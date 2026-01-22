Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firma su adhesión al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, (Davos, Suiza)

(Enviado especial a Davos, Suiza) Santiago Peña sumó al Paraguay a la Junta de la Paz que creó Donald Trump para arbitrar en todos los conflictos del mundo, ante la anomia que exhibe las Naciones Unidas.

Trump protagonizó hoy una ceremonia en el auditorio principal del Foro Económico Mundial, que reunió a más de quince jefes de Estado, entre ellos Javier Milei, presidente de la Argentina.

“Lo que estamos haciendo es muy importante”, dijo Trump al comienzo de la ceremonia oficial en Davos. Y remató: “Era algo que realmente quería hacer, y no se me ocurría ningún lugar mejor que este”.

Horas después de la ceremonia oficial, Peña se entrevistó con un grupo de periodistas, entre los que estaba Infobae. Ante una pregunta de este enviado especial, el presidente de Paraguay desplegó la idea de aprovechar la influencia geopolítica de la Junta de la Paz para colaborar en la transición venezolana.

“A nosotros nos gustaría que la Junta de la Paz pueda colaborar en la restitución de la democracia en Venezuela”, afirmó Peña.

—¿Si hay una reunión próxima del directorio de la Junta de la Paz, Paraguay plantearía que uno de los temas sea la crisis en Venezuela?—, preguntó Infobae.

—Totalmente, claro que sí. Nos encantaría que Venezuela sea un país en el cual la comunidad internacional se preocupa.

Santiago Peña, presidente del Paraguay y Marisol Argueta, directora principal para América Latina del Foro Económico Mundial, durante la conferencia de prensa en Davos, (Suiza)

—A mí me gustaría preguntarle en relación al tema de Venezuela, si hay alguna analogía con situaciones como Ucrania o Gaza?—, le planteó otra periodista que participaba en la conferencia de prensa organizada por Marisol Argueta, directora principal para América Latina del Foro Económico Mundial.

—Cada caso es diferente. Cada caso tiene sus particularidades. El conflicto en Gaza tiene su historia. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene su dinámica y, lastimosamente, el nivel de escalamiento que tiene es diferente al que tiene Gaza, y es muy diferente al conflicto que vive Venezuela.

—¿Cómo el caso de Venezuela?

—En Venezuela no hay una situación de conflicto armado, pero no podemos negar que lo que vivió Venezuela. Paraguay vivió la dictadura más larga de Sudamérica, 35 años de gobierno militar, y lo que sabemos es que las transiciones llevan su tiempo, que esto no es porque se fue Nicolás Maduro y hoy está siendo juzgado en Estados Unidos, que se acabaron todos los problemas.

—¿Llevará su tiempo?

—Sí. Esto va a llevar su tiempo y la comunidad internacional tiene que colaborar. Creo que ese es el mensaje. No hace falta que haya una autoridad administradora foránea. Los venezolanos pueden elegir perfectamente. Lo que nosotros queremos es que los venezolanos sean los que lleven adelante el futuro de Venezuela, que ellos tengan la capacidad de llevar adelante unas elecciones.

Agricultores franceses de los sindicatos agrícolas FNSEA y Jeunes Agriculteurs protestan contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Además de proponer el tratamiento de la situación política de Venezuela en la Junta de la Paz, Peña se refirió a la compleja situación legal del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

—Le preocupa la votación en el Parlamento Europeo y el freno a la entrada en vigor del tratado?, preguntaron en la rueda de prensa.

—Era una información que manejábamos antes de la firma. Habían algunos indicios que eso podría ocurrir. Pero nos explicaron que no es un impedimento.

—En Francia sostienen lo contrario...

—Sí, Francia en realidad no es la administración actual, Francia tiene la misma posición desde hace 25 años, desde que se se viene hablando del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. No hay nada nuevo en esto. Pero yo entiendo las preocupaciones y las reservas que puede tener Francia, como tenían otros países. Lo que yo he dicho muy claramente es que hay mucho temor en base a prejuicios y que los productores de Francia tienen que ir a Paraguay, tienen que ir a Brasil, tienen que ir a Argentina y se van a dar cuenta que todo ha cambiado para mejor.