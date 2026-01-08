Mundo

El líder separatista yemení Alzubidi huyó a Emiratos tras fracasar en su intento secesionista

Arabia Saudita acusó de alta traición al jefe del Consejo de Transición del Sur, que zarpó de Adén a Abu Dabi vía Somalilandia bajo supervisión emiratí. La coalición saudí bombardeó su provincia natal después de que no asistiera a conversaciones en Riad

Aidaros Alzubidi (AP)
Aidaros Alzubidi (AP)

El líder separatista yemení Aidaros Alzubidi huyó a Emiratos Árabes Unidos tras intentar en las últimas semanas apoderarse de amplias zonas del sur del país, informó este jueves una coalición liderada por Arabia Saudita.

Alzubidi fue acusado de alta traición y destituido del órgano presidencial del país el miércoles, al tiempo que la coalición bombardeó su provincia natal después de que no asistiera a unas conversaciones convocadas en Riad.

Los independentistas yemeníes, respaldados por Emiratos Árabes, sorprendieron a inicios de enero con el anuncio de una transición de dos años hacia la creación de un Estado autónomo en el sur del país.

Esas pretensiones supusieron un giro en este complejo conflicto que opone en el país más pobre de la península arábiga al gobierno reconocido por la comunidad internacional y a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Vehículos estacionados bajo una valla
Vehículos estacionados bajo una valla publicitaria con la imagen del líder del Consejo de Transición del Sur de Yemen, Aidarous al-Zubaidi, en Adén, Yemen, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

“Información fiable indica que Aidaros Alzubidi y otros han escapado en plena noche”, dijo un comunicado de la coalición saudita, en el que se detalla un viaje en barco y avión desde Adén a Abu Dabi pasando por Somalilandia y Somalia.

El líder del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, zarpó de Adén hacia Berbera, en Somalilandia, una región separatista del Cuerno de África, después de la medianoche del miércoles, según la misma fuente.

A continuación voló en un avión Ilyushin de fabricación rusa a Mogadiscio “bajo la supervisión de oficiales de Emiratos Árabes Unidos”, antes de continuar hacia un aeropuerto militar en Abu Dabi, donde llegó el miércoles por la noche, añadió.

‘Buscado’

Los vecinos ricos en petróleo formaron la columna vertebral de la coalición que combatía a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, que tomaron la capital Saná en 2014 y aún controlan gran parte del país.

Aidaros Alzubidi. (Reuters)
Aidaros Alzubidi. (Reuters)

Riad y Abu Dabi ahora apoyan a facciones rivales dentro del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, que incluye al STC y tiene su base en el bastión sureño del grupo, Adén.

El STC se trasladó a las provincias de Hadramawt y Mahra, fronterizas con Arabia Saudí y Omán, en diciembre, antes de ser rechazado por ataques aéreos de aviones saudíes y una contraofensiva de fuerzas terrestres prosaudíes.

El miércoles, el STC informó que su delegación de más de 50 funcionarios había sido “detenida arbitrariamente y llevada a un lugar desconocido” tras volar a Riad para negociar.

El embajador saudí en Yemen, Mohamed AlJabir, publicó el jueves una foto con 19 funcionarios, diciendo que se reunió con la delegación del STC y discutió una conferencia sobre el sur de Yemen que se celebrará próximamente en Riad.

Partidarios del Consejo de Transición
Partidarios del Consejo de Transición del Sur (STC), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondean banderas de los Emiratos Árabes Unidos y del STC durante una manifestación en Adén, Yemen. 30 de diciembre de 2025. REUTERS/Fawaz Salman

Las acciones de Alzubidi “dañaron la causa sureña y no la sirvieron, y dañaron la unidad del frente frente frente a los enemigos”, publicó, refiriéndose a los hutíes.

El alto funcionario Amr Al Bidh también insistió en que Alzubidi estaba “con su gente” en Adén el miércoles, donde los edificios gubernamentales fueron asegurados por fuerzas controladas por su adjunto.

En señal de ira saudí, Arab News, con sede en Riad, publicó en portada un titular de “BUSCADO” con una foto de Alzubidi con uniforme militar.

Los separatistas respaldados por los EAU buscan restaurar la independencia después de que Yemen se dividiera formalmente entre el Norte y el Sur entre 1967 y 1990.

(con información de AFP)

