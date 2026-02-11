Zelensky planea llamar a elecciones y hacer un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ucrania está preparando la celebración de unas elecciones presidenciales simultáneamente con un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, mientras la administración de Donald Trump mantiene la presión sobre Kiev para que ambos procesos se realicen antes del 15 de mayo, bajo la amenaza de perder las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos, de acuerdo con información publicada por el medio británico Financial Times.

Esta doble consulta ocurre en un contexto de desgaste social tras años de conflicto, y el calendario respondería también a los intereses estadounidenses de concluir las negociaciones en primavera, antes de que la campaña de las elecciones legislativas estadounidenses acapare toda la atención política, según informaron funcionarios ucranianos y occidentales citados por el medio Financial Times.

Funcionarios europeos y ucranianos involucrados en la planificación indicaron que el presidente Volodimir Zelensky prevé anunciar formalmente las elecciones y el referéndum el 24 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión a gran escala. De acuerdo a la fuente, un responsable occidental familiarizado con el proceso señaló: “Los ucranianos parten de la idea estructural de que todo debe vincularse a la reelección de Zelensky”.

El calendario fijado, tanto por Kiev como por Washington, resulta sumamente restrictivo. Representantes de ambos gobiernos reconocen que la viabilidad del plazo y del ultimátum estadounidense depende de factores inciertos, en especial de unos avances significativos en las conversaciones de paz y en la postura de Vladimir Putin respecto al territorio controlado en Donbás y la planta nuclear de Zaporizhzhia.

Además, la situación podría deteriorarse si Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura crítica ucraniana o refuerza su avance en el sudeste. Financial Times subraya que funcionarios consultados advirtieron que la administración Trump ya estableció plazos en el pasado que luego incumplió, aunque la presión sobre Ucrania sigue aumentando ante la cercanía de las elecciones estadounidenses de medio término.

Zelensky, consultado recientemente, declaró que “dicen que quieren hacer todo antes de junio… para que termine la guerra”, señalando el deseo de la Casa Blanca de disponer de un cronograma claro. El mandatario sigue reacio a cualquier concesión territorial: “Ucrania mantendrá sus posiciones”, aseguró la semana pasada.

La infraestructura jurídica necesaria para votar durante la ley marcial representa otro desafío: el Parlamento ucraniano debe modificar la legislación en marzo y abril, ya que la normativa prohíbe elecciones nacionales durante la vigencia de ese régimen. Según Olha Aivazovska, presidenta del consejo de OPORA, un referente en cuestiones de gobernanza democrática, tan solo la preparación técnica mínima requeriría medio año.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky. (Foto AP/Alex Brandon)

Alertó además que, sin un alto el fuego, Rusia podría interrumpir el proceso: “la omnipresencia de drones rusos pone en riesgo los centros de votación en todo el país”. Insistió en la excepcionalidad del escenario: “Nunca se vivió algo similar. Es absolutamente inédito”.

Distintas voces políticas dentro de Ucrania, entre ellas la del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, se oponen a convocatorias electorales antes de asegurar un acuerdo sólido respaldado por garantías internacionales: “La competencia política durante la guerra es perjudicial. Podríamos autodestruir el país por dentro... ese es el objetivo ruso”, declaró al medio Financial Times. No obstante, allegados al círculo presidencial estiman que Zelensky considera que este año —más aún si coincide con el referéndum— constituye su mejor oportunidad de reelección, en un país que tradicionalmente no favorece a los mandatarios en ejercicio.

El apoyo popular al presidente, aunque relevante, cayó en comparación con los niveles casi unánimes de hace cuatro años, en parte por el desgaste provocado por el conflicto y diversos escándalos de corrupción en su entorno, de acuerdo con encuestas nacionales citadas por Financial Times.

La administración Trump condiciona las garantías de seguridad ofrecidas a Kiev a la consecución de un acuerdo de paz que probablemente implicaría la cesión definitiva de Donbás a Moscú. Zelensky comunicó que Estados Unidos y Ucrania alcanzaron un acuerdo en materia de garantías y que está dispuesto a firmarlo con Trump, aunque la Casa Blanca insiste en que ese compromiso depende del éxito en las negociaciones de paz antes de la fecha límite. Personas próximas al gobierno ucraniano transmitieron a la administración Trump que aceptarían la agenda acelerada a pesar de las enormes dificultades logísticas para organizar una elección en medio de la guerra.

Expertos y responsables electorales advierten de los riesgos de precipitar el calendario: la votación tendría lugar con cientos de miles de soldados aún desplegados y millones de desplazados, lo que puede poner en cuestión la legitimidad del resultado. Aivazovska subrayó: “Si hacemos esto mal… si nos apresuramos, el daño a la integridad presente y futura de nuestro proceso democrático será enorme. Y se considerará ilegítimo”.

De realizarse ambas consultas, las autoridades esperan movilizar a al menos la mitad del electorado registrado antes de la guerra para que el desenlace sea aceptado por los observadores internacionales y evitar así impugnaciones —particularmente de Moscú— sobre la validez del proceso.