El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

Un petrolero vinculado a la llamada flota en la sombra que transporta crudo para Rusia, Irán y Venezuela en violación de sanciones internacionales ha reanudado la transmisión de su ubicación tras más de dos semanas navegando sin señal, revelando su ruta hacia el noreste del Océano Atlántico. El buque, conocido anteriormente como Bella 1 y actualmente registrado como Marinera con puerto base en Sochi (Rusia) en el mar Negro, es rastreado por la Guardia Costera de Estados Unidos y, según datos de Pole Star Global, podría dirigirse entre Islandia y Gran Bretaña, con la posibilidad de circunnavegar Escandinavia hasta llegar al puerto ártico ruso de Murmansk.

La embarcación fue interceptada en el Caribe el mes pasado mientras se dirigía a recoger petróleo en Venezuela. De acuerdo con lo publicado por The New York Times, la Guardia Costera estadounidense intentó abordar el petrolero el 20 de diciembre, alegando que no enarbolaba una bandera nacional válida y que existía una orden de incautación. Tras rechazar la inspección, el Bella 1 abandonó la zona y regresó al Atlántico, comenzando el día siguiente a emitir señales de socorro que lo situaban a más de 480 kilómetros de Antigua y Barbuda y desplazándose hacia el noreste.

En medio de la persecución, el buque invocó protección rusa, lo que añade una dimensión diplomática al incidente. El miércoles, el gobierno ruso solicitó formalmente a Estados Unidos que cesara la persecución del petrolero, que recientemente figura en el registro oficial de buques de Rusia bajo el nuevo nombre de Marinera. El acto fue interpretado como una maniobra para dificultar cualquier intento estadounidense de incautación, un proceso que, según The New York Times, requeriría un equipo especializado de la Guardia Costera o la Marina para abordar un navío en movimiento con tripulación potencialmente hostil en alta mar.

Este incidente ocurre en el contexto de la intensificación de la presión ejercida por el presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La administración estadounidense ha implementado una especie de bloqueo sobre ciertos petroleros que transportan crudo venezolano, ya ha abordado y confiscado dos navíos en el Caribe y ha manifestado su intención de incautar más embarcaciones en el futuro. Según un resumen de la cancillería rusa citado por The New York Times, la semana pasada, durante una conversación entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Venezuela, Moscú reafirmó su apoyo total y solidaridad con el liderazgo y el pueblo venezolanos.

Maduro evitó hablar del ataque de EEUU sobre territorio venezolano

El dictador venezolano, al ser consultado acerca de un presunto ataque terrestre de Estados Unidos, no confirmó ni desmintió el hecho y aseguró que podría ofrecer información adicional sobre el tema en los próximos días. En el diálogo mantenido con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, el mandatario señaló: “El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz”.

El contexto de estas declaraciones surge tras el anuncio realizado el pasado viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien informó sobre un ataque contra una “gran instalación” como parte de la campaña de Washington contra una red de narcotráfico que, según el gobierno estadounidense, estaría liderada desde Venezuela. Trump no precisó si el ataque tuvo lugar en territorio venezolano, aunque el lunes declaró que el objetivo fue un muelle, sin especificar la localización exacta del bombardeo.

El lunes, The New York Times reportó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada. Desde agosto, el Ejecutivo venezolano viene denunciando “amenazas” por parte de Estados Unidos tras el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante la entrevista, Maduro reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos sobre un posible acuerdo de combate al narcotráfico y negó que en Venezuela se produzca droga. “Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, expresó el dictador mientras conducía su coche durante la conversación con Ramonet.

En otro tramo de la entrevista, Maduro precisó que ha mantenido “una sola conversación” con Trump. “Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, puntualizó el dictador venezolano. El lunes, Trump había afirmado que habló “muy recientemente” con Maduro, pero que ese contacto no logró reducir la presión de Washington sobre Caracas.

Las tensiones entre ambos gobiernos se han incrementado en las últimas semanas, tras el anuncio de Trump de un bloqueo a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano. Maduro sostuvo que, pese a las “amenazas”, Venezuela lidera el crecimiento económico en América Latina.

