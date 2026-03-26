Más de la mitad de las aseguradoras esperan una recesión en EEUU en un máximo de tres años

Las compañías aseguradoras han incrementado su atención sobre la recesión en Estados Unidos como el principal riesgo para sus carteras, un tema considerado prioritario para el 52% de las firmas consultadas, según detalló la Encuesta Anual de Seguros elaborada por Goldman Sachs Asset Management. Este foco en la recesión como amenaza ha subido cuatro puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior, desplazando en importancia a otras preocupaciones como la inflación, cuyo peso específico cayó diez puntos hasta situarse en 42%, de acuerdo con el mismo informe. La relevancia de este hallazgo se enmarca en una dinámica donde, al mismo tiempo, el sector reconoce oportunidades de rentabilidad y la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.

De acuerdo con los datos publicados por Goldman Sachs Asset Management, el 55% de las aseguradoras pronostica que Estados Unidos atravesará una recesión en un plazo máximo de tres años, nueve puntos por encima del dato reportado el año anterior. Ese aumento en la proporción de empresas que anticipan una desaceleración económica no altera, sin embargo, las estimaciones sobre los mercados bursátiles. Según la encuesta, más de la mitad de las aseguradoras (55%) prevé una rentabilidad total de entre 5% y menos del 10% en el índice S&P 500 para el año 2026, mientras que un 18% estima un retorno de entre el 10% y menos del 20% para ese mismo periodo.

El informe de Goldman Sachs Asset Management recoge también la opinión de Jared Klyman, responsable global del negocio de gestión de activos de seguros de la firma, quien expuso: “La fluctuación de las condiciones macroeconómicas, los cambios geopolíticos y los avances tecnológicos acelerados están configurando un panorama en el que la selección disciplinada de activos, tanto en mercados privados como públicos, importa más que nunca”. Bajo esa perspectiva, la encuesta refleja un aumento en la percepción de amenazas asociadas a las tensiones geopolíticas, que se mantienen en el mismo nivel que la recesión como riesgo central para el sector: el 52% de las empresas identificó a la inestabilidad internacional como una de sus principales preocupaciones, una cifra que supone un crecimiento de nueve puntos porcentuales.

El informe destaca, además, que este año las empresas consultadas han comenzado a considerar las valoraciones del crédito y de las acciones como un riesgo relevante, una opción que no se incluía en ediciones previas de la encuesta. El 46% de las aseguradoras identificó esa variable como una amenaza para la gestión de carteras. En este panorama cambiante, la preocupación por la inflación retrocedió notablemente frente al ciclo anterior.

Respecto a las estrategias de inversión, el 38% de las compañías aseguradoras anunció su intención de aumentar la financiación respaldada por activos, mientras que el 35% planea elevar la asignación a colocaciones privadas con grado de inversión. El documento difundido por Goldman Sachs Asset Management añade que otro 33% de los actores del sector busca crecer en préstamos directos senior y el 25% muestra un interés en ampliar su exposición a capital privado.

Mike Siegel, responsable global de Gestión de Activos de Seguros y Soluciones de Liquidez de Goldman Sachs Asset Management, puntualizó: “El crédito privado ha evolucionado hasta convertirse en una clase de activos amplia y profunda, y en una posición central para las aseguradoras que buscan satisfacer sus necesidades de rentabilidad y de casación de duraciones”.

En el ámbito de la tecnología, la inteligencia artificial ocupa un rol destacado en la agenda de innovación de estas empresas. Según consignó Goldman Sachs Asset Management, el 62% de las compañías aseguradoras ya utiliza inteligencia artificial en sus operaciones, mientras que un 34% está explorando su posible implementación. Entre los usos más extendidos de esta tecnología, el informe resalta la reducción de costes operativos, mencionada por el 83% de los participantes. Además, el 42% de las aseguradoras emplea herramientas de IA para la evaluación de inversiones, el 38% para la suscripción de riesgos en seguros y el 33% para actividades de marketing y captación de clientes.

Estos resultados reflejan una industria que ajusta sus estrategias frente al contexto macroeconómico y geopolítico, integrando nuevas tecnologías y diversificando su enfoque en la gestión de activos. Según el relevamiento de Goldman Sachs Asset Management, los actores del sector mantienen una postura cautelosa ante la posibilidad de una recesión, pero sostienen expectativas de rentabilidad y transformación a través de la digitalización y la inteligencia artificial.