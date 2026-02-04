Mundo

Una parte de la sociedad ucraniana ya contempla entregar el Donbás a cambio de paz

El debate sobre concesiones territoriales gana peso en Ucrania, donde el cansancio de la guerra y la presión internacional han modificado la percepción pública respecto a la cesión de la región oriental

Una parte creciente de la población ucraniana considera aceptar la cesión del Donbás a Rusia si ello garantiza el fin de la guerra.

Este cambio de actitud marca un giro relevante en una sociedad desgastada por años de enfrentamientos. Hasta hace poco, la idea de entregar territorios bajo control ucraniano era una línea infranqueable. Sin embargo, la presión del Kremlin, que condiciona las negociaciones respaldadas por Estados Unidos al abandono del Donbás por parte de Kiev, ha reconfigurado el debate público.

La región del Donbás, que abarca partes de Donetsk y Luhansk, ha sido escenario de intensos combates y fortificaciones ucranianas. Ucrania mantiene el control de cerca del 20% de Donetsk, mientras que Luhansk está completamente en manos rusas. Para Moscú, consolidar el dominio sobre el Donbás representaría una victoria simbólica tras el fracaso de tomar todo el país.

El presidente Volodímir Zelensky ha reiterado en declaraciones públicas que Ucrania rechaza un retiro unilateral del Donbás, aunque ha dejado abierta la posibilidad de compromisos si ambas partes están dispuestas a ceder, en un contexto de presión militar y diplomática.

Encuestas citadas por The New York Times reflejan un aumento en la aceptación de concesiones territoriales. En mayo de 2022, un sondeo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev indicaba que el 82% de los ucranianos se oponía a entregar cualquier territorio. En la encuesta más reciente, el 40% apoyaría ceder el Donbás a cambio de garantías de seguridad. Aunque las preguntas no son idénticas, el dato coincide con otras tendencias que muestran una mayor disposición al compromiso.

Aún así, la mayoría de los ucranianos rechaza la cesión. Muchos están dispuestos a soportar privaciones, como los ataques contra la infraestructura energética en invierno, antes que aceptar una ocupación rusa. Analistas advierten que renunciar al Donbás podría dividir a la sociedad y alterar la imagen de Zelensky, quien pasaría de ser el líder que defendió el Estado a quien permitió la ocupación de territorios donde residen alrededor de 190.000 personas. Se estima que muchos habitantes optarían por desplazarse a zonas bajo control ucraniano, como planea Yurchenko.

Yevhen Koliada, director del Centro de Coordinación de Ayuda, que ha evacuado a miles de residentes de zonas de combate, sostiene que Zelensky no dará ese paso. Además, la legislación ucraniana prohíbe ceder territorios no ocupados por la fuerza militar, según Mykhailo Samus, director del New Geopolitics Research Network.

Zelensky ha sugerido la creación de una zona desmilitarizada mediante el repliegue equitativo de tropas ucranianas y rusas en el Donbás, aunque Samus señala que el presidente ruso Vladímir Putin mantiene la estrategia militar e insiste en tomar la región por la fuerza o a través de negociaciones.

Para quienes aceptarían ceder el Donbás, las garantías internacionales son esenciales. Temen que, sin compromisos firmes, Rusia pueda rearmarse y lanzar nuevos ataques desde la región. Oleh Saakian, analista político y cofundador de la National Platform for Resilience and Social Cohesion, subrayó que las garantías deben asegurar la ausencia de nuevos ataques y la responsabilidad de los países socios en su cumplimiento.

Zelensky ha expresado la disposición de Ucrania a firmar acuerdos con Europa y Estados Unidos para obtener garantías de seguridad, aunque persisten dudas sobre el alcance de la defensa que los aliados estarían dispuestos a ofrecer. Rusia rechaza la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano tras un eventual cese de hostilidades.

Saakian advirtió que la concesión del Donbás podría no ser suficiente para que Rusia abandone la guerra. Señaló que confiar en que un acuerdo de demarcación logre una paz, siquiera temporal, resulta ilusorio.

Yurchenko insiste en que la prioridad es la paz, aunque teme que ni siquiera una cesión territorial garantice la no repetición de ataques rusos. Considera que abandonar el Donbás y reconstruir su vida en otra parte sería un sacrificio necesario para detener la guerra, pero cuestiona quién puede asegurar que no tendría que hacerlo de nuevo.

