Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

Un incendio provoca el derrumbe de la torre de la histórica iglesia Vondelkerk, en Ámsterdam

Un enorme incendio destruyó el jueves una iglesia del siglo XIX en Ámsterdam, mientras los Países Bajos vivían una Nochevieja convulsa con dos muertos por fuegos artificiales y una violencia “sin precedentes” contra la policía.

El incendio se declaró en la madrugada en la Vondelkerk, una atracción turística que domina uno de los principales parques de la ciudad desde 1872.

Llamas y humo se elevan desde la iglesia Vondelkerk en Ámsterdam, cuya torre de 50 metros de altura se derrumbó durante el incendio. (Leon Ritzen/via REUTERS)

La torre de 50 metros de altura se derrumbó y el techo sufrió graves daños, pero se espera que la estructura permanezca intacta, según informaron las autoridades de Ámsterdam.

La causa del incendio no quedó clara de inmediato.

La directora del sindicato de policía holandés, Nine Kooiman, informó de una “violencia sin precedentes contra la policía y los servicios de emergencia” durante la Nochevieja.

Afirmó que ella misma había sido alcanzada tres veces por fuegos artificiales y otros explosivos mientras trabajaba en Ámsterdam.

Poco después de la medianoche, las autoridades emitieron una alerta excepcional en todo el país a través de los teléfonos móviles, advirtiendo a la población que no llamara a los servicios de emergencia, ya desbordados, a menos que hubiera vidas en peligro.

Las denuncias de ataques contra la policía y los bomberos se extendieron por todo el país. En la ciudad meridional de Breda, la gente lanzó cócteles molotov a la policía.

Dos personas, un joven de 17 años y un hombre de 38, murieron en accidentes con fuegos artificiales. Otras tres resultaron gravemente heridas.

El hospital oftalmológico de Róterdam afirmó haber atendido a 14 pacientes, entre ellos 10 menores, por lesiones oculares. Dos de ellos fueron operados.

Era el último año antes de la prohibición prevista de los fuegos artificiales no oficiales, por lo que los holandeses los compraron en grandes cantidades.

Según la Asociación Holandesa de Pirotecnia, los juerguistas gastaron la cifra récord de 129 millones de euros (151 millones de dólares) en fuegos artificiales.

Algunas zonas habían sido designadas como zonas libres de fuegos artificiales, pero esto pareció tener poco efecto.

Un periodista de la AFP que se encontraba en una de esas zonas en La Haya informó de fuertes estallidos hasta alrededor de las 3 de la madrugada.

Violencia y detenciones en Bélgica

Mientras tanto, en Bélgica, la policía realizó decenas de detenciones, ya que los agentes de Bruselas y Amberes fueron blanco de fuegos artificiales, y la prohibición de su uso durante el Año Nuevo no logró evitar escenas caóticas en ambas ciudades importantes.

La policía utilizó gases lacrimógenos y detuvo a más de 100 personas en la ciudad portuaria de Amberes, donde menores de tan solo 10 u 11 años lanzaron fuegos artificiales y piedras contra los agentes y los servicios de emergencia, y prendieron fuego a bicicletas, coches y botes de basura, según informó un portavoz a la AFP.

Las autoridades confiscaron varios fuegos artificiales de uso profesional “muy peligrosos”, según el portavoz. Un niño de 12 años resultó gravemente herido en un incidente con fuegos artificiales en la ciudad norteña.

Del mismo modo, en la capital, Bruselas, la policía afirmó que fueron blanco “repetidamente” de fuegos artificiales, lo que provocó unas 70 detenciones durante la noche.

En Alemania, dos jóvenes de 18 años murieron en la ciudad occidental de Bielefeld al encender fuegos artificiales caseros que les causaron “lesiones mortales en la cara”, según informó la policía local en un comunicado.

(Con información de AFP)