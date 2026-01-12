Mundo

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El presidente ruso se reunió en el Kremlin con el viceprimer ministro para abordar el sector industrial y militar. Sectores ultranacionalistas critican la falta de reacción ante la captura de Maduro y el apresamiento del petrolero ruso por EEUU

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el primer viceprimer ministro, Denis Manturov, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de enero de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

El presidente ruso, Vladímir Putin, reapareció hoy en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, pero se abstuvo de comentar la actualidad internacional.

Putin recibió al viceprimer ministro, Denís Mánturov, con el que abordó la situación en el sector industrial, incluido el militar y el espacial.

En particular, Mánturov destacó que 3,8 millones de personas trabajan a día de hoy en las fábricas militares, de los que 800.000 se sumaron en los últimos tres años.

El jefe del Kremlin, que únicamente había asistido a un acto público en lo que va de año, no ha realizado declaraciones desde finales de 2025.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el primer viceprimer ministro, Denis Manturov, en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de enero de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

Putin no ha comentado ni la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de petroleros con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia.

Sectores ultranacionalistas han criticado duramente en las redes sociales al Kremlin por la ausencia de reacción ante dichos acontecimientos internacionales, ya que, por ejemplo, Maduro era el principal aliado de Moscú en América Latina.

Además, calificaron de “humillación” el apresamiento del petrolero con bandera rusa ´Marinera´ en el Atlántico Norte a manos de la Guardia Costera estadounidense.

Por motivos de seguridad, según la prensa independiente, Putin estuvo en la base secreta de las Fuerzas Aeroespaciales en la localidad de Solnechnogorsk, no lejos de Moscú. Ese es el mismo lugar donde se recluyó cuando el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, protagonizó una sublevación militar en junio de 2023.

El viceprimer ministro Denis Manturov
El viceprimer ministro Denis Manturov asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de enero de 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool vía REUTERS

A diferencia de otros años, el Kremlin no hizo público en esta ocasión el templo en el que Putin asistió en la noche del 6 de enero a la misa de Navidad, lo que denota la profunda inquietud sobre la seguridad del jefe del Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no celebró este lunes su habitual rueda de prensa telefónica para la prensa local y extranjera.

Incautación de petróleo

Rusia condenó enérgicamente el jueves la confiscación de un petrolero por parte de Estados Unidos, anunciando un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington que podría extenderse a otras áreas y afectar los esfuerzos del presidente Donald Trump para persuadir a Rusia de que ponga fin a su guerra de casi cuatro años en Ucrania.

La captura el miércoles del petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte “solo puede conducir a una mayor escalada de las tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como a una visible reducción del ‘umbral para el uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Fotografía de un buque petrolero
Fotografía de un buque petrolero ruso. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Pero aunque el presidente ruso ha evitado cualquier crítica a Trump, la incautación del petrolero por parte del ejército estadounidense representa un nuevo desafío para el Kremlin.

Los comentaristas belicistas en Moscú criticaron al gobierno por no haber logrado dar una respuesta rápida y argumentaron que Rusia debería desplegar sus activos navales para proteger a los barcos de la flota en la sombra.

(con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Vladimir PutinRusiaVenezuelaIránCayó Nicolás MaduroProtestas en IránGroenlandiaGuerra Rusia UcraniaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

El gobierno británico afirmó que las conversaciones son “habituales” y no respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, mientras el mandatario estadounidense insistió en que tomará el territorio danés “de una forma u otra”

El Reino Unido discute con

Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Las manifestaciones iniciadas por el colapso económico se extendieron a más de 280 localidades en 27 provincias, con más de 2.300 detenidos, mientras la teocracia responde con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte

Del colapso del rial a

Rusia volvió a atacar Kiev mientras miles siguen sin calefacción con 20 grados bajo cero

Los bombardeos continúan en la capital ucraniana, donde miles de hogares permanecen sin servicios básicos desde el ataque masivo del 9 de enero que dejó a medio millón de familias sin electricidad. En Odesa otro ataque con drones dejó sin luz y calefacción a varias localidades

Rusia volvió a atacar Kiev

Trump planea una reunión con su gabinete el martes para definir la respuesta a la crisis en Irán

El presidente de EEUU discutirá con altos funcionarios opciones que incluyen ciberataques, sanciones y bombardeos militares, mientras asegura que los líderes iraníes buscan negociar tras amenazas de intervención

Trump planea una reunión con

Italia confirmó la liberación de dos ciudadanos detenidos en Venezuela y su inminente retorno

El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados de la cárcel El Rodeo 1 tras gestiones diplomáticas italianas y mediación estadounidense. Ambos se encuentran en la embajada italiana en Caracas esperando el avión que los traerá de regreso

Italia confirmó la liberación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 12 de enero

Temblor hoy 12 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Día de besar a un pelirrojo: cuántas personas hay en México

Dólar: cotización de apertura hoy 12 de enero en México

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 12 de enero

El Consejo de la Magistratura avanza con las investigaciones sobre los jueces Gastón Salmain y Patricio Maraniello

INFOBAE AMÉRICA
Maíllo considera que el ataque

Maíllo considera que el ataque de Estados Unidos a Venezuela "ha reventado" el derecho internacional

Cuba rechaza conversaciones con EEUU y afirma que los contactos se remiten al "ámbito migratorio"

Bielorrusia alerta de una militarización "sin precedentes" en Europa y de "planes agresivos" contra Minsk

Los agricultores levantan "temporalmente" el bloqueo de la N-II en Bàscara y Pontós (Girona)

Londres acusa a Rusia de "usar una retórica falsa" de "lucha contra el nazismo" para justificar la invasión

ENTRETENIMIENTO

Las especulaciones sobre ruptura entre

Las especulaciones sobre ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner resurgen tras episodio incómodo en los Globos de Oro

“No hice mucho ejercicio y me alejé de las rutinas de cuidado de piel”: Kate Hudson contó cómo se preparó para Song Sung Blue

Amanda Seyfried y su reacción viral tras perder dos Globos de Oro en la misma noche

Qué nos dicen los Globos de Oro sobre quiénes ganarán los próximos Oscar: todas las incógnitas y certezas

Así luce Toby Froud, el recordado bebé de “Laberinto”, a casi 40 años del estreno de la película