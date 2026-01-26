El enigma de los supercentenarios brasileños que desafían las estadísticas de longevidad

Brasil registra un número excepcional de supercentenarios que superan los 110 años, desafiando las estadísticas globales de longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil, un país reconocido por su diversidad, alberga a un número inusual de personas que superan los 110 años de vida. Estos supercentenarios, repartidos en distintas regiones, mantienen una lucidez y resistencia que intrigan a la comunidad científica.

El fenómeno ocurre en un contexto donde la esperanza de vida promedio no sitúa a Brasil entre los países líderes en longevidad, aunque su realidad desafía las estadísticas tradicionales.

La explicación de esta longevidad extrema no se vincula con las conocidas “zonas azules” ni con los países que encabezan los rankings de esperanza de vida. Brasil destaca por la presencia de supercentenarios que conservan independencia en su vida diaria y muestran una notable resiliencia inmunológica. Este patrón captó la atención de equipos científicos que buscan comprender los factores detrás de la longevidad en el país sudamericano.

La investigación sobre la longevidad en Brasil avanza, con estudios que exploran las particularidades genéticas de la población. Según un artículo publicado en Genomic Psychiatry y citado por DW, la diversidad genética brasileña ofrece una oportunidad única para analizar el envejecimiento humano.

Estudios científicos identifican en la diversidad genética brasileña un factor clave para la longevidad extrema y la autonomía de sus habitantes mayores (EFE/ Isaac Fontana)

Diversidad genética: la clave brasileña

De acuerdo con el equipo dirigido por Mayana Zatz, genetista del Centro de Investigación del Genoma Humano y Células Madre de la Universidad de São Paulo, Brasil posee una de las mezclas genéticas más complejas del mundo.

Este mosaico se formó a lo largo de siglos, desde la colonización portuguesa, la llegada de millones de africanos esclavizados y las oleadas de inmigración europea y japonesa. El resultado es una población con una combinación genética que no se encuentra en otras regiones.

Un estudio genómico realizado sobre más de mil brasileños mayores de 60 años identificó dos millones de nuevas variantes genéticas. Más adelante, investigadores hallaron más de ocho millones de variantes genómicas inéditas en la población brasileña, entre las cuales más de 36.000 podrían resultar perjudiciales. Esta amplitud genética contrasta con la de poblaciones analizadas en otros estudios de longevidad, que suelen ser homogéneas, como las europeas y las asiáticas.

Según Mateus Vidigal de Castro, primer autor del artículo, la investigación internacional dejó fuera factores genéticos poco frecuentes, lo que podría limitar la comprensión de los mecanismos de longevidad. En Brasil, la presencia de supercentenarios con orígenes diversos permite detectar variantes protectoras invisibles en otras poblaciones.

Investigaciones genómicas revelan más de ocho millones de variantes inéditas en el ADN de la población longeva de Brasil (Turismo Brasil)

Un estudio longitudinal sin precedentes

El equipo brasileño realiza un seguimiento a más de 160 centenarios, entre ellos 20 supercentenarios validados en diversas regiones y con antecedentes variados.

Entre los casos más destacados mencionados por DW, figura Inah Canabarro Lucas, quien llegó a los 116 años y fue considerada la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento en abril de 2025. La cohorte también incluye a hombres que alcanzaron los 112 y 113 años.

La singularidad no radica solo en las cifras. Muchos supercentenarios permanecen lúcidos y activos en actividades cotidianas básicas, a pesar de proceder de zonas con acceso limitado a la atención médica.

Según los datos recopilados, varias familias presentan casos de longevidad inusual: una mujer de aproximadamente 110 años tiene sobrinas de 100, 104 y 106 años, todas activas y una de ellas campeona de natación a los 100 años.

La evidencia sugiere que la genética familiar influye en la longevidad. Estudios previos, citados por Genomic Psychiatry, muestran que los hermanos de centenarios tienen hasta 17 veces más probabilidades de alcanzar esa edad.

Los supercentenarios brasileños exhiben linfocitos y mecanismos celulares comparables a los de personas mucho más jóvenes, según los análisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos celulares e inmunológicos únicos

Los supercentenarios brasileños presentan características biológicas que los diferencian de la población general. Sus linfocitos mantienen una actividad comparable a la de personas mucho más jóvenes, y sus mecanismos celulares de mantenimiento permanecen eficientes.

En el plano inmunológico, los supercentenarios exhiben una expansión atípica de células T CD4+ con funciones citotóxicas, una propiedad poco frecuente en adultos jóvenes.

De acuerdo con los análisis multiómicos realizados, se identificaron variantes raras en genes relacionados con el sistema inmunitario y la estabilidad genómica. Estos hallazgos indican que el envejecimiento inmunitario extremo no implica necesariamente un deterioro global, sino que puede representar una adaptación funcional específica.

Durante la pandemia, tres supercentenarios brasileños sobrevivieron a la COVID-19 antes de la llegada de las vacunas. Desarrollaron altos niveles de anticuerpos y una respuesta inmunitaria eficaz, lo que refuerza la hipótesis de que estos individuos poseen mecanismos de resiliencia biológica excepcionales.

Los hallazgos brasileños promueven la inclusión de poblaciones genéticamente diversas en los estudios internacionales de envejecimiento y medicina de precisión (EFE/Alejandro Ernesto)

Impacto global y desafíos para la ciencia

Brasil cuenta con tres de los diez supercentenarios masculinos más longevos del mundo, incluido el hombre más viejo, nacido en 1912. Las mujeres brasileñas también destacan entre las 15 más longevas a nivel mundial, superando a países como Estados Unidos en este grupo.

Los investigadores brasileños han solicitado a los consorcios internacionales que amplíen los estudios para incluir poblaciones diversas y mestizas, o que respalden la financiación de investigaciones en Brasil. El objetivo consiste en identificar nuevas variantes y mecanismos protectores, con el potencial de mejorar la medicina de precisión a escala internacional.

Mayana Zatz, genetista líder del equipo, resume la importancia de estos hallazgos: “Los supercentenarios encarnan la resistencia, la adaptabilidad y la resiliencia, cualidades que la ciencia debe investigar si busca mejorar no solo la longevidad, sino también la calidad de vida en la vejez”.

Brasil se consolida así como un laboratorio natural para el estudio de la longevidad extrema. Este fenómeno podría transformar la investigación global sobre el envejecimiento y la salud, aportando claves aún desconocidas para las próximas generaciones.