Mundo

El gobierno de Yemen impuso el toque de queda nocturno en Adén tras las disputas con el Consejo de Transición del Sur

La coalición liderada por Arabia Saudita intervino con ataques aéreos para evitar la expansión del conflicto

Guardar
Adén permanece bajo estado de
Adén permanece bajo estado de emergencia con circulación restringida desde las 21:00 hasta las 06:00 (Reuters)

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen establecieron un toque de queda nocturno en Adén, sede provisional del gobierno.

El Mando de Operaciones de las Fuerzas de Seguridad anunció la medida, que restringe la circulación en todos los distritos de la ciudad desde las 21:00 hasta las 06:00, conforme al estado de emergencia nacional, según detalló la agencia de noticias Saba.

El toque de queda comenzó tras la recuperación del Aeropuerto Internacional de Adén por fuerzas gubernamentales, que desplazaron al Consejo de Transición del Sur (CTS).

El aeropuerto de Adén es
El aeropuerto de Adén es un punto estratégico en la disputa entre el gobierno y los separatistas (Reuters)

Las Brigadas de Gigantes, integradas en las fuerzas gubernamentales, informaron mediante un comunicado que la disposición busca fortalecer la seguridad y la estabilidad en la capital temporal yemení.

En simultáneo, el Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, encabezado por las autoridades reconocidas, destituyó al gobernador de Adén y realizó cambios en altos mandos militares. Estas decisiones se vincularon a investigaciones abiertas tras recientes disturbios en el sur del país.

Los hechos se inscriben en un escenario de tensiones entre el gobierno central y el CTS. La coalición liderada por Arabia Saudita había dado un ultimátum de 48 horas a Aidarus al Zubaidi, líder del CTS, para que viajara a Riad a mantener conversaciones, luego de que los separatistas ampliaran su control territorial en el sur el mes anterior.

Aidarus al Zubaidi, líder del
Aidarus al Zubaidi, líder del CTS, fue destituido y acusado de alta traición por el gobierno yemení (Reuters)

A pesar de la exigencia, no abordó el vuelo hacia Arabia Saudita, lo que llevó a la coalición a ejecutar ataques preventivos limitados en al-Dhale, provincia natal del dirigente, bajo la acusación de movilización de fuerzas en esa región.

El CTS afirmó que la delegación enviada a Riad fue detenida por autoridades saudíes y denunció la detención arbitraria de más de 50 funcionarios, exigiendo su liberación y responsabilizando a Arabia Saudita por su seguridad.

Bajo este contexto, según detalló The Washington Post, el Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen anunció la destitución de al Zubaidi, a quien acusó de “alta traición” y de participar en una “insurgencia armada”, además de imputarle “graves crímenes contra civiles en las gobernaciones del sur”.

El liderazgo de Aidarus al
El liderazgo de Aidarus al Zubaidi divide a la población de Adén entre partidarios de la secesión y defensores de la unidad nacional (Reuters)

El CTS, por su lado, sostuvo que los gobiernos yemeníes sucesivos han marginado política y económicamente a las regiones del sur y defendió la causa de la secesión, mientras que las autoridades yemeníes reiteraron su compromiso con la unidad nacional, según informó Anadolu.

La tensión escaló con los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita, cuyo objetivo era impedir la expansión del conflicto hacia la gobernación de Dhale.

Más de 15 ataques impactaron en dicha ciudad y provocaron la muerte de cuatro personas, según fuentes hospitalarias citadas por AFP.

Además, el balance total de los enfrentamientos y ataques contra posiciones separatistas en el sur supera las 100 muertes.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

YemenGobierno de YemenAdénConsejo de Transición del Sur

Últimas Noticias

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

El presidente ucraniano dijo ante líderes europeos en Nicosia que Kiev está haciendo todo lo que se le pide para avanzar hacia el fin de la guerra y pidió mantener la presión sobre Rusia

Zelensky advirtió que Ucrania cumple

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Tokio eleva una queja formal tras la decisión de Pekín de restringir productos con aplicación militar, como componentes aeroespaciales y grafito, marcando un nuevo capítulo en la disputa por normas y seguridad tecnológica

Japón protestó por la prohibición

Así el Nilo transformó el paisaje fértil del Antiguo Egipto e impulsó la civilización en Luxor

Un estudio publicado en Muy Interesante señala que un cambio geológico hace cuatro milenios facilitó la expansión agrícola y la edificación de templos. Cómo esta transformación marcó el inicio de una era de prosperidad y desarrollo para la región

Así el Nilo transformó el

Enfrentamientos entre el Gobierno sirio y fuerzas kurdas: al menos 12 muertos y miles de desplazados en Alepo

El ejército sirio declaró esas zonas “militares cerradas” y ordenó la evacuación de residentes antes de iniciar una ofensiva

Enfrentamientos entre el Gobierno sirio

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas

El acceso restringido, la convivencia entre biólogos y militares y la protección de especies amenazadas convierten este enclave en un laboratorio natural, donde la ausencia de visitantes garantiza la preservación de hábitats únicos y tesoros arqueológicos

Tres islas ocultas en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Abogados de funcionarios capturados por

Abogados de funcionarios capturados por extorsión a Juan Carlos Ramírez rechazaron los cargos de la Fiscalía: “Hay que ser leales”

Mauricio Sulaimán advierte que el 2026 será clave para el destino de Canelo Álvarez: " Tendrá las puertas abiertas"

El testimonio de la policía que encontró a la bebé tirada en un tacho de basura: “Necesitaba saber que esté bien”

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

SSC detuvo a dos hombres relacionados con el ataque a balazos a un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Robert Stryk de Stryk Global Diplomacy emite una carta abierta al presidente Donald J. Trump

Los médicos de Bolsonaro descartan la necesidad de una cirugía por el golpe en la cabeza

ONG pide aclarar anuncio de Trump sobre cierre de "cámara de torturas" en Venezuela

Yerno de Edmundo González y excandidato presidencial cumplen un año detenidos en Venezuela

El clima complica la búsqueda del español desaparecido en Indonesia tras tercera extensión

ENTRETENIMIENTO

“Cada día, volver a casa

“Cada día, volver a casa es como llegar al cielo”, confesó ASAP Rocky sobre su vida junto a Rihanna

De la animación a la vida real: se conoció quiénes serán los protagonistas de la nueva versión de Enredados

Matt Damon revela su secreto para bajar casi 15 kilos para su personaje en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Kymothée arrasa Hollywood: Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que transforma cada aparición con estilo y complicidad