Mundo

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

El balance de fallecidos y arrestos sigue en aumento tras una semana de movilizaciones en respuesta al deterioro económico y la agudización de la crisis energética, según informes de organizaciones civiles y testimonios locales

Guardar
Manifestantes marchan contra la situación
Manifestantes marchan contra la situación económica de Irán, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Teherán. (Agencia de noticias Fars vía AP)

Al menos 15 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.

“En los siete últimos días se han registrado protestas en al menos 174 lugares de 60 ciudades de 25 provincias. En este periodo al menos 582 individuos han sido arrestados y al menos 15 manifestantes que protestaban han perdido la vida”, ha explicado el grupo.

HRANA ha recogido que hay manifestaciones en las calles, huelgas “limitadas” y protestas estudiantiles en varias universidades. En respuesta, las fuerzas de seguridad “han recurrido a la violencia, han utilizado medidas de control de multitudes, han realizado detenciones y han impuesto un ambiente de seguridad endurecida en varias ciudades”.

En los siete primeros días
En los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.

También la organización de derechos humanos kurda Hengaw ha informado de muertes y sitúa la cifra de fallecidos en 17. El grupo con sede en noruega Iran Human Rights también ha confirmado que las protestas continúan este domingo, octavo día consecutivo de movilizaciones.

Las movilizaciones, en su séptimo día consecutivo, se produjeron en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi, entre otras, con consignas contra la República Islámica.

Las imágenes difundidas por activistas en redes sociales muestran un fuerte despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, así como el uso de gas lacrimógeno, disparos y detenciones en distintas ciudades.

En Malekshahi, en el oeste del país, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, que, según la agencia Fars, causaron la muerte de tres personas.

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este miércoles por cuarto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, describió lo sucedido como “disturbios cuasi terroristas” en la ciudad de Malekshahi, e indicó que manifestantes armados se enfrentaron a los agentes.

Los medios oficiales han descrito un ambiente de disturbios en el país, atribuidos a manifestantes armados o a actores extranjeros, a quienes el líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó ayer de abusar de las protestas económicas de los comerciantes y llamó a “ponerlos en su sitio”.

Las protestas comenzaron el domingo pasado en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político, con consignas directas contra el liderazgo del país y el sistema de la República Islámica.

Las movilizaciones, en su séptimo
Las movilizaciones, en su séptimo día consecutivo, se produjeron en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi. (@emilykschrader)

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación interanual que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

(con información de EP y EFE)

Temas Relacionados

Iránprotestasmuertosdetenidosprotestas en Irán

Últimas Noticias

El lago Eyre se divide en dos colores opuestos tras lluvias extremas y sorprende desde el espacio

Una imagen satelital de la NASA documenta el insólito fenómeno: un espacio dividido en franjas de verde y rojo. La combinación de salinidad, evaporación y microorganismos halófilos creó una frontera cromática tan nítida como sorprendente

El lago Eyre se divide

Descubren un muro de piedra de 7.000 años bajo el mar frente a la costa de Francia

La estructura submarina, hallada frente a Bretaña y estudiada por arqueólogos franceses, revela cómo antiguas sociedades costeras se adaptaron a la subida del nivel del mar y desarrollaron complejas obras de ingeniería antes de los grandes monumentos megalíticos europeos

Descubren un muro de piedra

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

El primer ministro israelí afirmó que su gobierno apoya las demandas de libertad y justicia de los manifestantes y señaló que la situación fue abordada con el presidente de Estados Unidos

Netanyahu expresó su respaldo a

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

La Policía confirmó que varios de los capturados son niños y que el número de víctimas podría aumentar por la serie de asaltos registrados en comunidades cercanas

Al menos 30 muertos y

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev

La detonación ocurrió cuando la víctima intentaba abrir el maletero de su vehículo en un barrio del norte de la capital. Las autoridades investigan el hecho como un posible atentado terrorista

Un militar ucraniano resultó herido
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Gustavo Petro calificó como un “secuestro” de Estados Unidos la captura del dictador Nicolás Maduro: así fue su polémica defensa

Guerrero registra sismo de 4.2 de magnitud

Peruano en Caracas narra el clima tras la captura de Nicolás Maduro y advierte “preocupación” entre compatriotas en Venezuela

INFOBAE AMÉRICA
Díaz ve como "un paso

Díaz ve como "un paso más" que España condene junto a la izquierda latinoamericana el ataque de EEUU contra Venezuela

Cientos de manifestantes protestan frente a la prisión de Nueva York en la que está encerrado Maduro

Diego Pablo Simeone: "Estamos en mitad de la carrera, pero no alcanzaría para cosas más importantes"

(Crónica) Las Palmas defiende el ascenso directo y el Dépor no recupera el ritmo

Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

ENTRETENIMIENTO

La Casa del Dragón confirma

La Casa del Dragón confirma su final: la cuarta temporada será la última gran batalla en Poniente

Los posibles destinos a los que se mudará Angelina Jolie tras poner a la venta su mansión de Los Ángeles

North West sorprende en las redes sociales al mostrar un nuevo piercing en su rostro

Cómo Christopher Nolan usó el logo de Batman para anticipar el conflicto de toda su trilogía

El inesperado reto técnico que convirtió a Gwyneth Paltrow en protagonista de uno de los momentos más recordados de “Glee”