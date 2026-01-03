Mundo

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel

“Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, expresó la cancillería israelí tras la decisión del alcalde de Nueva York, quien aseguró que combatirá “sin descanso el odio y la división”

El alcalde de la ciudad
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en Grand Army Plaza en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York , Zohran Mamdani, respaldó este viernes su decisión de no renovar dos órdenes ejecutivas relacionadas con el antisemitismo, una medida que generó críticas de organizaciones judías locales y una dura reacción del Gobierno israelí.

El nuevo mandatario, quien asumió el cargo el jueves, dejó sin efecto dos decretos firmados por su antecesor, Eric Adams: uno que adoptaba la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y otro que prohibía a empleados municipales participar en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel.

En una comparecencia ante la prensa, Mamdani aseguró que su administración combatirá “sin descanso el odio y la división” y afirmó que luchará contra el antisemitismo mediante la financiación de programas de prevención de delitos de odio y la promoción de la convivencia, aunque no detalló los motivos específicos de la revocación de las órdenes.

El Ministerio de Exteriores de Israel repudió este viernes las primeras decisiones del socialista: “Mamdani muestra su verdadera cara: elimina la definición de IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, expresó la cancillería israelí en un mensaje en X.

Mamdani eliminó la definición de
Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto tras su juramentación el pasado jueves (REUTERS/Jeenah Moon)

La relación entre Mamdani e Israel ya era tensa desde su victoria electoral, debido a sus críticas al gobierno de Benjamín Netanyahu y su apoyo al pueblo palestino durante la ofensiva en Gaza.

Varias organizaciones judías, como la UJA-Federation de Nueva York y el Consejo de Relaciones Comunitarias Judías, criticaron la decisión por eliminar lo que consideran protecciones clave contra el antisemitismo, aunque reconocieron la continuidad de otras medidas, como la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo y las restricciones a protestas cerca de lugares de culto.

El gobierno israelí ya había manifestado críticas hacia Mamdani tras su victoria en las elecciones del 4 de noviembre, cuando varios ministros lo calificaron de “islamista declarado”, “antisemita” y “enemigo de Israel”. Durante su campaña, el político estadounidense expresó abiertamente su apoyo al pueblo palestino y criticó al Ejecutivo israelí liderado por Benjamín Netanyahu.

El mensaje del Ministerio de
El mensaje del Ministerio de Exteriores de Israel en X

A sus 34 años, Mamdani se convirtió en el alcalde número 112 de Nueva York, el segundo más joven en la historia de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero musulmán en el cargo, por lo que realizó su juramento sobre el Corán, sostenido por su esposa Rama Duwaji.

A pesar de la revocación de las órdenes ejecutivas, Mamdani aseguró que la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, creada durante la gestión de Eric Adams, seguirá operativa. “Ese es un tema que nos tomamos muy en serio, y forma parte del compromiso que hemos asumido con los neoyorquinos judíos de protegerlos y de celebrarlos y apreciarlos”, declaró el alcalde ante la prensa.

La Oficina presentó su primer informe el martes, anteúltimo día de Adams en el cargo. Mamdani asumió formalmente como alcalde en una ceremonia privada poco después de la medianoche del Día de Año Nuevo, y posteriormente en un acto público encabezado por el senador Bernie Sanders.

(Con información de EFE)

