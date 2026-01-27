La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

En noviembre, los legisladores europeos pidieron acciones a nivel de la UE para proteger a los menores en línea, incluyendo una edad mínima de 16 años en todo el bloque y prohibiciones a las prácticas más dañinas. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

Francia tiene derecho a prohibir las redes sociales, algo previsto en una ley aprobada en primera lectura por los diputados franceses, afirmó este martes la Comisión Europea, a quien competerá hacer que la medida se aplique.

“Sí, las autoridades francesas tienen derecho a instaurar una mayoría [de edad] digital dirigida a todos sus ciudadanos”, declaró a la prensa Thomas Regnier, portavoz del Ejecutivo europeo.

“Las grandes plataformas en línea tienen la obligación de respetar la legislación nacional, pero asegurarse de que [la iniciativa] es aplicable y de que han puesto en marcha dispositivos de verificación de edad adecuados es una prerrogativa de la Comisión”, agregó Regnier.

Si al final se adoptara la ley y fuera conforme a la legislación europea, “la Comisión se encargará de que las grandes plataformas la apliquen”, indicó el vocero, que recordó que varios países europeos, incluida Francia, están probando una aplicación para comprobar la edad de los internautas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una discusión con estudiantes de secundaria y preparatoria sobre el papel de las redes sociales, en la escuela secundaria College La Fayette en Rochefort, Francia, el 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Stephane Mahe/Pool/File Photo

Las pruebas deberían terminar antes de que finalice el año.

Los diputados franceses aprobaron en la madrugada del martes prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, una iniciativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso.

El proyecto de ley francés ha sido diseñado para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener a los usuarios de internet seguros en línea. En noviembre, los legisladores europeos pidieron acciones a nivel de la UE para proteger a los menores en línea, incluyendo una edad mínima de 16 años en todo el bloque y prohibiciones a las prácticas más dañinas.

Según el organismo de salud de Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día en un smartphone. En un informe publicado en diciembre, se indicó que alrededor del 90% de los niños de entre 12 y 17 años usan celulares a diario para acceder a internet, y un 58% de ellos utiliza sus dispositivos para redes sociales.

El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de redes sociales, incluyendo la reducción de la autoestima y una mayor exposición a contenido asociado con comportamientos de riesgo como autolesiones, consumo de drogas y suicidio. Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según dicen, están vinculados a contenido dañino.

La prohibición francesa no cubrirá enciclopedias en línea, directorios educativos o científicos, ni plataformas para el desarrollo y compartición de software de código abierto.

En Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños desde que el país prohibió el uso de las plataformas por parte de menores de 16 años, dijeron funcionarios. La ley provocó intensos debates en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

(con información de AFP y AP)