con una posición fuerte para Ucrania”.

