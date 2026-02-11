Mundo

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa

El gobierno británico dijo que sus fuerzas pasarán de de 1.000 a 2.000 efectivos en los próximos tres años mientras EEUU se dispone a cederle dos puestos de mando regionales de alto nivel de la OTAN

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, observa una demostración de tropas durante su visita a la base de entrenamiento de la infantería de marina. Kin Cheung/Pool vía REUTERS

Gran Bretaña anunció el miércoles que reforzará sus tropas estacionadas en Noruega y desempeñará un papel vital en la misión de la OTAN en el Ártico ante las crecientes amenazas rusas.

La decisión del Reino Unido de duplicar sus tropas en Noruega de 1.000 a 2.000 en los próximos tres años se produce cuando Estados Unidos se disponía a renunciar a dos puestos de mando regionales de alto nivel de la OTAN para presionar a sus aliados a asumir una mayor responsabilidad en su defensa.

“La seguridad del Ártico y el Alto Norte se reforzará frente a las crecientes amenazas rusas a medida que Gran Bretaña intensifica su presencia en la región”, declaró el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

El secretario de Defensa, John Healey, confirmará en una visita a una base militar británica en el norte de Noruega que las fuerzas británicas participarán en la misión Centinela Ártico de la OTAN para reforzar la seguridad en la región.

Los miembros europeos de la alianza transatlántica se han apresurado a reforzar las defensas en la región después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, utilizara supuestas amenazas de Rusia y China para justificar sus reiteradas amenazas de apoderarse de Groenlandia.

El ministro de Defensa británico,
El ministro de Defensa británico, John Healey. REUTERS/Toby Melville

“Las demandas de defensa están aumentando, y Rusia representa la mayor amenaza para la seguridad del Ártico y el Alto Norte que hemos visto desde la Guerra Fría”, declaró Healey en un comunicado.

Diplomáticos confirmaron durante el fin de semana que Washington cedería a Gran Bretaña el liderazgo de su mando en Norfolk, centrado en el norte de la alianza.

El Reino Unido y Noruega firmaron en diciembre pasado un nuevo pacto de defensa que permitiría a sus armadas operar conjuntamente una flota de buques de guerra para “cazar submarinos rusos” en el Atlántico Norte.

Ese acuerdo tenía como objetivo proteger infraestructuras submarinas críticas, como los cables de comunicaciones, que, según funcionarios occidentales, están cada vez más amenazados por Moscú.

Oslo también anunció el año pasado la compra de al menos cinco fragatas Tipo 26 a Gran Bretaña por 10 000 millones de libras (13 000 millones de dólares).

En 2023, el Reino Unido inauguró una nueva base militar llamada Camp Viking en el extremo norte de Noruega, que sirve como centro de operaciones para los Royal Marines británicos.

Gran Bretaña planea liderar una Fuerza Expedicionaria Conjunta (FEC) de naciones del norte de Europa y el Báltico en una importante actividad militar en septiembre.

El ejercicio, denominado “Protector del León”, consistirá en el entrenamiento de fuerzas aéreas, terrestres y navales de las naciones de la FEC para proteger infraestructuras nacionales críticas de ataques y sabotajes.

Una delegación multipartidista de senadores estadounidenses visitó Groenlandia el lunes para “reconstruir la confianza” quebrantada por las amenazas de Trump de anexar el territorio danés, según informaron los legisladores.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Reino UnidoNoruegatropasOTAN

