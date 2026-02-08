Mundo

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

El canciller Rubén Ramírez Lezcano se encuentra en Jerusalén para mantener reuniones con altos funcionarios para abordar temas políticos, económicos y de cooperación. Este domingo se reunió con su homólogo Gideon Saar

Guardar
El ministro israelí de Exteriores,
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar (d), conversa con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, durante la reunión que celebraron este domingo en Jerusalén. EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó este domingo en Jerusalén que la relación de su país con Israel es “prioritaria” y “estratégica”, de la que espera obtener soluciones a los “desafíos de desarrollo” paraguayos y una colaboración entre sus sectores privados.

En una comparecencia sin preguntas celebrada en la sede del Ministerio de Exteriores israelí junto a su homólogo, Gideon Saar, Ramírez destacó que su viaje a Israel “no es una visita protocolar, sino una visita con contenido” en la que se reunirá con distintos ministros israelíes para abordar temas políticos, económicos y de cooperación.

Afirmó que la relación bilateral se basa en “valores compartidos, en coherencia política y confianza mutua” y auguró que se desarrollará “en todo su potencial de cara al futuro y a los desafíos emergentes”.

El canciller detalló que uno de los campos de los que Paraguay quiere aprender de Israel es la gestión del agua eficiente. “La experiencia israelí en este ámbito es concreta, probada y directamente aplicable”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, habla durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción, Paraguay, el 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Cesar Olmedo

Mencionó también un aumento de las inversiones y la colaboración de los sectores privados de ambos países, así como cooperar en innovación y modernización institucional, donde Israel, dijo, “es un referente”.

El ministro recordó la decisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, de abrir una embajada en Jerusalén, capital disputada entre israelíes y palestinos en la que solo seis países (entre ellos Estados Unidos) han dado ese paso, ya que la inmensa mayoría mantiene sus embajadas en Tel Aviv.

Según el canciller, se trató de una decisión hecha “con convicción y asumida con responsabilidad”. Paraguay, dijo, “sostiene sin ambigüedades y con claridad el derecho del Estado de Israel de existir y de defenderse”, una posición que es “más firme e invariable” desde los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

Respecto a la tregua en la Franja de Gaza tras dos años de ofensiva bélica israelí que ha dejado más de 72.000 muertos, destacó la participación de Paraguay en la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y expresó su esperanza de que “se avance hacia un horizonte de mayor estabilidad, de menos sufrimiento y de paz duradera para todas las poblaciones de la región”.

El canciller de Paraguay, Rubén
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, prioriza fortalecer los lazos estratégicos y diplomáticos entre Paraguay e Israel. REUTERS/Cesar Olmedo

”La defensa y la seguridad y la aspiración a la paz, no son conceptos contradictorios", dijo el canciller paraguayo.

En su intervención, el ministro israelí enfatizó la “alianza estratégica a largo plazo” entre ambos países y recordó el memorando de entendimiento en materia de seguridad firmado durante su visita a Asunción, que iba acompañado de un compromiso económico empresarial.

“Estamos viendo los resultados, incluyendo visitas mutuas de líderes empresariales y más iniciativas económicas. Queremos invertir en las economías de cada uno”, dijo Saar.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ParaguayIsraelcooperaciónOriente MedioRubén Ramírez LezcanoGideon Saar

Últimas Noticias

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania

“La seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”, afirmó el presidente ucraniano, quien recibirá el primer sistema no tripulado fabricado fuera del país en una alianza estratégica con Quantum Systems

Zelensky anunció que en los

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

Los atacantes irrumpieron durante la madrugada en la residencia eclesiástica en medio de una ola de violencia que afecta a la zona norte del país

Nuevo ataque contra la comunidad

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

“Aconsejé al Primer Ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo”, señaló Morgan McSweeney. El gobierno de Starmer está en el centro de la polémica luego de que se conocieran los vínculos de Mandelson con Jeffrey Epstein

El jefe de gabinete británico

El régimen de Irán condenó a la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión

El abogado de la activista informó que la pena responde a los cargos de congregación y colusión, y actividad propagandística contra la República Islámica

El régimen de Irán condenó

El Vaticano confirmó que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026

El portavoz vaticano Matteo Bruni informó que no hay planes para que el pontífice estadounidense viaje a su país natal este año, pese a las especulaciones recientes sobre una posible visita con motivo de la Asamblea de la ONU

El Vaticano confirmó que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la Ley de

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

En medio de operativos en el centro de Bogotá, autoridades incautaron más de 20 celulares con reporte de hurto

Víctimas solicitaron verificar la condicionalidad del exsecretariado de las Farc por presuntos incumplimientos

Avanzan diálogos de paz entre Gobierno Petro y grupos criminales de Quibdó: a qué acuerdos llegaron

En video: delfines en Santa Marta fueron vistos recogiendo basura del mar

INFOBAE AMÉRICA
La esposa de Bolsonaro revela

La esposa de Bolsonaro revela una carta de amor enviada por el expresidente desde prisión

República Dominicana vence a Letonia en el primer partido de la ronda en la Copa Davis

La importación de flores en Miami sube 6 % para San Valentín tras "sobrevivir" a aranceles

91-97. El Barça reacciona desde el triple y la defensa en Vitoria

Seguidores de BTS marchan en México para exigir claridad ante "abusos" en venta de boletos

ENTRETENIMIENTO

“Besar a Leonardo DiCaprio fue

“Besar a Leonardo DiCaprio fue una pesadilla”, revela Kate Winslet sobre la escena de “Titanic”

Catherine Zeta-Jones, sobre su relacion con Michael Douglas: “La gente decía que no duraríamos, que cuando yo tuviera 50, él tendría 75”

Así fue el emotivo reencuentro entre Justin Bieber y Ludacris tras 16 años del éxito “Baby”

Esto es lo que hacían Katherine Schwarzenegger y su esposo Chris Pratt cuando empezaron a salir

La razón por la que Jack Nicholson solía burlarse de Michael Douglas en el rodaje de ‘Wall Street’