Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania citaron a los representantes diplomáticos de Teherán tras un corte de internet que busca “matar y oprimir en silencio”

Manifestantes iraníes se reúnen en
Manifestantes iraníes se reúnen en una calle de Teherán durante una protesta por el desplome del valor de la moneda, el 8 de enero de 2026. El senador Lindsey Graham afirmó el martes que el mensaje de Trump de que "la ayuda está en camino" incluye una "ola masiva de ataques militares, cibernéticos y psicológicos". (Stringer/WANA vía REUTERS)

Varios países europeos, incluyendo a España, convocaron este martes a los representantes de Irán, a raíz de la violenta represión de las protestas en la República Islámica, cuyas autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

“El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio”, declaró la canciller de Finlandia, Elina Valtonen, en X.

“No vamos a tolerar esto”, dijo, y afirmó que iba a “convocar al embajador iraní esta mañana”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca citó al encargado de negocios de Irán, pues el embajador no se encuentra en estos momentos en el país, “para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes”.

Según un comunicado de la institución, el ministerio también instó a “Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea”.

“Esto también se aplica a garantizar la libertad y a un acceso a internet sin trabas”, señaló.

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní “para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes” que recibió el gobierno británico sobre la situación en el país.

También convocó al embajador iraní el gobierno francés, anunció el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, para denunciar la “violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos”.

En España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que “lo que le vamos a trasladar” al embajador “es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los y las iraníes, su libertad de expresión”.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania anunció la convocatoria en la red X. “La brutal represión del régimen iraní contra su propia población es impactante”, señaló el ministerio.

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes durante las manifestaciones, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

(Con información de AFP)

