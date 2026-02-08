Elecciones en Japón: el partido de la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a recuperar una amplia mayoría en el Parlamento

El primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo

El partido de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, parecía haber conseguido una mayoría por sí solo en una elección parlamentaria clave el domingo, según la televisora pública NHK y otras grandes cadenas, que citaron los resultados de sus encuestas a pie de urna.

NHK dijo que la coalición gobernante de Takaichi, liderada por su Partido Liberal Democrático, podría lograr más de dos tercios de los 465 escaños de la cámara baja, la más poderosa del parlamento bicameral del país.

Takaichi es enormemente popular, pero el Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón durante la mayor parte de las últimas siete décadas, ha enfrentado escándalos de financiación y religiosos. La mandataria convocó las elecciones anticipadas el domingo apenas tres meses después de asumir el cargo, con la esperanza de cambiar esa situación antes de que su popularidad se desvanezca.

El gran incremento respecto a los comicios previos podría permitir a Takaichi avanzar en una agenda de derecha que busca promover la economía y las capacidades militares de Japón mientras aumentan las tensiones con China. También quiere cultivar lazos con su crucial aliado, Estados Unidos, y un a veces impredecible presidente Donald Trump.

El secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y otros legisladores reaccionan mientras colocan rosas de papel en un tablero con los nombres de los candidatos electos del PLD en la sede del PLD el día de las elecciones generales en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

La ultraconservadora Takaichi, quien asumió el cargo en octubre como la primera mujer gobernante de Japón, prometió “trabajar, trabajar, trabajar”, y su estilo, que se considera desenfadado y duro a partes iguales, ha movilizado a seguidores más jóvenes.

En las encuestas previas a la votación apuntaban a una victoria aplastante en la cámara baja para el PLD. A pesar de la formación de una nueva alianza centrista y un auge de la extrema derecha, la oposición se considera demasiado fragmentada para plantear un verdadero desafío.

Takaichi aspiraba a que su partido, junto con su nuevo socio, el Partido de la Innovación de Japón, lograra una mayoría en la cámara baja de 465 escaños, la más poderosa del Parlamento bicameral de Japón.

Encuestas recientes realizadas por los principales periódicos japoneses muestran la posibilidad de que el partido de Takaichi pueda ganar una mayoría simple por sí solo, mientras que su coalición podría obtener hasta 300 escaños, un gran salto con respecto a la escasa mayoría que tenía desde su derrota electoral en 2024.

Un funcionario electoral abre una urna en un centro de recuento de votos, el día de las elecciones generales del país, en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026. REUTERS/Manami Yamada

Si el PLD no logra ganar una mayoría, “renunciaré”, afirmó.

Una gran victoria de la coalición de Takaichi podría suponer un importante giro a la derecha en las políticas de seguridad, inmigración y otras en Japón. Hirofumi Yoshimura, líder del socio conservador JIP, dijo que su partido servirá como un “acelerador”.

El país ha visto recientemente cómo los populistas de extrema derecha ganan terreno, como el partido nacionalista antiglobalista en ascenso Sanseito.

Takaichi prometió revisar las políticas de seguridad y defensa para diciembre con el fin de reforzar las capacidades militares ofensivas de Japón, levantando una prohibición sobre las exportaciones de armas y alejándose aún más de los principios pacifistas de posguerra del país.

La presidenta del Partido Comunista Japonés, Tomoko Tamura, el líder del Partido Democrático para el Pueblo, Yuichiro Tamaki, el colíder de la Alianza Centrista para la Reforma, Yoshihiko Noda, la presidenta y primera ministra del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, el colíder del Partido de la Innovación de Japón, Fumitake Fujita, el líder de Sanseito, Sohei Kamiya, y la colíder de Reiwa Shinsengumi, Akiko Oishi, posan durante el panel de discusión de los líderes de siete partidos en el Club Nacional de Prensa de Japón (JNPC) en Tokio, Japón, el 26 de enero de 2026. David Mareuil/Pool víaREUTERS/File Photo

Ha impulsado políticas más estrictas con respecto a los extranjeros, las medidas contra el espionaje y otras favorecidas por los votantes de extrema derecha, pero que, según los expertos, podrían socavar los derechos civiles.

Takaichi también quiere aumentar el gasto en defensa en respuesta a la presión de Trump para que Japón relaje sus restricciones presupuestarias.

Aunque Takaichi dijo que busca un mandato público para sus “políticas divisorias”, evitó entrar en detalles como las formas de financiar el creciente gasto militar, cómo resolver la tensión diplomática con China y otros temas controvertidos.

En sus discursos de campaña, la primera ministra habló con entusiasmo sobre la necesidad de un gasto gubernamental “proactivo” para financiar “inversiones en gestión de crisis y crecimiento”, como medidas para fortalecer la seguridad económica, la tecnología y otras industrias. Takaichi también busca impulsar medidas más estrictas sobre la inmigración y los extranjeros, que incluyen requisitos más duros para los propietarios foráneos y un límite al número de residentes de otros países.

Un funcionario electoral abre una urna en un centro de recuento de votos, el día de las elecciones generales del país, en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026. REUTERS/Manami Yamada

La elección anticipada después de solo tres meses en el cargo “subraya una tendencia problemática en la política japonesa en la que la supervivencia política tiene prioridad sobre los resultados de políticas sustantivas”, dijo Masato Kamikubo, profesor de política de la Universidad de Ritsumeikan. “Siempre que el gobierno intenta reformas necesarias pero impopulares... se avecina la próxima elección”.

Hay algunas incertidumbres. La elección convocada apresuradamente que dio poco tiempo para que la gente se preparara ya ha invitado a quejas.

La votación del domingo también comenzó bajo una nueva nevada en todo el país, incluida Tokio. El norte de Japón ha registrado nevadas récord en las últimas semanas que provocaron bloqueos en carreteras y docenas de muertes, y se teme que las ventiscas puedan obstaculizar la votación o retrasar el conteo de votos en las áreas más afectadas. Cómo se traducirá su popularidad en votos entre los votantes más jóvenes, notorios por su baja participación, durante el mal tiempo es impredecible.

Aún así, Kazuki Ishihara, de 54 años, dijo que votó por el PLD por estabilidad y con la esperanza de algo nuevo bajo Takaichi. “Tengo algo de esperanza de que ella pueda hacer algo” que sus predecesores no pudieron.

Un oficinista de 50 años, Yoshinori Tamada, dijo que su interés son los salarios. “Pienso mucho cuando miro mi nómina, y emití mi voto por un partido en el que creo que puedo confiar en ese sentido”.

(con información de AP)