Los primeros desplazados comienzan a regresar a sus casas tras el alto el fuego anunciado por Tailandia y Camboya

Miles de personas regresan a sus casas tras el alto el fuego anunciado por Tailandia y Camboya (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Los primeros desplazados por el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya comenzaron a regresar tímidamente a sus casas el domingo, un día después del anuncio de un alto el fuego, según las autoridades de ambos países.

Kanlaya Somjettana abandonó su aldea en la provincia tailandesa de Surin, cerca de la frontera disputada, desde el inicio de las hostilidades el 7 de diciembre, con su bebé de siete meses.

El ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y el ministro de Defensa de Tailandia, Natthaphon Narkphanit, posan con documentos durante una reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC) en un puesto de control fronterizo, en la provincia de Chanthaburi, Tailandia, el 27 de diciembre de 2025. Agence Kampuchea Press/Folleto vía REUTERS

“Yo realmente espero que este alto el fuego se mantenga mucho tiempo y que podamos volver a casa”, declaró por teléfono a AFP desde un albergue. “Pero no regresaré hasta que las autoridades confirmen que es es seguro”.

“He visto a decenas de personas volver a sus casas esta mañana. La mayoría estaba preocupada por su ganado”, continuó esta madre de 21 años. “Nadie les dijo que podían regresar, pero escuchamos en las noticias que había un alto el fuego”.

Desplazados caminan después de recibir alimentos en un refugio temporal en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Buriram, Tailandia. 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha

Los dos países concluyeron el sábado una tregua después de tres semanas de enfrentamientos a lo largo de su frontera de 800 kilómetros, cuyo trazado en el período colonial francés es el centro del conflicto de años.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 47 personas murieron -26 del lado tailandés y 21 del lado camboyano- y cerca de un millón debieron ser evacuadas.

Prapas Sornchaidee, un oficial de la fuerza aérea tailandesa, declaró a la AFP que no se habían reportado disparos en las 24 horas posteriores a la entrada en vigor de la tregua.

“Las agencias de seguridad están debatiendo (la situación) y los habitantes comenzaron a regresar a sus casas”, expresó.

Un soldado camboyano herido, transferido desde el frente, llega al hospital de referencia de Ou Chrov, en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en el distrito de Ou Chrov, provincia de Banteay Meanchey, Camboya, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo

El ministro de Defensa de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, mencionó la víspera un “período de observación” de 72 horas para evaluar el cumplimiento de la tregua.

La situación en la zona fronteriza está “tranquila”, informó por su parte el Ministerio de Defensa de Camboya, aunque los habitantes no han recibido luz verde de las autoridades para regresar.

Tregua

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio “como un paso positivo para aliviar el sufrimiento de los civiles... y crear un entorno propicio para lograr una paz duradera”, dijo el portavoz Stephane Dujarric.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio la bienvenida el sábado al alto el fuego, instando a ambas partes a “honrar inmediatamente este compromiso”.

Imagen de personas en un refugio improvisado en Mongkol Borey, Camboya. 9 diciembre 2025. REUTERS/Thomas Suen

El alto el fuego entró en vigor a las 12:00 pm hora local (05:00 GMT), según la declaración firmada por los ministros de defensa de los vecinos del sudeste asiático en un control fronterizo del lado tailandés.

La tregua se aplica a “todo tipo de armas, incluidos ataques a civiles, objetos e infraestructuras civiles, y objetivos militares de cualquiera de los bandos, en todos los casos y en todas las áreas”.

Ambas partes acordaron congelar todos los movimientos de tropas y permitir que los civiles que viven en las zonas fronterizas regresen a su hogar lo antes posible, según el comunicado.

(con información de AP)