El bar que se incendió en Suiza promocionaba fiestas con bebidas acompañadas de fuegos artificiales

Un video del bar en 2017 muestra a meseras llevando botellas con fuegos artificiales

Cerca de 40 personas murieron y más de 110 resultaron heridas tras un incendio devastador en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais. El siniestro, que se originó en este popular local nocturno, ha puesto en el centro de la investigación las condiciones de seguridad y las circunstancias que permitieron la rápida propagación de las llamas, según informaciones recogidas por los medios suizos Tages-Anzeiger y Blick. Entre los elementos bajo escrutinio se encuentran la presencia de materiales inflamables, la existencia de una única vía de escape y la utilización de fuegos artificiales en ambientes cerrados.

El bar Le Constellation era conocido como un punto de encuentro emblemático para la vida social de la región. Operaba durante el día como cafetería y por la noche como bar y club, ofreciendo espacio para aproximadamente 300 personas. Su clientela, mayoritariamente joven y de perfil internacional, acudía atraída por la música de DJ en vivo y el ambiente desenfadado, describieron diversas guías turísticas y reseñas en línea. El local, fundado en 2015 por una pareja francesa originaria de Córcega, fue completamente renovado tras la adquisición de un edificio en mal estado, según detalló el Tages-Anzeiger.

Sin embargo, detrás de la fachada moderna y festiva, se han detectado posibles deficiencias de seguridad. En plataformas de reseñas, el bar obtuvo una calificación de solo 6,5 sobre 10 en el apartado de seguridad. Un antiguo cliente relató a Blick que el sótano, donde se encontraba la pista de baile, contaba únicamente con una vía de acceso y salida, lo que dificultaría la evacuación en caso de emergencia. Además, el local presentaba una decoración predominante en madera y disponía de una zona exclusiva para fumadores y consumo de shisha, elementos que ahora son considerados críticos en la investigación.

En las horas previas al incendio, un video promocional del local, difundido en YouTube, mostraba a asistentes sosteniendo botellas de champán con fuegos artificiales encendidos, así como cubos repletos de estos artefactos. Varios testigos presenciales afirmaron a Blick haber observado escenas similares la noche de la tragedia y señalaron que los fuegos artificiales habrían alcanzado el techo y desencadenado el fuego.

Tras el siniestro, se detectó que la presencia digital de Le Constellation fue eliminada: las páginas de Facebook e Instagram del establecimiento se dieron de baja y Google lo marcó como “cerrado temporalmente”. No está claro si estas acciones guardan relación directa con el incendio. De momento, la policía cantonal de Valais continúa con la investigación para determinar las causas exactas del suceso y establecer posibles responsabilidades.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Las autoridades cantonales indicaron e que se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incendio, pero descartan la hipótesis de un atentado.

The site of an explosion and fire at the "Le Constellation" bar, where several people died and others were injured after an explosion tore through a crowded New Year’s Eve party, according to Swiss police, in the upscale ski resort of Crans-Montana in southwestern Switzerland, January 1, 2026, in this screen grab obtained from video. Valais Canton Police/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

El jueves por la noche, unas 400 personas se reunieron en Crans-Montana para celebrar una misa en honor a las víctimas.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país helvético.