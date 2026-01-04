El régimen de Corea del Norte lanzó una serie de misiles en la antesala de la visita del presidente de surcoreano a China

Corea del Norte disparpó un misil balístico, según Seúl, este domingo (Europa Press)

En medio de la tensión regional por los ejercicios militares del régimen chino en cercanías a Taiwán, Corea del Norte disparó este domingo una serie de misiles, presuntamente balísticos, desde su costa, según informó el ejército de Corea del Sur.

“El Norte ha lanzado un misil balístico no identificado hacia el Mar del Este", fue el primer informe del ejército de Seúl sobre el primer lanzamiento de proyectiles del año desde el territorio norcoreano. Luego, explicó que “varios proyectiles, presumiblemente misiles balísticos” fueron disparados desde cerca de la capital norcoreana, Pyongyang.

“El ejército está manteniendo una postura de plena preparación, habiendo reforzado la vigilancia y el control ante posibles lanzamientos adicionales”, indicó Seúl.

El Ministerio de Defensa de Japón también confirmó la detección de un posible misil balístico, que cayó en un lugar no especificado alrededor de las 8:08 a.m. del domingo (23:08 GMT del sábado).

Este domingo, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, tiene previsto viajar a China para una visita de Estado.

Un proyectil vuela en el aire el día en que el líder norcoreano Kim Jong Un supervisó un ejercicio de lanzamiento de un misil (REUTERS)

En los últimos años, Pyongyang incrementó considerablemente sus pruebas de misiles. Analistas sostienen que estas acciones buscan mejorar las capacidades de ataque de precisión, desafiar a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armamento antes de su posible exportación a Rusia, país al que ha respaldado con tropas y armamento en medio de su invasión a Ucrania.

El domingo, medios estatales informaron que el líder norcoreano Kim Jong-un visitó una instalación dedicada a la fabricación de armas tácticas guiadas, y ordenó aumentar la capacidad de producción en un 250 por ciento, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Corea del Norte realizó hace una semana el lanzamiento de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance sobre el mar Amarillo, en una prueba militar supervisada por el dictador Kim Jong-un.

De acuerdo con Yonhap, el ejército surcoreano detectó el lanzamiento desde la zona de Sunan, cerca de la capital norcoreana. Autoridades y analistas alertaron sobre el posible impacto de estas maniobras en el equilibrio de seguridad regional.

KCNA detalló que la prueba consistió en el disparo de dos misiles que sobrevolaron la zona oeste de la península coreana siguiendo la trayectoria prevista y alcanzaron sus objetivos. Kim Jong-un, presente en el ejercicio, expresó su satisfacción con la operación, según la agencia oficial.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante el ensayo de un nuevo misil, el 11 de mayo de 2025 (Europa Press, Archivo)

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, envió días atrás un mensaje de Año Nuevo en el que destacó el trabajo de las tropas del país desplegadas “en tierra extranjera”, en alusión a los más de 10.000 soldados de Corea del Norte enviados para combatir junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, según estimaciones de fuentes surcoreanas y occidentales.

Pyongyang tiene previsto celebrar en las próximas semanas un congreso histórico del partido gobernante, el primero en cinco años, en el que se espera que la política económica y la planificación militar sean temas centrales.

Antes de esa cita, el dictador ordenó la expansión y modernización de la producción de misiles del país, así como la construcción de nuevas fábricas para satisfacer la creciente demanda.

En declaraciones difundidas por KCNA, Kim Jong-un destacó la importancia de verificar periódicamente la fiabilidad de los sistemas nucleares norcoreanos. “Comprobar la fiabilidad y la rápida respuesta de los componentes de la disuasión nuclear de la RPDC de forma regular (...) no son más que un ejercicio de responsabilidad”, afirmó.

El líder norcoreano subrayó que tanto su régimen como el Partido de los Trabajadores mantendrán un esfuerzo “ilimitado y sostenido” para fortalecer las fuerzas nucleares del país.

