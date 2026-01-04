Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

Manifestantes marchan contra la situación económica de Irán, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Teherán. (Agencia de noticias Fars vía AP)

Al menos 15 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.

“En los siete últimos días se han registrado protestas en al menos 174 lugares de 60 ciudades de 25 provincias. En este periodo al menos 582 individuos han sido arrestados y al menos 15 manifestantes que protestaban han perdido la vida”, ha explicado el grupo.

HRANA ha recogido que hay manifestaciones en las calles, huelgas “limitadas” y protestas estudiantiles en varias universidades. En respuesta, las fuerzas de seguridad “han recurrido a la violencia, han utilizado medidas de control de multitudes, han realizado detenciones y han impuesto un ambiente de seguridad endurecida en varias ciudades”.

En los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.

También la organización de derechos humanos kurda Hengaw ha informado de muertes y sitúa la cifra de fallecidos en 17. El grupo con sede en noruega Iran Human Rights también ha confirmado que las protestas continúan este domingo, octavo día consecutivo de movilizaciones.

Las movilizaciones, en su séptimo día consecutivo, se produjeron en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi, entre otras, con consignas contra la República Islámica.

Las imágenes difundidas por activistas en redes sociales muestran un fuerte despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, así como el uso de gas lacrimógeno, disparos y detenciones en distintas ciudades.

En Malekshahi, en el oeste del país, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, que, según la agencia Fars, causaron la muerte de tres personas.

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este miércoles por cuarto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, describió lo sucedido como “disturbios cuasi terroristas” en la ciudad de Malekshahi, e indicó que manifestantes armados se enfrentaron a los agentes.

Los medios oficiales han descrito un ambiente de disturbios en el país, atribuidos a manifestantes armados o a actores extranjeros, a quienes el líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó ayer de abusar de las protestas económicas de los comerciantes y llamó a “ponerlos en su sitio”.

Las protestas comenzaron el domingo pasado en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones han adquirido un marcado carácter político, con consignas directas contra el liderazgo del país y el sistema de la República Islámica.

Las movilizaciones, en su séptimo día consecutivo, se produjeron en ciudades como Teherán, Shiraz, Mashad, Isfahán, Karaj y Malekshahi. (@emilykschrader)

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación interanual que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

(con información de EP y EFE)