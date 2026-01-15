Mundo

Rusia expulsó a un trabajador de la Embajada de Reino Unido por supuestos lazos con la Inteligencia británica

Moscú traslada una protesta a Londres y advierte con “firmes respuestas equivalentes” si “recrudece la situación”


Una bandera ondea sobre la embajada británica en Moscú, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la expulsión de un trabajador de la Embajada de Reino Unido en Moscú por sus supuestos lazos con los servicios de Inteligencia británica, al tiempo que ha trasladado una queja formal a Londres en torno a estas acusaciones, sin que las autoridades del país europeo hayan reaccionado por ahora.

El Ministerio de Exteriores ruso ha apuntado en un comunicado que la encargada de negocios británica en Moscú, Danae Dholakia, ha sido convocada para trasladarle un “firme protestas” por “las informaciones recibidas por las autoridades competentes de Rusia sobre los lazos entre un trabajador del personal diplomático de su Embajada con los servicios de Inteligencia de Reino Unido”.

“Dholakia ha sido informada de que, ante esta situación y en línea con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, la acreditación de esta persona ha sido revocada”, ha dicho, antes de destacar que esta persona “debe abandonar el territorio de la Federación Rusa en dos semanas”.


Un automóvil del embajador británico sale de la embajada en Moscú, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Asimismo, ha recalcado que Moscú “no tolerará en territorio ruso las actividades de oficiales de Inteligencia británicos no declarados”, al tiempo que ha subrayado que seguirá actuando “en línea con los intereses de seguridad nacional”. Además, ha advertido a Londres de que “si recrudece la situación, Rusia dará una firme respuesta equivalente”.

Tras ello, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha identificado a esta persona como Gareth Samuel Davis y ha destacado que “fue detectado como un oficial de Inteligencia británico no declarado a raíz de un trabajo de contrainteligencia”. “Fue enviado a Rusia bajo la cobertura de un puesto como secretario segundo del Departamento Administrativo y Económico de la Embajada británica en Moscú”, ha señalado.

“A partir de ello, el Ministerio de Exteriores ruso, tras consultas con las agencias relevantes, ha decidido revocar la acreditación de Davis, quien ha recibido orden de abandonar Rusia en un plazo de dos semanas”, ha apuntado el organismo en un comunicado, en el que asegura que “seguirá haciendo frente a los trabajos de las agencias extranjeras de Inteligencia a través de todos los medios disponibles”.

(Con información de Europa Press)

