Japón: Takaichi busca capitalizar su alta popularidad y convocaría a elecciones anticipadas en febrero

El primer ministro japonés, Sanae Takaichi. REUTERS/Kim Hong-ji/Foto de archivo

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informará a las autoridades de su partido que prevé convocar elecciones generales para capitalizar el apoyo popular a su gobierno, reportaron el miércoles medios de prensa.

Takaichi asumió en octubre como la primera mujer jefa de gobierno de Japón, y su gabinete tiene un apoyo de alrededor del 70%.

El bloque gobernante dispone de una estrecha mayoría en la cámara baja del Parlamento, lo que le dificulta impulsar su ambiciosa agenda política.

Takaichi “informará a altos cargos del Partido Liberal Democrático (PLD) de su intención de disolver la cámara baja” el 23 de enero, informó el diario Nikkei Shimbun, citando fuentes anónimas del gobierno y del PLD.

Los votantes miran carteles de candidatos para las elecciones a la Cámara Alta afuera de un colegio electoral en Tokio, Japón, el 20 de julio de 2025. REUTERS/Manami Yamada

Con ello abriría el camino a unas elecciones anticipadas “dirigidas a aumentar el número de escaños del partido gobernante”, según Nikkei.

La televisión pública NHK también reportó que Takaichi “está coordinando” una reunión con altos cargos para explicarles su plan.

La reunión con los jerarcas del PLD y miembros de su socio de coalición, el Partido Innovación Japón, tendrá lugar la noche de este miércoles, indicó la televisión Asahi.

El portavoz gubernamental Minoru Kihara se negó a hacer comentarios al respecto y dijo que se trata de “una decisión que corresponde a la primera ministra“.

Funcionarios electorales cuentan votos en un centro de recuento de votos para las elecciones a la Cámara alta de Japón en Tokio, Japón, el 20 de julio de 2025. REUTERS/Manami Yamada

El miércoles, también transmitió su intención de disolver la cámara a Shunichi Suzuki, secretario general de su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Suzuki dijo a los periodistas en Tokio que las elecciones se centrarían en parte en buscar un mandato público sobre la actual alianza entre el PDL y el JIP, que se materializó recientemente después de que el ex socio del partido gobernante abandonara la coalición.

El partido juvenil Komeito puso fin a su relación de 26 años con el PLD el año pasado, citando el fracaso de este último en endurecer las normas de financiación del partido tras un perjudicial escándalo de fondos ilícitos.

También le inquietaron la dura retórica anterior de Takaichi hacia China y sus visitas regulares a un santuario de Tokio que honra a los caídos en la guerra de Japón, incluidos criminales de guerra.

Shunichi Suzuki, secretario general de su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD). REUTERS/Susana Vera/Archivo

Si Takaichi disuelve la cámara baja el 23 de enero, fecha de inicio de las sesiones legislativas, las elecciones podrían celebrarse el 8 de febrero, según varios medios.

Al acortar el período entre la disolución del parlamento y las elecciones generales, Takaichi espera limitar el impacto de las elecciones en el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año fiscal, afirmó el periódico Yomiuri.

El gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (768.000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2026, y ella ha prometido obtener la aprobación parlamentaria lo antes posible para abordar la inflación y apuntalar la cuarta economía más grande del mundo.

Takaichi es la quinta primera ministra japonesa en cinco años, y fue electa inicialmente como jefa de un gobierno de minoría.

El primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, y el sacerdote superintendente Shokaku Furuya despiden al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en el templo Horyu-ji en Ikaruga, prefectura de Nara, Japón, el 14 de enero de 2026. YUICHI YAMAZAKI/Pool vía REUTERS

El bloque gobernante alcanzó la mayoría en la cámara baja en noviembre, cuando tres legisladores se unieron al partido de Takaichi.

La coalición permanece en minoría en la cámara alta.

(con información de AFP)