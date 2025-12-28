La tormenta invernal Johanes azotó los países nórdicos y dejó a miles sin suministro eléctrico: hay al menos dos muertos

Dos fallecidos y más de 40.000 personas sin electricidad en Suecia por un temporal de frío y nieve (Europa Press)

La fuerte tormenta Johanes afectó en los últimos días a Noruega, Suecia y Finlandia, dejando hasta el momento dos muertos y más de 40.000 personas sin suministro eléctrico en Suecia. Se prevé que las condiciones de nieve, frío y viento persistan durante este domingo y dificulte aún más las tareas de los rescatistas.

En la ciudad sueca de Sandviken, un hombre de 50 años murió al caerle el tronco de un árbol, mientras que otra víctima, un hombre de unos 60 años, perdió la vida durante las tareas de limpieza y tala de árboles. La caída de varios árboles provocó múltiples incidentes y cortes de tráfico en diversas carreteras, ocasionando largas filas de vehículos, según reportó el diario Dagens Nyheter.

Las autoridades suecas trabajaron durante toda la jornada del sábado para despejar rutas y han recomendado a la población no salir de sus hogares hasta que pase el temporal. Solo en el centro del país, cerca de 1.000 árboles fueron derribados por el viento y la nieve. Las rachas también causaron daños en infraestructuras, como el desprendimiento del techo de un hotel en Sundvall. Una persona resultó herida tras quedar atrapada bajo una estructura metálica y debió ser hospitalizada.

Johannes también golpeó con fuerza la región de Gästrikland en Suecia, donde la caída de árboles sucitó problemas tanto en la E4 como en la E16, y provocó el derrumbe del emblemático Gävlebocken, exhibición tradicional de Navidad instalada anualmente, debido al viento.

La tormenta Johannes azota con fuerza Västerbotten y las zonas montañosas del norte, con vientos huracanados y fuertes nevadas, en Hemavan, Suecia (TT News Agency/Sam Hedman REUTERS)

“Tenemos varios casos activos en los que estamos trabajando. Se trata principalmente de árboles derribados por la tormenta”, señaló Jimmy Andersson Taylor, comandante interno del Servicio de Rescate Gästrike, cerca de las 19:00 h del sábado.

El hipódromo Gävle Trotting suspendió varias carreras por los fuertes vientos y escombros en la pista. Además, todo el tráfico de autobuses y trenes en Gästrikland y Hälsingland fue cancelado durante la tarde y la noche, con excepción del servicio urbano en Gävle, según informó X-trafik.

La tormenta causó extensos cortes de electricidad, especialmente en Hälsingland y áreas de Dalarna, y afectó a cerca de 40.000 clientes de la compañía eléctrica Ellevio durante la jornada.

En algunos sectores, el riesgo de caída de árboles fue tan alto que los equipos de rescate no pudieron despejar las carreteras por motivos de seguridad. La Administración Sueca de Transporte destacó la coordinación con los Servicios de Rescate para las tareas de limpieza, según un comunicado oficial.

Las fuertes nevadas dejaron a miles de hogares sin energía en los países nórdicos

Los fuertes vientos causados por la tormenta también provocaron cortes de electricidad en amplias zonas de Finlandia. El sábado por la tarde, las interrupciones comenzaron en el sur y la costa oeste del país, extendiéndose durante la noche hacia las regiones centrales y Laponia.

El tráfico en el aeropuerto de Kittilä, en el norte de Finlandia, fue suspendido luego de que un avión de pasajeros y una aeronave más pequeña se salieran de la pista a causa de los fuertes vientos. Medios finlandeses informaron que no se registraron heridos en los incidentes.

En la mañana del domingo, también se reportaron cortes en el norte de Savoia y el sureste finlandés. A las 6:10, más de 130.000 hogares estaban sin suministro eléctrico, corte que afectó a 216 de los 308 municipios del país. Las ciudades con mayores afectaciones fueron Hämeenlinna, Orivesi y Parainen, cada una con más de 4.000 hogares sin electricidad en ese momento.

(Con información de Europa Press)