El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Un miembro de las fuerzas de seguridad sirias hace guardia afuera de la prisión de al-Aqtan, donde se encuentran detenidos algunos miembros del Estado Islámico, en Raqqa, Siria, el 23 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

Las fuerzas gubernamentales sirias tomaron el control de la prisión de al-Aqtan, situada al norte de Raqqa, tras la retirada de cientos de combatientes kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que la custodiaban, conforme a un acuerdo reciente entre ambas partes. Según un comunicado del Ministerio del Interior, la autoridad penitenciaria del gobierno gestiona ahora la instalación y revisa los expedientes de los reclusos, entre los que se encuentran miembros del Estado Islámico (EI).

La prisión de al-Aqtan es la segunda que el gobierno asume después de que las FDS abandonaran la de Shaddadeh, cerca de la frontera con Irak, donde 120 miembros de EI escaparon durante el caos, aunque la mayoría han sido recapturados, según medios estatales. Estos traspasos ocurren en el marco de un acuerdo firmado en marzo pasado para integrar a los combatientes kurdos en las fuerzas gubernamentales, aunque las negociaciones han sido interrumpidas varias veces por enfrentamientos y solo recientemente se logró un nuevo pacto que incluyó un alto el fuego de cuatro días.

El avance hacia al-Aqtan se produjo dos días después de que el ejército de Estados Unidos anunciara el inicio de la reubicación de algunos de los 9.000 miembros de la milicia radical detenidos en centros penitenciarios del noreste de Siria controlados por las FDS. Estas fuerzas, principales responsables de la lucha contra el EI en Siria durante la última década, capturaron el último bastión territorial extremista en marzo de 2019, deteniendo a miles de combatientes y reteniendo a decenas de miles de mujeres y niños asociados en prisiones y en el campamento de al-Hol, también tomado por las fuerzas gubernamentales esta semana.

La toma de al-Aqtan se concretó después de un asedio de dos semanas a cargo de tropas de Damasco. El gobernador de Raqqa, Abdul-Rahman Salama, estimó que en la prisión hay hasta 2.000 reclusos, aunque no se precisó cuántos están vinculados al grupo extremista. El viceministro del Interior, general de división Abdul-Qader Tahan, inspeccionó las condiciones del penal este viernes, de acuerdo con la televisión estatal.

El acuerdo alcanzado tras días de negociaciones permitió abrir un corredor para que casi 800 combatientes de las FDS se trasladaran al oeste, hacia Kobani, aún bajo control kurdo y respaldada por Estados Unidos. Según un comunicado de las FDS, la evacuación de sus combatientes de al-Aqtan a “lugares seguros” se realizó con ayuda de la coalición liderada por Washington. El grupo confirmó que en la prisión permanecían detenidos integrantes de la “organización terrorista” EI.

La llegada de los combatientes a Kobani fue recibida por cientos de residentes que, entre condiciones invernales extremas y escasez de combustible, salieron a las calles para darles la bienvenida. Mihemet Bozan, habitante local, relató a The Associated Press la dureza de la situación, mencionando la falta de señal de teléfono, combustible para calefacción y diésel para las panaderías. Bozan advirtió que “dentro de una semana la gente se quedará sin comida ni agua”, en referencia al asedio que sufren.

La ofensiva del gobierno sobre el noreste de Siria, iniciada en enero, provocó el desplazamiento de miles de kurdos hacia la provincia de Hassakeh. El reciente alto el fuego, pactado tras varios intentos fallidos, estipula la integración de las FDS en los ministerios de Defensa e Interior, bajo el liderazgo del presidente interino Ahmad al-Sharaa y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi.

Miembros de las fuerzas del gobierno de Siria hacen guardia en el exterior de las prisión de Al-Aqtan, a las afueras de Raqqa. (AP Foto/Omar Albam)

En un comunicado emitido el martes, el enviado estadounidense Tom Barrack señaló que el papel de las FDS como principal fuerza anti-EI en Siria “ha expirado en gran medida”, ya que el nuevo gobierno está “tanto dispuesto como posicionado para asumir responsabilidades de seguridad”, y afirmó que Estados Unidos no busca “prolongar un papel separado de las FDS”.

El miércoles, funcionarios estadounidenses e iraquíes informaron que Irak solicitó la transferencia de detenidos del EI a su territorio, iniciativa aceptada por Washington. El gobierno sirio celebró este acuerdo, considerando que contribuirá al proceso de normalización en la región.

(Con información de AP)