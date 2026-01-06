Mundo

Un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Sirias dejó al menos cuatro muertos y 15 heridos en Alepo

Las negociaciones entre ambas partes siguen estancadas mientras la población civil permanece atrapada en el fuego cruzado

Barrios de mayoría kurda en Alepo, como Sheij Maqsud y Achrafieh, sufren enfrentamientos intermitentes (Europa Press)

Al menos cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la ciudad de Alepo y sus alrededores, según informaron la agencia estatal siria SANA.

La ofensiva, que incluyó drones, impactó posiciones militares cerca del barrio Sheij Maqsud y alcanzó a civiles, entre ellos empleados del Directorio de Agricultura y varios niños. Entre las víctimas fatales figuran un militar del nuevo Ejército de Siria y tres civiles, mientras que los heridos permanecen hospitalizados.

El bombardeo atribuido a las FDS ocurrió en un contexto de alta tensión en Alepo, donde prosiguen los enfrentamientos entre grupos armados vinculados al gobierno central sirio y fuerzas kurdas.

Las FDS negaron su responsabilidad
Las FDS negaron su responsabilidad en la muerte de civiles durante el bombardeo (Europa Press)

Las FDS acusaron a facciones aliadas a Damasco de atacar previamente localidades al este de Alepo, ante la ausencia de avances en negociaciones sobre la reintegración y la falta de un acuerdo definitivo para poner fin a la violencia.

La televisión estatal siria Al Ijbariya informó sobre ataques de tropas gubernamentales contra supuestos puntos de lanzamiento de drones de las FDS en las inmediaciones de Deir Hafer. Hasta el momento, las autoridades centrales no han emitido una declaración oficial sobre los últimos sucesos.

Deir Hafer fue señalado como uno de los focos de ataques deliberados contra viviendas civiles

De forma paralela a la escalada de violencia, las disputas entre el gobierno interino de Siria y las FDS han dificultado la aplicación de un acuerdo firmado en marzo para integrar las fuerzas kurdas en el ejército nacional.

Las negociaciones, reanudadas el domingo en Damasco, no presentan avances concretos hacia la fusión de la principal fuerza respaldada por Estados Unidos con las fuerzas armadas sirias, pese a los compromisos asumidos.

El acuerdo, firmado por el presidente de transición, Ahmed al Shara y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, en marzo del 2025, tenía como objetivo reintegrar las instituciones civiles y militares de las zonas autónomas kurdas bajo control estatal y lograr un alto el fuego nacional.

Ahmed al Shara y Mazloum Abdi firmaron un acuerdo para integrar fuerzas kurdas en el ejército sirio (Reuters)

La falta de consenso sobre el proceso de integración ha provocado nuevas tensiones y episodios de violencia.

Por otro lado, los barrios de mayoría kurda Sheij Maqsud y Achrafieh en Alepo han sido escenario de enfrentamientos intermitentes en los últimos meses, según testimonios recogidos por AP.

En estas zonas, miles de civiles permanecen sitiados y expuestos a fuego cruzado, situación que llevó a la activista Afrin Jawan a denunciar “bombardeos indiscriminados con armas pesadas y medias por parte de facciones afiliadas al Ministerio de Defensa en Damasco”.

Las FDS acusan a facciones aliadas a Damasco de lanzar ataques a barrios kurdos en Alepo (Europa Press)

Los combates más intensos se registraron el martes, cuando la calma temporal se interrumpió debido a nuevos enfrentamientos nocturnos.

La violencia alcanzó a la población civil, incluyendo a niños como Fatima, de cuatro años, quien perdió un ojo por la metralla de un proyectil en el barrio Al-Midan, según relató su padre en declaraciones recogidas por AP en el hospital Al-Razi de Alepo.

(Con información de AP y Europa Press)

