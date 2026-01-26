Mundo

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

Las conversaciones de Abu Dabi, mediadas por EE UU, no lograron acuerdos concretos pero abrieron la puerta a una segunda ronda de diálogos. El control del Donbás sigue siendo el principal escollo entre Kiev y Moscú

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026 (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció este lunes que se preparan nuevos contactos trilaterales con Rusia y Estados Unidos para esta semana, tras reunirse con el equipo negociador que representó a Kiev en Abu Dabi. Las conversaciones del viernes y sábado marcaron el primer encuentro directo entre delegaciones ucranianas y rusas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Se están llevando a cabo preparativos para nuevas reuniones trilaterales esta semana”, escribió Zelensky en su cuenta de X. Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había señalado que la próxima ronda está prevista para la semana entrante, sin precisar fecha exacta. Un funcionario estadounidense indicó a la prensa que los negociadores regresarán a Emiratos Árabes Unidos el 1 de febrero.

Las reuniones en la capital emiratí se extendieron durante casi tres horas a puerta cerrada y abarcaron un amplio espectro de asuntos, con énfasis en las cuestiones militares. El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos calificó los diálogos como desarrollados en un “ambiente constructivo y positivo”. Ninguna de las partes informó de acuerdos concretos, pero todas coincidieron en su disposición a continuar las negociaciones.

El principal punto de discordia sigue siendo el reparto del Donbás, la región industrial del este de Ucrania compuesta por las provincias de Lugansk y Donetsk. Rusia controla actualmente cerca del 88% de la zona: la totalidad de Lugansk y aproximadamente el 75% de Donetsk. Moscú exige como condición innegociable para un alto el fuego que Ucrania retire sus tropas del territorio que aún mantiene bajo su control. Kiev acepta desmilitarizar la zona pero rechaza ceder terreno que no ha perdido en el campo de batalla.

FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos
FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos se entrenan para disparar una ametralladora desde un vehículo blindado de transporte de personal (APC) M113 durante una sesión de entrenamiento, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en la región de Dombás, Ucrania. 8 de abril de 2023 (REUTERS/Yan Dorbronosov)

Ucrania conserva varios bastiones clave en Donetsk, incluidas las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantynivka, que conforman un cinturón defensivo fortificado. Aproximadamente 250.000 civiles residen aún en los 6.600 kilómetros cuadrados de la región que permanecen bajo control ucraniano.

Las conversaciones de Abu Dabi llegaron tras una intensa gestión diplomática de Washington. El jueves previo, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, mientras que los emisarios Witkoff y Kushner mantuvieron un encuentro de más de tres horas con Vladímir Putin en el Kremlin. El mandatario ucraniano afirmó que un documento de garantías de seguridad con Estados Unidos está prácticamente listo, aunque aún aguarda una fecha para su firma formal.

El Kremlin ha insistido en que cualquier avance hacia la paz depende de aplicar la llamada “fórmula de Anchorage”, acordada en la cumbre entre Trump y Putin celebrada en Alaska en agosto de 2025. Según funcionarios rusos, ese marco implica la transferencia formal a Moscú de buena parte del este ucraniano. Peskov subrayó que el proceso será “largo y complejo” y que Rusia continuará persiguiendo sus objetivos militares mientras no se resuelva la disputa territorial.

Emiratos Árabes Unidos ha desempeñado un papel creciente como facilitador del diálogo. El Ministerio de Exteriores emiratí destacó que su país ha mediado en la liberación de 4.641 prisioneros de guerra en 17 intercambios entre Rusia y Ucrania desde el inicio del conflicto. La elección de Abu Dabi como sede responde tanto a la neutralidad de los Emiratos como a sus vínculos diplomáticos con Washington, Moscú y Kiev.

RusiaUcraniaGuerra Rusia Ucrania

