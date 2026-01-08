El gobierno de Yemen impuso el toque de queda nocturno en Adén tras las disputas con el Consejo de Transición del Sur

Adén permanece bajo estado de emergencia con circulación restringida desde las 21:00 hasta las 06:00 (Reuters)

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen establecieron un toque de queda nocturno en Adén, sede provisional del gobierno.

El Mando de Operaciones de las Fuerzas de Seguridad anunció la medida, que restringe la circulación en todos los distritos de la ciudad desde las 21:00 hasta las 06:00, conforme al estado de emergencia nacional, según detalló la agencia de noticias Saba.

El toque de queda comenzó tras la recuperación del Aeropuerto Internacional de Adén por fuerzas gubernamentales, que desplazaron al Consejo de Transición del Sur (CTS).

El aeropuerto de Adén es un punto estratégico en la disputa entre el gobierno y los separatistas (Reuters)

Las Brigadas de Gigantes, integradas en las fuerzas gubernamentales, informaron mediante un comunicado que la disposición busca fortalecer la seguridad y la estabilidad en la capital temporal yemení.

En simultáneo, el Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, encabezado por las autoridades reconocidas, destituyó al gobernador de Adén y realizó cambios en altos mandos militares. Estas decisiones se vincularon a investigaciones abiertas tras recientes disturbios en el sur del país.

Los hechos se inscriben en un escenario de tensiones entre el gobierno central y el CTS. La coalición liderada por Arabia Saudita había dado un ultimátum de 48 horas a Aidarus al Zubaidi, líder del CTS, para que viajara a Riad a mantener conversaciones, luego de que los separatistas ampliaran su control territorial en el sur el mes anterior.

Aidarus al Zubaidi, líder del CTS, fue destituido y acusado de alta traición por el gobierno yemení (Reuters)

A pesar de la exigencia, no abordó el vuelo hacia Arabia Saudita, lo que llevó a la coalición a ejecutar ataques preventivos limitados en al-Dhale, provincia natal del dirigente, bajo la acusación de movilización de fuerzas en esa región.

El CTS afirmó que la delegación enviada a Riad fue detenida por autoridades saudíes y denunció la detención arbitraria de más de 50 funcionarios, exigiendo su liberación y responsabilizando a Arabia Saudita por su seguridad.

Bajo este contexto, según detalló The Washington Post, el Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen anunció la destitución de al Zubaidi, a quien acusó de “alta traición” y de participar en una “insurgencia armada”, además de imputarle “graves crímenes contra civiles en las gobernaciones del sur”.

El liderazgo de Aidarus al Zubaidi divide a la población de Adén entre partidarios de la secesión y defensores de la unidad nacional (Reuters)

El CTS, por su lado, sostuvo que los gobiernos yemeníes sucesivos han marginado política y económicamente a las regiones del sur y defendió la causa de la secesión, mientras que las autoridades yemeníes reiteraron su compromiso con la unidad nacional, según informó Anadolu.

La tensión escaló con los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita, cuyo objetivo era impedir la expansión del conflicto hacia la gobernación de Dhale.

Más de 15 ataques impactaron en dicha ciudad y provocaron la muerte de cuatro personas, según fuentes hospitalarias citadas por AFP.

Además, el balance total de los enfrentamientos y ataques contra posiciones separatistas en el sur supera las 100 muertes.

(Con información de AFP)