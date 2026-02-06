Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Luego de que la organización disparara contra sus tropas en el norte de la Franja, Israel advierte que no tolerará nuevas violaciones al acuerdo y bombardeó posiciones del grupo extremista

Las FDI atacaron la infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una serie de ataques contra infraestructuras de la organización Hamás en la Franja de Gaza tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego, luego de que combatientes palestinos dispararan contra soldados israelíes en el norte del enclave.

La respuesta militar se produjo en las últimas 24 horas y tuvo por objetivo instalaciones utilizadas por Hamás para la fabricación y almacenamiento de armamento.

Los bombardeos israelíes alcanzaron un sitio de producción de armas y un depósito identificado como propiedad de la organización. Las FDI señalaron que la operación se desarrolló después de constatar que no había civiles en las inmediaciones de los objetivos, tras un proceso de advertencia y evacuación dirigido a los residentes de las zonas atacadas.

Fuentes militares israelíes calificaron los disparos realizados por combatientes de Hamas como una seria violación del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza. El pacto, alcanzado tras semanas de intensos combates, había reducido de manera significativa la intensidad de los enfrentamientos en la zona, aunque las tensiones entre ambos bandos se mantenían latentes.

De acuerdo con un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), “las fuerzas actuarán frente a cualquier intento de las organizaciones terroristas en Gaza de llevar a cabo acciones hostiles contra el Estado de Israel y sus fuerzas armadas”. El texto oficial subrayó que Israel considera grave cualquier ruptura de los términos pactados durante la tregua.

La ofensiva aérea israelí, centrada en objetivos militares, se realizó tras confirmar la ausencia de personas no implicadas en las cercanías de las infraestructuras seleccionadas. Las FDI detallaron que, antes de iniciar los bombardeos, implementaron medidas de prevención para desalojar a la población civil, utilizando advertencias previas. Esta práctica, habitual en operaciones anteriores, busca reducir el riesgo de víctimas civiles, un punto que ha generado reiteradas críticas y llamados de organismos internacionales cuando se han producido bajas fuera de objetivos militares.

El Ejército de Israel denuncia
El Ejército de Israel denuncia disparos y ataca una "infraestructura terrorista" en la Franja de Gaza

La Franja de Gaza, bajo control de Hamas desde 2007, ha sido escenario de múltiples escaladas bélicas en los últimos años. El acuerdo de alto el fuego vigente fue resultado de una mediación internacional, en la que participaron Egipto, Qatar y Naciones Unidas. Fuentes señalaron que la situación en el terreno sigue siendo “extremadamente frágil” y que nuevos incidentes podrían derivar en una vuelta a enfrentamientos de mayor escala.

El ataque israelí incluyó la destrucción de un depósito de armas y la neutralización de un taller empleado para la fabricación de proyectiles y municiones. Las FDI atribuyen a Hamás la responsabilidad de cualquier acción hostil proveniente del enclave y reiteran que mantendrán su “derecho a actuar” para proteger a sus ciudadanos y personal militar. “No toleraremos nuevas violaciones del acuerdo”, afirmó un portavoz militar israelí.

Además del impacto militar, la reanudación de hostilidades pone en riesgo los esfuerzos humanitarios desplegados en la región. Organizaciones internacionales han alertado sobre la situación de miles de civiles desplazados y la escasez de suministros básicos, agravada por las restricciones de acceso y el cierre temporal de puntos de entrada tras episodios de violencia.

En el contexto actual, la comunidad internacional observa con preocupación la evolución del conflicto y las posibilidades de un nuevo repunte de la violencia. Voceros de Naciones Unidas urgieron a las partes a “mostrar contención” y “respetar los compromisos asumidos”.

La reciente escalada representa un nuevo desafío para los mediadores internacionales, que buscan evitar una ruptura total del alto el fuego e impulsar negociaciones para una solución duradera. Mientras tanto, las autoridades israelíes advierten que responderán de manera inmediata a cualquier nuevo ataque y mantienen en estado de alerta a sus fuerzas desplegadas en los alrededores de la Franja de Gaza.

