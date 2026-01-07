Australia presentó el proyecto del estadio sede de los Juegos Olímpicos 2032

El estadio olímpico de Brisbane para los Juegos Olímpicos 2032 contará con un diseño inspirado en las casas tradicionales 'Queenslanders' y costará 2.300 millones de dólares (Arquitectura Cox/Hassell)

Las autoridades de Brisbane presentaron este lunes los planes para el estadio olímpico de 2032, un proyecto de USD 2.300 millones que busca dejar huella tanto en la arquitectura como en la cultura local. El diseño, obra conjunta de Cox Architecture, Hassell y el estudio japonés Azusa Sekkei, se inspira en las tradicionales casas suburbanas “Queenslanders”, caracterizadas por sus galerías envolventes y su integración con el entorno. Esta estética resulta familiar incluso para quienes conocen la ciudad a través de la popular caricatura “Bluey”, ambientada en la ciudad.

Las imágenes digitales difundidas muestran un estadio rodeado por una plataforma transitable que evoca la arquitectura de las Queenslander, elemento que los arquitectos consideran clave para capturar el clima y la cultura de la región. “Queríamos que el diseño reflejara los espacios intermedios de estas casas, que no son ni interiores ni exteriores”, explicó Lucy O’Driscoll, directora general de Hassell, en diálogo con CNN. “La gente disfruta mucho de estos espacios... Por eso, queríamos plasmar esto en el estadio, desmontando la fachada, construyendo mucho menos y permitiendo un recinto que respire”, agregó.

El recinto se ubicará en el Parque Victoria, un espacio de 63 hectáreas al norte del centro de Brisbane, y será el escenario principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atletismo, así como de las ceremonias de apertura y clausura. Tras el evento, el estadio servirá de sede para el cricket y el fútbol australiano, albergando equipos como los Brisbane Lions y dos conjuntos de cricket locales. “El hecho de que ambos deportes utilicen campos de juego circulares facilita la transición”, señaló Richard Coulson, director de Cox Architecture.

Se prevé que las obras comiencen este año y concluyan en 2031, justo a tiempo para el inicio de los Juegos.

El proyecto del estadio fue desarrollado por Cox Architecture, Hassell y el japonés Azusa Sekkei, con un enfoque en la integración con el entorno y la cultura local de Brisbane (REUTERS/Jaimi Joy)

Controversia por la ubicación y el impacto ambiental

El proyecto no está exento de polémica. La decisión de construir un nuevo estadio en Parque Victoria, un área declarada patrimonio histórico y con profundo significado para las comunidades indígenas, ha generado preocupación entre ambientalistas y defensores del patrimonio. El grupo activista Save Victoria Park calificó las imágenes digitales difundidas como “imágenes digitales con efecto lavado de imagen” y advirtió sobre una “pérdida catastrófica de parques patrimoniales”.

Uno de los principales focos de crítica es el posible daño ecológico. Un informe del investigador en desarrollo sostenible, Neil Peach, advierte que hasta dos tercios del parque podrían quedar “destruidos” y estima la tala de más de 1.200 árboles durante la construcción. Aunque las autoridades sostienen que el estadio ocupará entre el 12 % y el 13 % del terreno, las dudas persisten. “Estas imágenes básicamente venden una fantasía. Y la realidad del Parque Victoria es mucho más maravillosa. La realidad es que tenemos este hermoso parque céntrico lleno de historia”, afirmó Andrea Lunt, portavoz de Save Victoria Park.

El viceprimer ministro de Queensland, Jarrod Bleijie, respondió de manera contundente a las críticas, calificando a los activistas de “un grupo de ingenuos que no quieren que pase nada”. Bleijie recordó que el parque funcionó como campo de golf durante la mayor parte del siglo pasado y que su transformación en parque público es reciente. “Antes de ser un campo de golf, era un vertedero, ¡por Dios!”, exclamó en una conferencia de prensa.

La organización indígena Yagara Magandjin Aboriginal Corporation también presentó una solicitud ante el Gobierno Federal para obtener protección legal permanente para el parque, conocido en idioma tradicional como Barrambin (“el lugar ventoso”). La portavoz y anciana yagarabul, Gaja Kerry Charlton, describió el terreno como “un lugar de gran importancia e historia”, donde las comunidades aborígenes se reunieron durante miles de años antes de ser desplazadas por los colonos británicos. “Nos preocupa mucho la existencia de árboles antiguos, artefactos y ecosistemas muy importantes allí. Podría haber restos ancestrales. Mantenemos nuestra firme responsabilidad de protegerlos”, señaló en un comunicado.

Brisbane se está preparando para recibir los Juegos Olímpicos en 2032 (REUTERS/Hollie Adams)

Desafíos futuros

Frente al debate, los arquitectos ganadores subrayaron su compromiso con una “participación significativa y continua de las Primeras Naciones durante todo el proyecto”, para lo cual contrataron a la consultora indígena Backlash. “Ahora que hemos sido designados, tenemos la oportunidad de tener esa consulta con las partes interesadas”, manifestó Coulson.

El diseño busca adaptarse al clima subtropical de Brisbane y maximizar el uso de los espacios verdes. “El parque es muy querido, pero no es muy concurrido porque no está tan bien conectado con otras partes de la ciudad como podría estarlo”, explicó Coulson. “Creo que el estadio es un catalizador para que más gente interactúe con el parque, facilitando las conexiones hacia y dentro del parque”.

Cox Architecture y Hassell ya cuentan con experiencia en grandes recintos deportivos, habiendo colaborado en el Estadio Optus de Perth y en la remodelación del Adelaide Oval. La participación de Azusa Sekkei, responsable del Estadio Nacional de Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aporta una dimensión internacional al proyecto.

El legado del estadio también genera debate. Mientras que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 optarán por recintos existentes o temporales para minimizar el impacto ambiental, en otras ciudades los estadios olímpicos han quedado subutilizados tras el evento. En Brisbane, los responsables del proyecto confían en que el estadio tendrá una vida útil prolongada y una transición eficiente hacia su uso posterior. “No tenemos nada parecido a los desafíos que hemos visto en Londres y otros Juegos Olímpicos”, aseguró Coulson.

Mientras tanto, Save Victoria Park continúa sus esfuerzos para impedir la construcción y planea una protesta pública a finales de mes. “Seguiremos luchando porque estamos realmente comprometidos a proteger este parque como un parque, no como un recinto de entretenimiento deportivo”, afirmó Lunt.